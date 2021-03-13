https://ria.ru/20210313/raketa-1601051894.html
"Роскосмос" опубликовал фотографии нового дизайна ракет "Союз"
"Роскосмос" опубликовал фотографии нового дизайна ракет "Союз"
"Роскосмос" опубликовал на своем сайте фотографии нового дизайна ракет "Союз". РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T10:28
2021-03-13T10:28
2021-03-13T12:52
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал на своем сайте фотографии нового дизайна ракет "Союз".Публикацию сопровождают фотографии сборки ракеты на Байконуре. Ракета выкрашена в белый цвет с синей окантовкой вместо серого и белого с оранжевым.О смене дизайна ракеты рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, цвета поменяли впервые за всю летную историю "Союзов", с 1966 года.Бело-синий "Союз-2.1а" стартует с Байконура. Ракете предстоит вывести на орбиту 38 космических аппаратов из 18 стран по программе "Главкосмос пусковые услуги". Как сообщается на сайте "Роскосмоса", в дальнейшем и другие ракеты этого оператора тоже будут бело-синими.
https://ria.ru/20210312/yakutiya-1601008044.html
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