https://ria.ru/20210313/vaktsinatsiya-1601078648.html

В Тунисе началась вакцинация "Спутником V"

В Тунисе началась вакцинация "Спутником V"

Общенациональная вакцинация от коронавируса стартовала в субботу в Тунисе, используется российская вакцина "Спутник V". РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T15:44

2021-03-13T15:44

2021-03-13T15:44

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

здоровье - общество

тунис (страна)

в мире

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КАИР, 13 мар - РИА Новости. Общенациональная вакцинация от коронавируса стартовала в субботу в Тунисе, используется российская вакцина "Спутник V".В первую очередь вакцинация коснется медиков, которых будут прививать в соответствии с установленным ранее приоритетом.По данным минздрава, в Тунисе зафиксированы более 240 тысяч случаев коронавируса, скончались 8329 человек.

тунис (страна)

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2021

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, тунис (страна), в мире