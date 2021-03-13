https://ria.ru/20210313/zhiganov-1600945301.html

Владимир Жиганов: в квестах мода идет с Востока на Запад

Владимир Жиганов: в квестах мода идет с Востока на Запад

Индустрия квестов сегодня переживает активную стадию развития и, как ни странно, не последнюю роль в этом сыграла пандемия коронавируса. Оказавшись в прошлом... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T11:00

2021-03-13T11:00

2021-03-13T11:00

развлечения

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

интервью

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Индустрия квестов сегодня переживает активную стадию развития и, как ни странно, не последнюю роль в этом сыграла пандемия коронавируса. Оказавшись в прошлом марте с нулевой выручкой, организаторы квестов начали искать выходы, что привело к принципиально новым решениям на стыке бизнеса, развлечений и психологии. Генеральный директор международной сети интерактивных развлечений "Клаустрофобия" Владимир Жиганов в интервью РИА Новости рассказал, как компании удалось обернуть локдаун в свою пользу, как происходит выбор темы для новых проектов, а также указал, что именно в квестах необходимо регулировать уже сейчас. Порассуждал, почему в США такие развлечения не столь популярны, а также поделился планами по возвращению сети в Европу и партнерству с Китаем. Беседовала Вероника Буклей.– Как повлияла пандемия коронавируса на индустрию развлечений и ваш бизнес?– Коронавирус стал катализатором перемен, которые должны были произойти естественным образом, но в периоде пяти лет. В этом смысле я считаю, что ничего сверхъестественного не произошло. Кроме того, пандемия позволила компаниям задуматься о том, как выстроен их бизнес, в чем его уникальность, чем он отличается от конкурентов и насколько он стрессоустойчив.Третий момент отрицательный: мы как большая офлайн сеть 24 марта оказались полностью без выручки. Годовой оборот нашей компании составляет суммарно чуть больше 600 миллионов рублей, то есть в день мы получаем выручку примерно 1-3 миллиона рублей в зависимости от дня недели. С того дня получалось, что выручка будет на нуле, и было неизвестно, сколько это может продлиться. Все помещения у нас в аренде, и позиция арендодателя была для нас непонятной, они и сами не понимали, как себя вести.В то же время эти события позитивно повлияли на индустрию: очень быстро создались всевозможные чаты, запустился диалог между участниками сферы развлечений, которого до этого момента не было.– Можно ли сказать, что вам уже удалось пережить коронавирусные ограничения?– По выручке мы восстановились, но не благодаря тому, что вернулась вся розница обратно, а благодаря тому, что, находясь четыре месяца в 100-процентном локдауне нам пришлось – и мы даже этому рады – придумать новые бизнес-модели. Новые продукты и пошли туда, где нас раньше не было, – в онлайн. Это B2B развлечения, онлайн-корпоративы, маркетинговые спецпроекты: онлайн-активации клиентов, рекламные квесты крупных брендов.Многие компании оказались не готовы к удаленной работе, было трудно наладить неформальную коммуникацию между сотрудниками. Более того, в процессе мы поняли, что в крупных компаниях средний менеджмент и линейный персонал и в обычное время, до пандемии, не общался. Мы, пойдя к кадровым специалистам, предложили создать инструмент неформального общения между коллективом. Этот инструмент оказался очень востребованным именно на стыке всех событий, и мы его активно развиваем.Такие решения дают возможность проводить корпоративы даже на семь тысяч сотрудников одновременно. Мы уже постоянно работаем с такими компаниями как McKinsey, Danone, "Яндекс", "Тинькофф", Сбер, "Мегафон" и другими крупнейшими компаниями России. Это направление позволило нам восстановить выручку, в то время как розница само собой еще не дотягивает февраль к февралю 2019 года на 20%. Тем не менее, февраль сейчас – сильный месяц по результатам, потому что мы, с одной стороны, слышим снижение негативного фона – практически все ограничения сняты, с другой, люди насиделись дома, устали.– Когда, по вашему прогнозу, восстановится спрос на офлайн услуги?