https://ria.ru/20210313/zelenograd-1601086070.html
В Зеленограде автомобиль разорвало надвое в ДТП, водитель погиб
В Зеленограде автомобиль разорвало надвое в ДТП, водитель погиб
Машину разорвало надвое в результате ДТП в Зеленограде, водитель погиб, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T16:47
2021-03-13T16:47
2021-03-13T16:49
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москва
происшествия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Машину разорвало надвое в результате ДТП в Зеленограде, водитель погиб, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.По данным департамента, авария произошла в Проектируемом проезде №684 в районе дома 19 строение 40А по ул. Алабушевская.Отмечается, что водитель погиб, пассажир госпитализирован с травмами. Выясняются обстоятельства случившегося.В сообщении добавляется, что движение организовано по встречной полосе.
https://ria.ru/20210308/dtp-1600373322.html
https://ria.ru/20210310/dtp-1600515846.html
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