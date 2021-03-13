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В Зеленограде автомобиль разорвало надвое в ДТП, водитель погиб
В Зеленограде автомобиль разорвало надвое в ДТП, водитель погиб
Машину разорвало надвое в результате ДТП в Зеленограде, водитель погиб, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T16:47
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россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Машину разорвало надвое в результате ДТП в Зеленограде, водитель погиб, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.По данным департамента, авария произошла в Проектируемом проезде №684 в районе дома 19 строение 40А по ул. Алабушевская.Отмечается, что водитель погиб, пассажир госпитализирован с травмами. Выясняются обстоятельства случившегося.В сообщении добавляется, что движение организовано по встречной полосе.
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россия, москва, происшествия

В Зеленограде автомобиль разорвало надвое в ДТП, водитель погиб

16:47 13.03.2021 (обновлено: 16:49 13.03.2021)
 
© Фото : @DtOperativno / TelegramТранспортное средство разорвало надвое в Зеленограде
Транспортное средство разорвало надвое в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Фото : @DtOperativno / Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Машину разорвало надвое в результате ДТП в Зеленограде, водитель погиб, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
По данным департамента, авария произошла в Проектируемом проезде №684 в районе дома 19 строение 40А по ул. Алабушевская.
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"По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и автомобиль на высокой скорости занесло, он ударился об опору освещения. Транспортное средство разорвало надвое", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель погиб, пассажир госпитализирован с травмами. Выясняются обстоятельства случившегося.
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В сообщении добавляется, что движение организовано по встречной полосе.
 
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