Помощник Лукашенко назвал главный вызов для экономики Белоруссии
21:08 14.03.2021 (обновлено: 21:58 14.03.2021)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста пенсионеров "Марш мудрости" в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 14 мар – РИА Новости. Помощник президента Белоруссии по финансово-кредитным вопросам Валерий Бельский заявил, что протестная активность в стране стала вызовом для развития белорусской экономики.
"Протестная активность. Мы должны признать, что такие явления создают риски для экономического развития. Когда часть наших граждан противопоставила себя государству, благосостоянию государства, призывая к забастовкам, к тому, чтобы не платить налоги, снимать средства с депозитов", - сказал Бельский в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
Он назвал протесты "самым тяжелым" из вызовов для экономики, с которыми столкнулась страна.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Ряд лидеров оппозиции выехали после выборов из Белоруссии в соседние страны ЕС и ведут оттуда свою деятельность. Оппозиция требует новых выборов и инициирует расширение международных санкций против Минска, которые ранее ввели ряд западных стран против белорусских официальных лиц и отдельных юрлиц. Некоторые представители оппозиции призывают не платить налоги, не оплачивать жилищно-коммунальные услуги, блокировать дороги, отказываться от покупки товаров, производимых предприятиями, которые считают связанными с властями страны.
КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
9 марта, 22:53КГБ Белоруссии сообщил о трех сценариях новых протестов