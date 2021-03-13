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Мексика одобрила экстренное применение ремдесивира при лечении COVID-19
Мексика одобрила экстренное применение ремдесивира при лечении COVID-19
Федеральная комиссия Мексики по защите от санитарных рисков (Cofepris) выдала разрешение на использование препарата ремдесивир для лечения коронавирусных... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T05:34
2021-03-13T05:34
2021-03-13T05:34
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МЕХИКО, 13 фев - РИА Новости. Федеральная комиссия Мексики по защите от санитарных рисков (Cofepris) выдала разрешение на использование препарата ремдесивир для лечения коронавирусных больных с осложняющими заболеваниями.Отмечается, что перед выдачей разрешения регулятор оценил качество, безопасность и эффективность применения препарата. Во избежание неправильного применения терапевтические показания для ремдесивира ограничены использованием "только в больницах, очень избирательно и на ранних стадиях заболевания"."Разрешение на экстренное использование ремдесивира имеет конкретное терапевтическое показание - это пациенты с подтвержденным заражением, у которых симптомы появились менее семи дней назад, с одним из факторов риска, который делает возможными осложнения или смерть от COVID-19", - сказал на пресс-конференции представитель минздрава Мексики Рикардо Кортес Алькала.Чиновник уточнил, что среди факторов риска при назначении ремдесивира учитываются преклонный возраст, диабет, ожирение, иммунодефицит или артериальная гипертензия.Препарат был одновременно одобрен и для применения в Бразилии - местный регулятор Anvisa разрешил применять его для лечения больных с воспалениями легких старше 12 лет.В ноябре экспертная группа Всемирной организации здравоохранения рекомендовала перестать использовать ремдесивир для лечения от COVID-19 любой степени сложности, так как не выявила явной эффективности этого препарата, однако ряд стран продолжают его применение.
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коронавирус covid-19, мехико, мексика, бразилия, в мире
МЕХИКО, 13 фев - РИА Новости.
Федеральная комиссия Мексики
по защите от санитарных рисков (Cofepris) выдала разрешение на использование препарата ремдесивир для лечения коронавирусных больных с осложняющими заболеваниями.
"Cofepris разрешила применение препарата ремдесивир в экстренных случаях, для поддержки действий по уходу за пациентами с COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.
Отмечается, что перед выдачей разрешения регулятор оценил качество, безопасность и эффективность применения препарата. Во избежание неправильного применения терапевтические показания для ремдесивира ограничены использованием "только в больницах, очень избирательно и на ранних стадиях заболевания".
"Разрешение на экстренное использование ремдесивира имеет конкретное терапевтическое показание - это пациенты с подтвержденным заражением, у которых симптомы появились менее семи дней назад, с одним из факторов риска, который делает возможными осложнения или смерть от COVID-19", - сказал на пресс-конференции представитель минздрава Мексики Рикардо Кортес Алькала.
Чиновник уточнил, что среди факторов риска при назначении ремдесивира учитываются преклонный возраст, диабет, ожирение, иммунодефицит или артериальная гипертензия.
Препарат был одновременно одобрен и для применения в Бразилии
- местный регулятор Anvisa разрешил применять его для лечения больных с воспалениями легких старше 12 лет.
В ноябре экспертная группа Всемирной организации здравоохранения рекомендовала перестать использовать ремдесивир для лечения от COVID-19
любой степени сложности, так как не выявила явной эффективности этого препарата, однако ряд стран продолжают его применение.