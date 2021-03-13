https://ria.ru/20210313/zaschita-1601041417.html

Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса

Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса

Иммунолог и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков в беседе с kp.ru заявил о клеточной защите организма от коронавирусной... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T05:14

2021-03-13T05:14

2021-03-13T12:11

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Иммунолог заявил о клеточной защите организма от коронавируса

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Иммунолог и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков в беседе с kp.ru заявил о клеточной защите организма от коронавирусной инфекции.Специалист объяснил, что клеточный иммунитет имеет важное значение в защите от инфекции. При различных заболеваниях роль клеточной составляющей иммунной системы может быть больше или меньше роли антител. В случае с коронавирусом значение клеточного иммунитета пока не ясно, но факт наличия такого рода инструмента у организма не вызывает сомнения, объяснил медик.Он также уточнил, что степень и длительность такого рода защиты от коронавирусной инфекции пока неизвестна.Кроме того, Крючков объяснил, что высокий уровень антител не является гарантией лучшей защиты от COVID-19, так как защитный эффект дает лишь небольшое количество определенных антител.

https://ria.ru/20210309/antitela-1600392316.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, николай крючков, общество