https://ria.ru/20210313/vaktsina-1601064731.html

AstraZeneca подтвердила данные о новых задержках в поставках вакцин в ЕС

AstraZeneca подтвердила данные о новых задержках в поставках вакцин в ЕС

Британо-шведская фармацевтическая компании AstraZeneca подтвердила сообщения о новых задержках в поставках вакцины от коронавируса в Евросоюз, говорится в... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T13:01

2021-03-13T13:01

2021-03-13T13:01

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

astrazeneca

брюссель

евросоюз

johnson & johnson

европа

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Британо-шведская фармацевтическая компании AstraZeneca подтвердила сообщения о новых задержках в поставках вакцины от коронавируса в Евросоюз, говорится в заявлении компании.Поставки препарата в ЕС начались в феврале. Как отмечает компания, "несмотря на проблемы, она намерена поставить 100 миллионов доз (вакцин - ред.) в первой половине 2021 года, 30 миллионов из них должны быть доставлены в первом квартале".В пятницу газета Politico со ссылкой на попавший в ее распоряжение документ сообщила, что AstraZeneca планирует поставить ЕС около 30 миллионов доз вакцины от коронавируса к концу марта, что составляет почти треть от изначальных планов. По данным издания, по состоянию на 7 марта, AstraZeneca поставила чуть больше 11 миллионов доз в ЕС.Как писала газета Financial Times, Евросоюз предполагал, что AstraZeneca не сможет выполнить свои обещания по поставкам 40 миллионов доз вакцины от коронавируса в первом квартале текущего года. Как отмечало издание, изначально компания предложила поставить в ЕС по меньшей мере 100 миллионов доз вакцины к концу марта. Однако позже AstraZeneca сообщила, что объемы поставок в государства ЕС будут меньше ожидаемых: в первом квартале вместо 80 миллионов доз поступит лишь 31 миллион доз. Это вызвало критику со стороны ЕС. Затем сообщалось, что компания поставит дополнительные 9 миллионов доз, доведя их общее количество в первом триместре до 40 миллионов.На сегодняшний день на рынке Евросоюза авторизованы четыре вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз), AstraZeneca (до 400 миллионов доз) и Johnson&Johnson (закупка 400 миллионов доз с опцией допзакупки еще 200 миллионов). Кроме того, ЕК заключила контракты на поставки в ЕС вакцин с компаниями Sanofi-GSK, CureVac. До настоящего момента Sanofi-GSK и CureVac еще не подали заявки для авторизации своих препаратов на рынке ЕС, CureVac 12 февраля сделала запрос на проведение процедуры постепенной экспертизы rolling review.Всего страны ЕС благодаря контрактам Еврокомиссии смогут получить доступ более чем к 2,3 миллиарда доз антикоронавирусных вакцин. В ЕС ожидают, что к середине сентября в Европе уже будут привиты порядка 70% жителей. В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности, компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca. Задержки в поставках могут сорвать амбициозные планы Брюсселя по вакцинации.

https://ria.ru/20210313/astrazeneca-1601038527.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210312/ispaniya-1601017277.html

брюссель

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, astrazeneca , брюссель, евросоюз, johnson & johnson, европа