Поклонская заявила, что миссию ООН неоднократно приглашали посетить Крым
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что миссию ООН по правам человека неоднократно приглашали в Крым.
Ранее помощник генсека ООН по правам человека и глава Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке Илзе Брандс-Кехрис заявила, что у ООН нет свободного доступа в Крым. По ее словам, офис УВКПЧ "будет продолжать добиваться беспрепятственного доступа в Крым".
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"Между нами возможен конструктивный диалог в части соблюдения прав человека. С осени прошлого года жду информацию от Верховного комиссара по правам человека о составе делегации для рассмотрения моих обращений по факту лишения прав людей на пресную воду в связи с перекрытием Северо-Крымского канала. В нашей переписке я выразила готовность лично встретить и сопровождать их делегацию", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, в мире уже больше года длится пандемия и введены ограничительные меры на посещение стран.
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"Поэтому для меня очевидно, что по данной причине возникают сложности в направлении миссии УВКПЧ в Крым. Надеюсь, в ближайшее время ситуация изменится к лучшему и снова выражаю свою готовность встретить и сопровождать их делегацию в порядке, согласованном с МИДом России", - сказала Поклонская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".