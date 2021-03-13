https://ria.ru/20210313/svet-1601091455.html

Мясников рассказал, как выжил после тяжелой травмы

Мясников рассказал, как выжил после тяжелой травмы

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил в эфире телеканала "Россия 1", почему считает, что после смерти людей "что-то ждет". РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T17:55

2021-03-13T17:55

2021-03-13T19:48

александр мясников (врач)

россия

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837290_0:212:2925:1857_1920x0_80_0_0_a1060599905d05b6715040f9b2aa2210.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил в эфире телеканала "Россия 1", почему считает, что после смерти людей "что-то ждет"."У меня была очень тяжелая травма, с потерей сознания, <…> и вот когда люди говорят "клиническая смерть, коридор, свет в конце тоннеля" — у меня не было тоннеля. Я был на дне болота, у меня не было тела, я не чувствовал ни рук, ни ног, я чувствовал раскалывающую боль. И вот наверху, над болотом, было такое пятно света, знаете, — как в тумане луна, допустим. И я пытался всплыть к этому свету и через боль туда прорывался", — рассказал он.Мясников отметил, что раньше не верил в жизнь после смерти. Сейчас он предпочитает думать, что смерть является не концом, а "переходом". Медик также уточнил, что, как и другие люди, не знает, что именно происходит после гибели.

https://ria.ru/20210313/virus-1601071804.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество