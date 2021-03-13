https://ria.ru/20210313/severnyy-kavkaz-1601061400.html

Круглый стол об этнополитических процессах на Северном Кавказе

Круглый стол об этнополитических процессах на Северном Кавказе

18 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится круглый стол о роли просвещения и образования в совершенствовании этнополитических процессов на Северном Кавказе, в рамках которого будет представлен экспертный доклад "Этническая динамика политики и управления в Северо-Кавказском федеральном округе".

2021-03-13T12:12

2021-03-13T12:12

2021-03-13T12:12

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Задать вопросУчастники:- депутат Государственной Думы РФ, член-корреспондент РАН Гаджимет САФАРАЛИЕВ;- член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Александр БРОД;- член Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир КРГАНОВ;- директор Научно-образовательного центра политических и этнополитических исследований Пятигорского государственного университета Майя АСТВАЦАТУРОВА;- заместитель директора Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований при Правительстве КЧР Елена ЩЕРБИНА.В последние годы в Северо-Кавказском федеральном округе наметились позитивные тенденции, которые обусловлены целевой политико-управленческой деятельностью федерального центра, региональных и местных властей, лидеров общественного мнения, руководителей национально-культурных и религиозных организаций. Мониторинги федерального и регионального уровней свидетельствуют о преодолении острых межэтнических противоречий, об управлении конфликтными ситуациями. Однако некоторый скрытый конфликтогенный потенциал сохраняется, межэтнические отношения отмечены рядом территориальных, политических, языковых, конфессиональных проблем. Свои рекомендации относительно того, как минимизировать сохранившиеся проблемы и упрочить позитивные тенденции в развитии СКФО, представят эксперты.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы