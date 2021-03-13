https://ria.ru/20210313/zaschita-1601041417.html
Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса
Иммунолог Крючков заявил о клеточной защите организма от коронавируса
Иммунолог и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков в беседе с kp.ru заявил о клеточной защите организма от коронавирусной... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T05:14
2021-03-13T05:14
2021-03-13T12:11
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
николай крючков
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Иммунолог заявил о клеточной защите организма от коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585786558_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_c07cfd775a6ae64af784824430433cbf.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Иммунолог и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков в беседе с kp.ru заявил о клеточной защите организма от коронавирусной инфекции.Специалист объяснил, что клеточный иммунитет имеет важное значение в защите от инфекции. При различных заболеваниях роль клеточной составляющей иммунной системы может быть больше или меньше роли антител. В случае с коронавирусом значение клеточного иммунитета пока не ясно, но факт наличия такого рода инструмента у организма не вызывает сомнения, объяснил медик.Он также уточнил, что степень и длительность такого рода защиты от коронавирусной инфекции пока неизвестна.Кроме того, Крючков объяснил, что высокий уровень антител не является гарантией лучшей защиты от COVID-19, так как защитный эффект дает лишь небольшое количество определенных антител.
https://ria.ru/20210309/antitela-1600392316.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585786558_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_bae117caa093dd108d8f4c90b12ed3e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, николай крючков, общество
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Иммунолог и генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков
в беседе с kp.ru
заявил о клеточной защите организма от коронавирусной инфекции.
Специалист объяснил, что клеточный иммунитет имеет важное значение в защите от инфекции. При различных заболеваниях роль клеточной составляющей иммунной системы может быть больше или меньше роли антител. В случае с коронавирусом значение клеточного иммунитета пока не ясно, но факт наличия такого рода инструмента у организма не вызывает сомнения, объяснил медик.
"Мы видим, что даже у бессимптомных носителей ковида действительно появляется клеточная составляющая иммунитета против коронавируса. Такой факт установлен, определенные виды иммунных Т-клеток есть", — сказал Крючков.
Он также уточнил, что степень и длительность такого рода защиты от коронавирусной инфекции пока неизвестна.
Кроме того, Крючков объяснил, что высокий уровень антител не является гарантией лучшей защиты от COVID-19, так как защитный эффект дает лишь небольшое количество определенных антител.