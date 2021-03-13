https://ria.ru/20210313/raketa-1601051894.html

"Роскосмос" опубликовал фотографии нового дизайна ракет "Союз"

"Роскосмос" опубликовал фотографии нового дизайна ракет "Союз"

"Роскосмос" опубликовал на своем сайте фотографии нового дизайна ракет "Союз". РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T10:28

2021-03-13T10:28

2021-03-13T12:52

главкосмос

космос - риа наука

союз

роскосмос

байконур (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601051533_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1944495a337e656c8c33c83c5c92704e.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. "Роскосмос" опубликовал на своем сайте фотографии нового дизайна ракет "Союз".Публикацию сопровождают фотографии сборки ракеты на Байконуре. Ракета выкрашена в белый цвет с синей окантовкой вместо серого и белого с оранжевым.О смене дизайна ракеты рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли. По его словам, цвета поменяли впервые за всю летную историю "Союзов", с 1966 года.Бело-синий "Союз-2.1а" стартует с Байконура. Ракете предстоит вывести на орбиту 38 космических аппаратов из 18 стран по программе "Главкосмос пусковые услуги". Как сообщается на сайте "Роскосмоса", в дальнейшем и другие ракеты этого оператора тоже будут бело-синими.

https://ria.ru/20210312/yakutiya-1601008044.html

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главкосмос, космос - риа наука, союз, роскосмос, байконур (город)