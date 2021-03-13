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В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7

В Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Северной Македонии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T01:21

2021-03-13T01:21

2021-03-13T01:44

скопье

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

москва

северная македония

землетрясение

в мире

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МОСКВА/БЕЛГРАД, 13 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в Северной Македонии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение было зафиксировано в 21.17 по времени UTC (00.17 мск 13 марта). Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах от города Гостивар (население 35,8 тысячи человек). Очаг залегал на глубине 10 километров.Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.Сейсмологическая служба республики сообщает, что в пятницу вечером регистрировалась серия подземных толчков в районе Тетово-Гостивар с эпицентром в 65 километрах на юго-запад от Скопье.Наиболее сильные подземные толчки магнитудой 4,7 и 4,4, по данным македонских сейсмологов, произошли в 22.17 (00.17 мск) и 22.28 (00.28 мск). Отмечается, что землетрясение сильнее всего почувствовали жители Маврово, Дебара, Тетово, Гостивара и Кичево на западе республики.

https://ria.ru/20210312/zemletryasenie-1600963114.html

скопье

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северная македония

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скопье, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc), москва, северная македония, землетрясение, в мире