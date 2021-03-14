https://ria.ru/20210314/belorussiya-1601176539.html

Помощник Лукашенко назвал главный вызов для экономики Белоруссии

Помощник Лукашенко назвал главный вызов для экономики Белоруссии

Помощник президента Белоруссии по финансово-кредитным вопросам Валерий Бельский заявил, что протестная активность в стране стала вызовом для развития... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T21:08

2021-03-14T21:08

2021-03-14T21:58

протесты в белоруссии

кгб белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Помощник президента Белоруссии по финансово-кредитным вопросам Валерий Бельский заявил, что протестная активность в стране стала вызовом для развития белорусской экономики.Он назвал протесты "самым тяжелым" из вызовов для экономики, с которыми столкнулась страна.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Ряд лидеров оппозиции выехали после выборов из Белоруссии в соседние страны ЕС и ведут оттуда свою деятельность. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, которые ранее ввели ряд западных стран против белорусских официальных лиц и отдельных юрлиц. Некоторые представители оппозиции призывают не платить налоги, не оплачивать жилищно-коммунальные услуги, блокировать дороги, отказываться от покупки товаров, производимых предприятиями, которые считают связанными с властями страны.КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210311/belorussiya-1600758869.html

https://ria.ru/20210309/protesty-1600539203.html

минск

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кгб белоруссии, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире