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https://ria.ru/20210313/poklonskaya-1601048969.html
Поклонская заявила, что миссию ООН неоднократно приглашали посетить Крым
Поклонская заявила, что миссию ООН неоднократно приглашали посетить Крым
Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что миссию ООН по правам человека неоднократно приглашали в Крым. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T09:58
2021-03-13T09:58
наталья поклонская
госдума рф
владимир путин
нью-йорк (город)
севастополь
оон
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что миссию ООН по правам человека неоднократно приглашали в Крым.Ранее помощник генсека ООН по правам человека и глава Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке Илзе Брандс-Кехрис заявила, что у ООН нет свободного доступа в Крым. По ее словам, офис УВКПЧ "будет продолжать добиваться беспрепятственного доступа в Крым".По ее словам, в мире уже больше года длится пандемия и введены ограничительные меры на посещение стран.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210312/militarizatsiya-1601013565.html
https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html
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наталья поклонская, госдума рф, владимир путин, нью-йорк (город), севастополь, оон, украина

Поклонская заявила, что миссию ООН неоднократно приглашали посетить Крым

09:58 13.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская
Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости. Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что миссию ООН по правам человека неоднократно приглашали в Крым.
Ранее помощник генсека ООН по правам человека и глава Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке Илзе Брандс-Кехрис заявила, что у ООН нет свободного доступа в Крым. По ее словам, офис УВКПЧ "будет продолжать добиваться беспрепятственного доступа в Крым".
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"Между нами возможен конструктивный диалог в части соблюдения прав человека. С осени прошлого года жду информацию от Верховного комиссара по правам человека о составе делегации для рассмотрения моих обращений по факту лишения прав людей на пресную воду в связи с перекрытием Северо-Крымского канала. В нашей переписке я выразила готовность лично встретить и сопровождать их делегацию", - сказала РИА Новости Поклонская.
По ее словам, в мире уже больше года длится пандемия и введены ограничительные меры на посещение стран.
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"Поэтому для меня очевидно, что по данной причине возникают сложности в направлении миссии УВКПЧ в Крым. Надеюсь, в ближайшее время ситуация изменится к лучшему и снова выражаю свою готовность встретить и сопровождать их делегацию в порядке, согласованном с МИДом России", - сказала Поклонская.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
Наталья ПоклонскаяГосдума РФВладимир ПутинНью-Йорк (город)СевастопольООНУкраина
 
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