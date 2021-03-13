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Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья
Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева в интервью радио Sputnik рассказала, как перенесшим COVID-19 людям... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T02:11
2021-03-13T02:11
распространение коронавируса
клиника seline
мария черняева
коронавирус covid-19
россия
здоровье
питание
общество
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Врач объяснила способ похудения после ковида без ущерба для здоровья
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева в интервью радио Sputnik рассказала, как перенесшим COVID-19 людям следить за фигурой и худеть без дополнительного ущерба для здоровья.Лишние килограммы, набравшиеся за зиму, сбросить после коронавирусной инфекции будет нелегкой задачей, так как для восстановления здоровья врачи рекомендуют обильное питание, отметила она. Ведь заболевание приводит к потере множества полезных элементов, например, аминокислот и минералов. Но это не значит, что после болезни необходимо есть все подряд, речь идет о сбалансированном рационе, подчеркнула Черняева.Для укрепления организма врач-диетолог рекомендует отдавать предпочтение белковой пище."Источники белка – это мясо, желательно нежирное, то есть не баранина, не свинина, пусть это будет курица, индейка, а также рыба и морепродукты", – пояснила Черняева.Лечение инфекционных заболеваний, связанное с приемом различных лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, нередко нарушает работу желудочно-кишечного тракта. Стресс также оказывает отрицательное влияние на пищеварение, отметила врач. Восстановлению работы кишечника, по ее словам, могут способствовать фрукты и овощи, содержащие клетчатку, которая будет способствовать улучшению пищеварения.Лучше всего приступать к снижению веса осторожно, в первую очередь ограничивая употребление сахара, считает врач-диетолог.Отказываться от шоколада врач не предлагает, но советует ограничиваться двумя квадратиками в день: "для хорошего самочувствия". Полезными углеводами, по ее словам, являются цельнозерновые крупы, которые необходимо включать в рацион для восстановления организма после перенесенного заболевания.
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клиника seline, мария черняева, коронавирус covid-19, россия, здоровье, питание, общество

Как похудеть после ковида без ущерба для здоровья

02:11 13.03.2021
 
© Depositphotos / stockassoСтройная фигура
Стройная фигура - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© Depositphotos / stockasso
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Врач-терапевт, диетолог, нутрициолог клиники эстетической медицины Seline Мария Черняева в интервью радио Sputnik рассказала, как перенесшим COVID-19 людям следить за фигурой и худеть без дополнительного ущерба для здоровья.
Лишние килограммы, набравшиеся за зиму, сбросить после коронавирусной инфекции будет нелегкой задачей, так как для восстановления здоровья врачи рекомендуют обильное питание, отметила она. Ведь заболевание приводит к потере множества полезных элементов, например, аминокислот и минералов. Но это не значит, что после болезни необходимо есть все подряд, речь идет о сбалансированном рационе, подчеркнула Черняева.
"На период восстановления мы рекомендуем обильное питание, но оно должно быть сбалансированное, с акцентом на белок, на полезные жиры, на долгоиграющие углеводы", – отметила она.
Для укрепления организма врач-диетолог рекомендует отдавать предпочтение белковой пище.
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"Источники белка – это мясо, желательно нежирное, то есть не баранина, не свинина, пусть это будет курица, индейка, а также рыба и морепродукты", – пояснила Черняева.
Лечение инфекционных заболеваний, связанное с приемом различных лекарственных препаратов, в том числе антибиотиков, нередко нарушает работу желудочно-кишечного тракта. Стресс также оказывает отрицательное влияние на пищеварение, отметила врач. Восстановлению работы кишечника, по ее словам, могут способствовать фрукты и овощи, содержащие клетчатку, которая будет способствовать улучшению пищеварения.
Лучше всего приступать к снижению веса осторожно, в первую очередь ограничивая употребление сахара, считает врач-диетолог.
"Если для начала мы хотя бы уберем добавленный сахар – перестанем сластить чай и кофе, которые пьем много раз за день, даже за месяц можно на этом скинуть до двух килограммов", – сказала Черняева.
Отказываться от шоколада врач не предлагает, но советует ограничиваться двумя квадратиками в день: "для хорошего самочувствия". Полезными углеводами, по ее словам, являются цельнозерновые крупы, которые необходимо включать в рацион для восстановления организма после перенесенного заболевания.
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