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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210314/analizy-1601128389.html
Медик рассказал, что нужно проверить после выздоровления от COVID-19
Медик рассказал, что нужно проверить после выздоровления от COVID-19
После перенесенного COVID-19 людям нужно следить за последствиями болезни, а также сдать несколько анализов, рассказал Российской газете медицинский директор... РИА Новости, 14.03.2021
2021-03-14T10:17
2021-03-14T10:17
распространение коронавируса
igm (антитела)
igg (антитела)
антитела
коронавирус covid-19
витамины
здоровье - общество
кровь
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. После перенесенного COVID-19 людям нужно следить за последствиями болезни, а также сдать несколько анализов, рассказал Российской газете медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов.Эксперт подчеркнул, что проверить показатели здоровья нужно не только тем, у кого были осложнения, но и лечившимся на дому. Особенное внимание он призвал обратить на те органы, которые COVID-19 поражает чаще всего.Так, следует сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок и ферритин. Также переболевшему нужно проверить свертываемость крови, показатели печени и почек и оценить состояние миокарда. Все это поможет составить объективную картину состояния здоровья и позволит исключить остаточный воспалительный процесс в организме, анемию и риск образования тромбов. Для оценки прогноза восстановления следует проверить уровень витамина D и лактат — он покажет недостаток кислорода. Денисов напомнил о важности проведения количественного исследования уровня антител — он покажет иммунный ответ организма на перенесенную инфекцию. Также это поможет определить необходимость вакцинации от COVID-19. Ранее врачи в беседе с "АиФ" посоветовали переболевшим сделать ЭхоКГ и МРТ сердца и провести исследования на маркеры поражения миокарда. В случае слабости, постоянной жажды и снижении веса следует сдать анализы на глюкозу плазмы и гликированный гемоглобин, что позволит выявить раннюю стадию диабета.
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igm (антитела), igg (антитела), антитела, коронавирус covid-19, витамины, здоровье - общество, кровь

Медик рассказал, что нужно проверить после выздоровления от COVID-19

10:17 14.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского держит контейнеры с биоматериалом - РИА Новости, 1920, 14.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. После перенесенного COVID-19 людям нужно следить за последствиями болезни, а также сдать несколько анализов, рассказал Российской газете медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов.
Эксперт подчеркнул, что проверить показатели здоровья нужно не только тем, у кого были осложнения, но и лечившимся на дому. Особенное внимание он призвал обратить на те органы, которые COVID-19 поражает чаще всего.
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Так, следует сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок и ферритин. Также переболевшему нужно проверить свертываемость крови, показатели печени и почек и оценить состояние миокарда. Все это поможет составить объективную картину состояния здоровья и позволит исключить остаточный воспалительный процесс в организме, анемию и риск образования тромбов. Для оценки прогноза восстановления следует проверить уровень витамина D и лактат — он покажет недостаток кислорода.
Денисов напомнил о важности проведения количественного исследования уровня антител — он покажет иммунный ответ организма на перенесенную инфекцию. Также это поможет определить необходимость вакцинации от COVID-19.
Ранее врачи в беседе с "АиФ" посоветовали переболевшим сделать ЭхоКГ и МРТ сердца и провести исследования на маркеры поражения миокарда. В случае слабости, постоянной жажды и снижении веса следует сдать анализы на глюкозу плазмы и гликированный гемоглобин, что позволит выявить раннюю стадию диабета.
 
Распространение коронавирусаIgM (антитела)IgG (антитела)АнтителаКоронавирус COVID-19витаминыЗдоровье - Обществокровь
 
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