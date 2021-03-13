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Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн
Ракета-носитель "Союз-2" для запланированного на 20 марта пуска с южнокорейским спутником CAS500-1 и еще 37-ю космическими аппаратами впервые в летной истории... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T01:02
2021-03-13T01:02
россия
байконур (космодром)
главкосмос
космос - риа наука
союз
москва
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2" для запланированного на 20 марта пуска с южнокорейским спутником CAS500-1 и еще 37-ю космическими аппаратами впервые в летной истории этого носителя будет окрашена в новые цвета: ракета стартует с космодрома Байконур в бело-синей гамме, а не привычной бело-серо-оранжевой, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Носители семейства "Союз" эксплуатируются с 1966 года и все это время сохраняли одинаковую цветовую гамму. На стартовом комплексе ракета "Союз" выглядит традиционно так: головной обтекатель белого цвета, переходный отсек – серого, дальше идет третья ступень серого цвета и хвостовой отсек оранжевого цвета, ниже - серые блоки первой и второй ступени, обрамленные снизу белой и оранжевой полосами. После заправки жидким кислородом серые части ракеты наполовину покрываются белым инеем и в космос носитель взлетает уже практически полностью белым с оранжевым обрамлением "юбок" всех трех ступеней.В предстоящем пуске головной обтекатель, закрывающий космическую головную часть ракеты-носителя, сохранит "стандартный" белый цвет. В остальном – оранжевый цвет на носителе заменит синий, а серый будет заменен на белый. Изменится также и цвет переходного отсека, - вместо традиционно серого он тоже станет синим.Случаи нестандартного оформления ракеты "Союз" уже были в ее летной истории. Например, ракету украшали к Олимпиаде в Сочи. Но тогда шла речь о наклейках узоров и надписей. Предстоящий пуск станет первым, когда изменения коснутся окраски ракеты.Предполагается, что и другие пуски, проходящие по контрактам "Главкосмос пусковые услуги", будут проводиться в данной цветовой гамме.С 1966 года осуществлено 1086 пусков ракет "Союз" всех модификаций с четырех космодромов.Ранее сообщалось, что ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" запустит с Байконура 38 космических аппаратов из 18 стран – России, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Италии, Аргентины, Венгрии, Таиланда, Словакии, Великобритании, Испании и Туниса.
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россия, байконур (космодром), главкосмос, космос - риа наука, союз, москва

Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн

01:02 13.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос" / Перейти в фотобанкВывоз на стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и первым космическим аппаратом "Арктика-М"
Вывоз на стартовый комплекс ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и первым космическим аппаратом Арктика-М - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2" для запланированного на 20 марта пуска с южнокорейским спутником CAS500-1 и еще 37-ю космическими аппаратами впервые в летной истории этого носителя будет окрашена в новые цвета: ракета стартует с космодрома Байконур в бело-синей гамме, а не привычной бело-серо-оранжевой, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя "Восток", который располагается на ВДНХ. Он окрашен в белый цвет. Белой ракета при запуске выглядит от инея, покрывающего баки жидкого кислорода. На ракете-носителе "Восток" 60 лет назад с Байконура отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин", - рассказал собеседник агентства.
Носители семейства "Союз" эксплуатируются с 1966 года и все это время сохраняли одинаковую цветовую гамму. На стартовом комплексе ракета "Союз" выглядит традиционно так: головной обтекатель белого цвета, переходный отсек – серого, дальше идет третья ступень серого цвета и хвостовой отсек оранжевого цвета, ниже - серые блоки первой и второй ступени, обрамленные снизу белой и оранжевой полосами. После заправки жидким кислородом серые части ракеты наполовину покрываются белым инеем и в космос носитель взлетает уже практически полностью белым с оранжевым обрамлением "юбок" всех трех ступеней.
В предстоящем пуске головной обтекатель, закрывающий космическую головную часть ракеты-носителя, сохранит "стандартный" белый цвет. В остальном – оранжевый цвет на носителе заменит синий, а серый будет заменен на белый. Изменится также и цвет переходного отсека, - вместо традиционно серого он тоже станет синим.
Случаи нестандартного оформления ракеты "Союз" уже были в ее летной истории. Например, ракету украшали к Олимпиаде в Сочи. Но тогда шла речь о наклейках узоров и надписей. Предстоящий пуск станет первым, когда изменения коснутся окраски ракеты.
Предполагается, что и другие пуски, проходящие по контрактам "Главкосмос пусковые услуги", будут проводиться в данной цветовой гамме.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 03:37Наука
НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
С 1966 года осуществлено 1086 пусков ракет "Союз" всех модификаций с четырех космодромов.
Ранее сообщалось, что ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" запустит с Байконура 38 космических аппаратов из 18 стран – России, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Италии, Аргентины, Венгрии, Таиланда, Словакии, Великобритании, Испании и Туниса.
 
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