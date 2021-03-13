https://ria.ru/20210313/zaderzhaniya-1601062994.html
СЖР будет уточнять информацию о задержании журналистов в Москве
СЖР будет уточнять информацию о задержании журналистов в Москве
Союз журналистов России будет уточнять информацию о задержании представителей СМИ на форуме муниципальных депутатов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T12:32
2021-03-13T12:32
2021-03-13T12:32
марина литвинович
илья яшин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Союз журналистов России будет уточнять информацию о задержании представителей СМИ на форуме муниципальных депутатов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Издания "Вечерние ведомости" и "Сота" ранее сообщили о задержании своих журналистов в Москве. Позже "Вечерние ведомости" на своём сайте написали, что их корреспондента Владислава Постникова отпустили.Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович рассказала РИА Новости, что муниципальные депутаты Илья Яшин, Юлия Галямина и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман также задержаны.Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум проекта, на который съехались муниципальные депутаты со всей России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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РИА Новости
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марина литвинович, илья яшин
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Союз журналистов России будет уточнять информацию о задержании представителей СМИ на форуме муниципальных депутатов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Издания "Вечерние ведомости" и "Сота" ранее сообщили о задержании своих журналистов в Москве. Позже "Вечерние ведомости" на своём сайте написали, что их корреспондента Владислава Постникова отпустили.
"Будем уточнять", - прокомментировал информацию Соловьев.
Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович
рассказала РИА Новости, что муниципальные депутаты Илья Яшин
, Юлия Галямина и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман
также задержаны.
Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум проекта, на который съехались муниципальные депутаты со всей России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента