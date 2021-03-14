Медик рассказал, что нужно проверить после выздоровления от COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. После перенесенного COVID-19 людям нужно следить за последствиями болезни, а также сдать несколько анализов, рассказал Российской газете медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов.
Эксперт подчеркнул, что проверить показатели здоровья нужно не только тем, у кого были осложнения, но и лечившимся на дому. Особенное внимание он призвал обратить на те органы, которые COVID-19 поражает чаще всего.
Так, следует сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок и ферритин. Также переболевшему нужно проверить свертываемость крови, показатели печени и почек и оценить состояние миокарда. Все это поможет составить объективную картину состояния здоровья и позволит исключить остаточный воспалительный процесс в организме, анемию и риск образования тромбов. Для оценки прогноза восстановления следует проверить уровень витамина D и лактат — он покажет недостаток кислорода.
Денисов напомнил о важности проведения количественного исследования уровня антител — он покажет иммунный ответ организма на перенесенную инфекцию. Также это поможет определить необходимость вакцинации от COVID-19.
Ранее врачи в беседе с "АиФ" посоветовали переболевшим сделать ЭхоКГ и МРТ сердца и провести исследования на маркеры поражения миокарда. В случае слабости, постоянной жажды и снижении веса следует сдать анализы на глюкозу плазмы и гликированный гемоглобин, что позволит выявить раннюю стадию диабета.