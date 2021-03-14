https://ria.ru/20210314/analizy-1601128389.html

Медик рассказал, что нужно проверить после выздоровления от COVID-19

Медик рассказал, что нужно проверить после выздоровления от COVID-19

После перенесенного COVID-19 людям нужно следить за последствиями болезни, а также сдать несколько анализов, рассказал Российской газете медицинский директор... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-14T10:17

2021-03-14T10:17

2021-03-14T10:17

распространение коронавируса

igm (антитела)

igg (антитела)

антитела

коронавирус covid-19

витамины

здоровье - общество

кровь

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. После перенесенного COVID-19 людям нужно следить за последствиями болезни, а также сдать несколько анализов, рассказал Российской газете медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов.Эксперт подчеркнул, что проверить показатели здоровья нужно не только тем, у кого были осложнения, но и лечившимся на дому. Особенное внимание он призвал обратить на те органы, которые COVID-19 поражает чаще всего.Так, следует сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок и ферритин. Также переболевшему нужно проверить свертываемость крови, показатели печени и почек и оценить состояние миокарда. Все это поможет составить объективную картину состояния здоровья и позволит исключить остаточный воспалительный процесс в организме, анемию и риск образования тромбов. Для оценки прогноза восстановления следует проверить уровень витамина D и лактат — он покажет недостаток кислорода. Денисов напомнил о важности проведения количественного исследования уровня антител — он покажет иммунный ответ организма на перенесенную инфекцию. Также это поможет определить необходимость вакцинации от COVID-19. Ранее врачи в беседе с "АиФ" посоветовали переболевшим сделать ЭхоКГ и МРТ сердца и провести исследования на маркеры поражения миокарда. В случае слабости, постоянной жажды и снижении веса следует сдать анализы на глюкозу плазмы и гликированный гемоглобин, что позволит выявить раннюю стадию диабета.

https://ria.ru/20210221/kashel-1598439667.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

igm (антитела), igg (антитела), антитела, коронавирус covid-19, витамины, здоровье - общество, кровь