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СЖР будет уточнять информацию о задержании журналистов в Москве
СЖР будет уточнять информацию о задержании журналистов в Москве
Союз журналистов России будет уточнять информацию о задержании представителей СМИ на форуме муниципальных депутатов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T12:32
2021-03-13T12:32
марина литвинович
илья яшин
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Союз журналистов России будет уточнять информацию о задержании представителей СМИ на форуме муниципальных депутатов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Издания "Вечерние ведомости" и "Сота" ранее сообщили о задержании своих журналистов в Москве. Позже "Вечерние ведомости" на своём сайте написали, что их корреспондента Владислава Постникова отпустили.Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович рассказала РИА Новости, что муниципальные депутаты Илья Яшин, Юлия Галямина и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман также задержаны.Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум проекта, на который съехались муниципальные депутаты со всей России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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марина литвинович, илья яшин

СЖР будет уточнять информацию о задержании журналистов в Москве

12:32 13.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоОфис общероссийской общественной организации "Союз журналистов России" на Зубовском бульваре
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Союз журналистов России будет уточнять информацию о задержании представителей СМИ на форуме муниципальных депутатов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.
Издания "Вечерние ведомости" и "Сота" ранее сообщили о задержании своих журналистов в Москве. Позже "Вечерние ведомости" на своём сайте написали, что их корреспондента Владислава Постникова отпустили.
Сотрудники СМИ на Форуме древних цивилизаций. 24 апреля 2017 - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 11:40
В Общественной палате поделились идеями по разработке бейджей для СМИ
"Будем уточнять", - прокомментировал информацию Соловьев.
Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович рассказала РИА Новости, что муниципальные депутаты Илья Яшин, Юлия Галямина и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман также задержаны.
Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум проекта, на который съехались муниципальные депутаты со всей России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.
*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
Марина ЛитвиновичИлья Яшин
 
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