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В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Северной Македонии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T01:21
2021-03-13T01:44
скопье
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
москва
северная македония
землетрясение
в мире
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МОСКВА/БЕЛГРАД, 13 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Северной Македонии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 21.17 по времени UTC (00.17 мск 13 марта). Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах от города Гостивар (население 35,8 тысячи человек). Очаг залегал на глубине 10 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.Сейсмологическая служба республики сообщает, что в пятницу вечером регистрировалась серия подземных толчков в районе Тетово-Гостивар с эпицентром в 65 километрах на юго-запад от Скопье.Наиболее сильные подземные толчки магнитудой 4,7 и 4,4, по данным македонских сейсмологов, произошли в 22.17 (00.17 мск) и 22.28 (00.28 мск). Отмечается, что землетрясение сильнее всего почувствовали жители Маврово, Дебара, Тетово, Гостивара и Кичево на западе республики.
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скопье
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северная македония
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скопье, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), москва, северная македония, землетрясение, в мире

В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7

01:21 13.03.2021 (обновлено: 01:44 13.03.2021)
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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МОСКВА/БЕЛГРАД, 13 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Северной Македонии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение было зафиксировано в 21.17 по времени UTC (00.17 мск 13 марта). Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах от города Гостивар (население 35,8 тысячи человек). Очаг залегал на глубине 10 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Сейсмологическая служба республики сообщает, что в пятницу вечером регистрировалась серия подземных толчков в районе Тетово-Гостивар с эпицентром в 65 километрах на юго-запад от Скопье.
Наиболее сильные подземные толчки магнитудой 4,7 и 4,4, по данным македонских сейсмологов, произошли в 22.17 (00.17 мск) и 22.28 (00.28 мск). Отмечается, что землетрясение сильнее всего почувствовали жители Маврово, Дебара, Тетово, Гостивара и Кичево на западе республики.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
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СкопьеЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)МоскваСеверная МакедонияЗемлетрясениеВ мире
 
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