– Если новых потрясений не будет, исходя из аналитики, то в индустрии развлечений это произойдет осенью 2021 года. Но это прогноз для компаний, которые доживут до этого периода, потому что сейчас идет огромное сокращение игроков на рынке.Сейчас выживают очень маленькие и большие. Средние компании рынок "вымывает", это касается не только квестов, но и в целом индустрии развлечений, особенно мы это видим в event-индустрии. На удивление некоторые компании спасла "кабальность" договоров с их клиентами. Они предусматривали отсрочку по платежам, которая как раз попала на период локдауна и дала им время адаптироваться к ситуации.Микробизнес у нас выглядит больше как самозанятые – они сократили расходы и выжили, а вот средним пришлось труднее всего, они оказались менее устойчивы. После пандемии за счет сокращения предложения на рынке конкуренция существенно снизится.– Существуют ли сегодня какие-то ограничения на посещение квестов?– Квесты не относятся к Департаменту торговли и услуг, не относятся к Департаменту предпринимательства и инновационного развития. Позиция по детским развлечениям в пандемию была понятна, а по взрослым – мы не попадали ни в одну категорию и исходили из здравого смысла, то есть общих правил Роспотребнадзора, того, что просили управы, того, что относилось к сфере развлечений в целом.Можно сказать, что мы из всей сферы досуга и развлечений самые безопасные, потому что у нас нет случайно собранных команд. На квест приходят люди, которые вместе живут, работают или дружат, а контакт с персоналом минимальный. Квест – это закрытое пространство, где находитесь только вы. Мы также разделили слоты между квестами, чтобы люди не приходили в одно и то же время.– Сталкивались ли вы с трудностями при проверках со стороны контролирующих органов?– В ходе инспекций проверяющие понимали нашу позицию и наш бизнес. В первую очередь проверялись большие объекты, то есть площадки в Торгово-развлекательных центрах (ТРЦ). Там меры изначально диктовались ТРЦ, поэтому проблем не возникало. Отдельные точечные проверки также были более чем адекватны, исходя из специфики бизнеса.– На ваш взгляд, назрел ли уже момент боле тщательного подхода к регулированию квестов?– Недавно был случай, когда подростков избили на каком-то квесте не нашей сети – это боль для всей индустрии. Это как раз та боль, когда надо начинать ее регулировать и внедрять правила. За счет того, что отрасль регулируется только по общим правилам, пока такое и происходит.Но, к сожалению, такое происходит и на спортивных площадках – это вопросы причины и следствия и намеренности тех или иных действий. Неадекватность и некачественные услуги существуют в любой индустрии. В нашей сети нештатных ситуаций происходит две-три в год, с этим борется специальный отдел качества – ведь у нас в сети 151 розничный продукт.– В целом насколько сильно снизилась популярность квестов после пика в 2014-2016 годах?– Само собой, когда-то был хайп – когда появилась новая услуга, она находилась на пике популярности. В 2014-2015 годах на фоне хайпа появилось очень много некачественных квестов, люди хотели заработать легкие деньги. Кто-то вкладывал большие деньги в проекты со сроком окупаемости до 10 лет, хотя квест в среднем существует пять-шесть лет, дальше его надо реновировать, а кто-то делал дешевый продукт и также называл его квестом.Далее произошла стагнация рынка, которая происходит в любой индустрии. На фоне стагнации ушли основные некачественные продукты.– Как будет меняться этот формат развлечений, что нового появляется сейчас?– Сегодня осталось только несколько квестов с "механическими" эффектами, в основном используются высокие технологии типа лазеров, датчиков движения, сенсоров и так далее. Очень интересно, что в квестах мода идет с Востока на Запад. Обычно в сфере развлечений они идут наоборот – с Запада на Восток.Три-четыре года назад появились квесты с актерами. Дальше они поделились на квесты с актерами, в которых тоже есть загадки, и иммерсивные шоу, такие объекты бывают как временными (например, цирк шапито), так и стационарными как иммерсивный театр "Москва 2048", это направление сейчас активно развивается. Отрасль не стоит на месте, выручка компаний растет, думаю, что это нормальная эволюция индустрии.– Могли бы вы оценить, каков оборот российского рынка квестов за год?– Он составляет примерно три миллиарда рублей. Если не учитывать треть услуг, которые, по нашему мнению, имеют ненадлежащее качество, то мы занимаем 35-40% рынка.– Каковы средние инвестиции в квест (эскейп-рум), сколько в среднем он окупается?– Окупаемость зависит от количества квестов на локации: если квест один, то он может окупаться долго. В то же время, если их одновременно больше шести, то роста в геометрической прогрессии тоже не будет. От трех до шести – оптимальное значение квестов на одной локации. Часто люди выходят на эмоциях и хотят сразу посетить еще один квест. В нормальной ситуации локация из трех-шести квестов окупается за два-три года.В среднем один квест, который мы сейчас строим, стоит около пяти миллионов рублей. Есть квесты и за три, и за восемь миллионов рублей. Но здесь цена не означает качество или интерес – все зависит от сценария и истории, которую вы проживаете.– В декабре вы объявили о строительстве первого в мире квеста "COVID–19: победи Коронавирус", стоимость которого составит 80 миллионов рублей. Когда планируется запустить этот проект?– Мы только что закончили другую стройку в ТЦ "Щелково" и открыли парк в ТРК "Европолис", контент-парк (Tik-Tok зона) в "Авиапарке", инвестиции в эти проекты с октября 2020 года составили более 150 миллионов рублей.Что касается квеста про COVID–19, готовы сценарная часть и визуализация, мы полностью понимаем всю его логику, но строить его сейчас или позже –вопрос того, как быстро будет восстанавливаться спрос на рынке.Окупаемость квеста зависит от его загрузки в первые дни. Если он откроется сейчас, и там не будет никакого ажиотажа, это будет значить, что через три-четыре месяца интерес к нему будет такой же, как к любому квесту, открытому три-четыре года назад.Так как актуальность темы коронавируса, думаю, не потеряется не только в ближайший год, но и несколько лет – это уже некий новый мир – то к вопросу физической постройки мы вернемся к осени. Постройка займет от трех-четырех месяцев, начав в сентябре, мы можем запустить его в январе в высокий сезон. Но все будет зависеть от того, как будет восстанавливаться рынок.– Появятся ли ваши квесты в других регионах РФ?– В регионы России мы не планирует выходить со своими проектами, нам достаточно того, что есть в Москве. В планах мы хотели бы в 10 ТРЦ в Москве оказаться со своими парками развлечений от 500 до 1000 квадратных метров, на текущий момент у нас их три.Соответственно по большим инвестициям – это еще пять-шесть парков в ТРЦ, чтобы закрыть Москву по "спальникам" и по лучевым дорогам, эти инвестиции составят порядка 300 миллионов, средний парк обходится порядка 50-70 миллионов рублей. Думаю, что к осени мы еще два парка откроем точно.– Как происходит выбор новой темы для квеста: вы опираетесь на собственный опыт или заказываете специализированные исследования?– Мы всегда смотрим, какого сценария, сюжета у нас еще нет, второе – есть просто понимание рынка в принципе: людям всегда нравятся детективы, фантастика. Кроме того, люди любят повторение того или иного опыта, например, советского прошлого, которое вызывает ностальгию. Это также попытка соответствовать происходящему тренду: в фильмах, шоу, каких-то больших историях.Мы не стараемся соответствовать чему-то, что происходит за окном, а больше опираемся на классические истории – Шерлок Холмс, Гарри Поттер и так далее.Всегда интересен сюжет с тюрьмой. Однажды один из телеканалов снимал сюжет про мошенников: никто не пустил бы их снимать в настоящую тюрьму, поэтому в сюжете они шли мимо "Матросской тишины", а съемка происходила в нашей "тюремной камере".– Как меняются цены на квесты в условиях роста или снижения курса рубля?– Производство у нас в России, все в основном делается из общедоступных материалов. Поэтому так таковое ослабление рубля сильно не влияет, а с точки зрения производства даже влияет положительно. Мы произвели более 400 квестов для Европы и продолжаем это делать, соответственно, чем выше евро, тем интересней нам. Себестоимость наших квестов меняется не так сильно, как курс.– Работает ли "Клаустрофобия" за рубежом? В каких странах?