https://ria.ru/20210313/soyuz-1601036809.html

Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн

Ракете "Союз" впервые за полвека сменили дизайн

Ракета-носитель "Союз-2" для запланированного на 20 марта пуска с южнокорейским спутником CAS500-1 и еще 37-ю космическими аппаратами впервые в летной истории... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T01:02

2021-03-13T01:02

2021-03-13T01:02

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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2" для запланированного на 20 марта пуска с южнокорейским спутником CAS500-1 и еще 37-ю космическими аппаратами впервые в летной истории этого носителя будет окрашена в новые цвета: ракета стартует с космодрома Байконур в бело-синей гамме, а не привычной бело-серо-оранжевой, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Носители семейства "Союз" эксплуатируются с 1966 года и все это время сохраняли одинаковую цветовую гамму. На стартовом комплексе ракета "Союз" выглядит традиционно так: головной обтекатель белого цвета, переходный отсек – серого, дальше идет третья ступень серого цвета и хвостовой отсек оранжевого цвета, ниже - серые блоки первой и второй ступени, обрамленные снизу белой и оранжевой полосами. После заправки жидким кислородом серые части ракеты наполовину покрываются белым инеем и в космос носитель взлетает уже практически полностью белым с оранжевым обрамлением "юбок" всех трех ступеней.В предстоящем пуске головной обтекатель, закрывающий космическую головную часть ракеты-носителя, сохранит "стандартный" белый цвет. В остальном – оранжевый цвет на носителе заменит синий, а серый будет заменен на белый. Изменится также и цвет переходного отсека, - вместо традиционно серого он тоже станет синим.Случаи нестандартного оформления ракеты "Союз" уже были в ее летной истории. Например, ракету украшали к Олимпиаде в Сочи. Но тогда шла речь о наклейках узоров и надписей. Предстоящий пуск станет первым, когда изменения коснутся окраски ракеты.Предполагается, что и другие пуски, проходящие по контрактам "Главкосмос пусковые услуги", будут проводиться в данной цветовой гамме.С 1966 года осуществлено 1086 пусков ракет "Союз" всех модификаций с четырех космодромов.Ранее сообщалось, что ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" запустит с Байконура 38 космических аппаратов из 18 стран – России, Южной Кореи, Японии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиля, Канады, Бразилии, Германии, Нидерландов, Италии, Аргентины, Венгрии, Таиланда, Словакии, Великобритании, Испании и Туниса.

https://ria.ru/20210310/nasa-1600546121.html

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россия, байконур (космодром), главкосмос, космос - риа наука, союз, москва