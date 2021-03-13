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В Тунисе началась вакцинация "Спутником V"
В Тунисе началась вакцинация "Спутником V"
Общенациональная вакцинация от коронавируса стартовала в субботу в Тунисе, используется российская вакцина "Спутник V". РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T15:44
2021-03-13T15:44
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
здоровье - общество
тунис (страна)
в мире
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КАИР, 13 мар - РИА Новости. Общенациональная вакцинация от коронавируса стартовала в субботу в Тунисе, используется российская вакцина "Спутник V".В первую очередь вакцинация коснется медиков, которых будут прививать в соответствии с установленным ранее приоритетом.По данным минздрава, в Тунисе зафиксированы более 240 тысяч случаев коронавируса, скончались 8329 человек.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, здоровье - общество, тунис (страна), в мире

В Тунисе началась вакцинация "Спутником V"

15:44 13.03.2021
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
Вакцина Sputnik V, произведенная в Карагандинском фармацевтическом комплексе - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
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КАИР, 13 мар - РИА Новости. Общенациональная вакцинация от коронавируса стартовала в субботу в Тунисе, используется российская вакцина "Спутник V".
"Кампания по вакцинации началась с уколов вакцины "Спутник V" группе медиков, непосредственно контактирующих с больными коронавирусом", - говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе минздрава Туниса.
В первую очередь вакцинация коснется медиков, которых будут прививать в соответствии с установленным ранее приоритетом.
По данным минздрава, в Тунисе зафиксированы более 240 тысяч случаев коронавируса, скончались 8329 человек.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТунис (страна)В мире
 
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