– На хайпе "Клаустрофобия" активно пошла по всему, и ее знают. В этом есть и плюс, и минус. "Клаустрофобия" сразу очень сильно задрала качество квестов, с одной стороны, это ее очень сильно прославило и привлекло много лояльных клиентов, с другой стороны, это стало не всегда стало выгодно с точки зрения инвестиций. Так, европейские партнеры не всегда были готовы соответствовать тем высоким требованиям, которые выставлялись к ряду квестов – для них это не было экономически целесообразно.С онлайн продуктом несколько проще – это агентская схема. Мы передаем неисключительную лицензию на права, а дальше партнер либо проводит все сам, а мы обучаем, либо в ряде стран мы проводим сами. В текущий момент наш онлайн продукт проводится в России, на Украине, в Чехии, Румынии, Хорватии, Норвегии, Швеции, Англии, где очень хорошо идут дела.Мы запускаемся в Перу. Запускались в Аргентине, но там была допущена ошибка – наши ведущие были из России, и мы работали "в ноль".В офлайне мы сейчас сами владеем квестами только в Москве, партнеры-франчайзи у нас есть также в Москве, по России, есть в Испании, Андорре, Белоруссии. Есть также достаточно крупная сеть, которая работает на наших продуктах, интеллектуальных правах, но не под брендом "Клаустрофобии", при этом можно приехать в ряд стран – ключ и название "Клаустрофобии" там еще висит. Мы пока не ломаем это, не боремся в силу маленького рынка и нежелания раздувать конфликт.– Планируете ли выход на новые рынки?– В планах открыться к лету в Прибалтике – это будет соинвестирование с прибалтийскими партнерами. Стартовать будем с Таллина, в планах за 2021-22 годы выстроить четыре-пять локаций. Таким образом будем постепенно возвращаться в Европу. США живут сами по себе.Сейчас будет достаточно интересный период – в Россию придут китайцы с иммерсивными шоу. Мы к этому тоже готовимся, потому что мы хотим заключить с ними партнерство. С другой стороны, мы сейчас делаем новые экспериментальные продукты, которых нет ни у кого. У нас есть техническое название "сенсорная комната", а на самом деле это иммерсивный аудиоспектакль. Они работают по принципу 5-D кинотеатров, но в рамках иммерсивного шоу со сценарием и историей.Этот продукт быстрее всего будет как раз протягивать тренд с Востока на Запад. В Европе до сих пор нет квестов с актерами, потому что там необходимо платить более высокие зарплаты, квестам нужна большая площадь, соответственно более дорогая аренда. Полагаем, что новый формат хорошо зайдет в Европе.– Почему, на ваш взгляд, квесты не так популярны в США?– Если мы возьмем любую страну на карте мира и выберем в ней самую популярную сеть квестов, то владельцами либо на 100%, либо на 50% будут русские, либо выходцы из СНГ. В США, скорее всего, не очень попали в менталитет, не очень попали в рынок. Плюс у нас нет таких центров развлечений как в США – больших парков, где только еда и различные аттракционы. Разрозненные локации в Америке работают по иной схеме, отличной от России. Возможно, там есть более предсказуемые способы, чтобы заработать деньги в индустрии развлечений.– В одном из интервью вы говорили, что квесты могут служить прикладным инструментом, чтобы раскрыть психологический портрет сотрудника. Какие решения разрабатываются в этой сфере?– Когда мы впервые предложили компаниям такие решения, оказалось, что им необходимо, чтобы в программах был дополнительный образовательный эффект. Мы взяли паузу и доработали их. Два таких продукта сейчас находятся в Минэкономразвития на аккредитации.Также от HR-служб поступил запрос на психотипирование сотрудников. Они хотят понимать, кто работает в компании, это помогло бы оптимизировать кадры, реструктурировать их. Также это онбординг (адаптация сотрудников) и создание кадрового резерва. Традиционные собеседования уже не могут раскрыть весь кадровый потенциал, например, это сложно сделать для программистов. Не мы придумали все эти задачи – они пришли из бизнеса. Игры могут эффективно их решать. В игре люди ведут себя более естественно, раскрываются.

https://realty.ria.ru/20201111/zaprety-1584133701.html

https://ria.ru/20201223/korporativy-1590489362.html

https://ria.ru/20210213/prazdnik-1597243595.html

https://euro2020.ria.ru/20210125/kvest-1594456740.html

https://ria.ru/20210107/rozhdestvo-1592218290.html

https://ria.ru/20210309/zoopark-1600043617.html

https://realty.ria.ru/20200128/1563963147.html

https://ria.ru/20210225/mgpu-1598779641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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