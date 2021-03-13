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"Роскосмос" опубликовал фотографии нового дизайна ракет "Союз"
"Роскосмос" опубликовал фотографии нового дизайна ракет "Союз"
"Роскосмос" опубликовал на своем сайте фотографии нового дизайна ракет "Союз". РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T10:28
2021-03-13T12:52
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал на своем сайте фотографии нового дизайна ракет "Союз".Публикацию сопровождают фотографии сборки ракеты на Байконуре. Ракета выкрашена в белый цвет с синей окантовкой вместо серого и белого с оранжевым.О смене дизайна ракеты рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, цвета поменяли впервые за всю летную историю "Союзов", с 1966 года.Бело-синий "Союз-2.1а" стартует с Байконура. Ракете предстоит вывести на орбиту 38 космических аппаратов из 18 стран по программе "Главкосмос пусковые услуги". Как сообщается на сайте "Роскосмоса", в дальнейшем и другие ракеты этого оператора тоже будут бело-синими.
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"Роскосмос" опубликовал фотографии нового дизайна ракет "Союз"

10:28 13.03.2021 (обновлено: 12:52 13.03.2021)
 
© Фото : Космический центр "Южный"/РоскосмосРакета-носитель "Союз-2" в бело-синей гамме
Ракета-носитель Союз-2 в бело-синей гамме - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Фото : Космический центр "Южный"/Роскосмос
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал на своем сайте фотографии нового дизайна ракет "Союз".

"Впервые за несколько десятилетий ракета-носитель "Союз-2", пуск которой запланирован на 20 марта 2021 года, будет представлена в новом, необычном для нее дизайне", — говорится в сообщении.

Публикацию сопровождают фотографии сборки ракеты на Байконуре. Ракета выкрашена в белый цвет с синей окантовкой вместо серого и белого с оранжевым.
О смене дизайна ракеты рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, цвета поменяли впервые за всю летную историю "Союзов", с 1966 года.
Бело-синий "Союз-2.1а" стартует с Байконура. Ракете предстоит вывести на орбиту 38 космических аппаратов из 18 стран по программе "Главкосмос пусковые услуги". Как сообщается на сайте "Роскосмоса", в дальнейшем и другие ракеты этого оператора тоже будут бело-синими.
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