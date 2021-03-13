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Мясников рассказал, как выжил после тяжелой травмы
Мясников рассказал, как выжил после тяжелой травмы
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил в эфире телеканала "Россия 1", почему считает, что после смерти людей "что-то ждет". РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T17:55
2021-03-13T17:55
2021-03-13T19:48
александр мясников (врач)
россия
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил в эфире телеканала "Россия 1", почему считает, что после смерти людей "что-то ждет"."У меня была очень тяжелая травма, с потерей сознания, <…> и вот когда люди говорят "клиническая смерть, коридор, свет в конце тоннеля" — у меня не было тоннеля. Я был на дне болота, у меня не было тела, я не чувствовал ни рук, ни ног, я чувствовал раскалывающую боль. И вот наверху, над болотом, было такое пятно света, знаете, — как в тумане луна, допустим. И я пытался всплыть к этому свету и через боль туда прорывался", — рассказал он.Мясников отметил, что раньше не верил в жизнь после смерти. Сейчас он предпочитает думать, что смерть является не концом, а "переходом". Медик также уточнил, что, как и другие люди, не знает, что именно происходит после гибели.
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александр мясников (врач), россия, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости.
Врач и телеведущий Александр Мясников
объяснил в эфире телеканала "Россия 1"
, почему считает, что после смерти людей "что-то ждет".
"У меня была очень тяжелая травма, с потерей сознания, <…> и вот когда люди говорят "клиническая смерть, коридор, свет в конце тоннеля" — у меня не было тоннеля. Я был на дне болота, у меня не было тела, я не чувствовал ни рук, ни ног, я чувствовал раскалывающую боль. И вот наверху, над болотом, было такое пятно света, знаете, — как в тумане луна, допустим. И я пытался всплыть к этому свету и через боль туда прорывался", — рассказал он.
Мясников отметил, что раньше не верил в жизнь после смерти. Сейчас он предпочитает думать, что смерть является не концом, а "переходом". Медик также уточнил, что, как и другие люди, не знает, что именно происходит после гибели.