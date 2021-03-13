https://ria.ru/20210313/poklonskaya-1601048969.html

Поклонская заявила, что миссию ООН неоднократно приглашали посетить Крым

Поклонская заявила, что миссию ООН неоднократно приглашали посетить Крым

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что миссию ООН по правам человека неоднократно приглашали в Крым. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T09:58

2021-03-13T09:58

2021-03-13T09:58

наталья поклонская

госдума рф

владимир путин

нью-йорк (город)

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что миссию ООН по правам человека неоднократно приглашали в Крым.Ранее помощник генсека ООН по правам человека и глава Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке Илзе Брандс-Кехрис заявила, что у ООН нет свободного доступа в Крым. По ее словам, офис УВКПЧ "будет продолжать добиваться беспрепятственного доступа в Крым".По ее словам, в мире уже больше года длится пандемия и введены ограничительные меры на посещение стран.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210312/militarizatsiya-1601013565.html

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

нью-йорк (город)

севастополь

украина

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наталья поклонская, госдума рф, владимир путин, нью-йорк (город), севастополь, оон, украина