https://ria.ru/20210313/otkaz-1601090760.html

Прокуратура Латвии отказалась закрыть дело русскоязычных журналистов

Прокуратура Латвии отказалась закрыть дело русскоязычных журналистов

Рижская прокуратура отказалась закрыть дело против латвийских журналистов, сотрудничавших с порталами Baltnews и Sputnik Латвия. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T17:48

2021-03-13T17:48

2021-03-13T19:08

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РИГА, 13 мар — РИА Новости. Рижская прокуратура отказалась закрыть дело против латвийских журналистов, сотрудничавших с порталами Baltnews и Sputnik Латвия.Об этом сообщила журналист Алла Березовская на организованной Русским союзом Латвии конференции в защиту представителей СМИ, которых задерживала Служба госбезопасности страны.В конференции приняли участие русскоязычные журналисты из Латвии, России, Литвы, Эстонии, Германии и Бельгии, а также представители правозащитных организаций. Они обсудили ситуацию с давлением на русскоязычные СМИ.В декабре у некоторых латвийских авторов, пишущих для Baltnews и Sputnik Латвия, прошли обыски, им предъявили обвинения по 84-й статье Уголовного закона страны о нарушении санкционного режима ЕС. С журналистов взяли подписки о невыезде, им может грозить наказание вплоть до тюремного заключения.Указанные издания связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня", при этом пишущие для них латвийские журналисты не являются сотрудниками, а выступают как внештатные авторы.Действия властей Латвии российский МИД назвал карательной акцией и нарушением свободы СМИ. В ведомстве напомнили, что персональные санкции ЕС относятся лично к гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.

https://ria.ru/20210308/zhurnalisty-1600378394.html

https://ria.ru/20210220/smi-1598220067.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

sputnik латвия, мария бутина, маргарита симоньян, латвия, рига, в мире