https://ria.ru/20210313/zaderzhaniya-1601062994.html

СЖР будет уточнять информацию о задержании журналистов в Москве

СЖР будет уточнять информацию о задержании журналистов в Москве

Союз журналистов России будет уточнять информацию о задержании представителей СМИ на форуме муниципальных депутатов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T12:32

2021-03-13T12:32

2021-03-13T12:32

марина литвинович

илья яшин

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Союз журналистов России будет уточнять информацию о задержании представителей СМИ на форуме муниципальных депутатов, сообщил РИА Новости глава СЖР Владимир Соловьев.Издания "Вечерние ведомости" и "Сота" ранее сообщили о задержании своих журналистов в Москве. Позже "Вечерние ведомости" на своём сайте написали, что их корреспондента Владислава Постникова отпустили.Ранее член столичной ОНК Марина Литвинович рассказала РИА Новости, что муниципальные депутаты Илья Яшин, Юлия Галямина и экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман также задержаны.Координатор "Объединенных демократов" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*) Анастасия Буракова рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум проекта, на который съехались муниципальные депутаты со всей России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.*Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210310/zhurnalisty-1600576154.html

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2021

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марина литвинович, илья яшин