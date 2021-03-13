https://ria.ru/20210313/zelenograd-1601086070.html

В Зеленограде автомобиль разорвало надвое в ДТП, водитель погиб

В Зеленограде автомобиль разорвало надвое в ДТП, водитель погиб

Машину разорвало надвое в результате ДТП в Зеленограде, водитель погиб, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T16:47

2021-03-13T16:47

2021-03-13T16:49

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Машину разорвало надвое в результате ДТП в Зеленограде, водитель погиб, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.По данным департамента, авария произошла в Проектируемом проезде №684 в районе дома 19 строение 40А по ул. Алабушевская.Отмечается, что водитель погиб, пассажир госпитализирован с травмами. Выясняются обстоятельства случившегося.В сообщении добавляется, что движение организовано по встречной полосе.

https://ria.ru/20210308/dtp-1600373322.html

https://ria.ru/20210310/dtp-1600515846.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия