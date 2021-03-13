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Прокуратура Латвии отказалась закрыть дело русскоязычных журналистов
Прокуратура Латвии отказалась закрыть дело русскоязычных журналистов
Рижская прокуратура отказалась закрыть дело против латвийских журналистов, сотрудничавших с порталами Baltnews и Sputnik Латвия. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T17:48
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РИГА, 13 мар — РИА Новости. Рижская прокуратура отказалась закрыть дело против латвийских журналистов, сотрудничавших с порталами Baltnews и Sputnik Латвия.Об этом сообщила журналист Алла Березовская на организованной Русским союзом Латвии конференции в защиту представителей СМИ, которых задерживала Служба госбезопасности страны.В конференции приняли участие русскоязычные журналисты из Латвии, России, Литвы, Эстонии, Германии и Бельгии, а также представители правозащитных организаций. Они обсудили ситуацию с давлением на русскоязычные СМИ.В декабре у некоторых латвийских авторов, пишущих для Baltnews и Sputnik Латвия, прошли обыски, им предъявили обвинения по 84-й статье Уголовного закона страны о нарушении санкционного режима ЕС. С журналистов взяли подписки о невыезде, им может грозить наказание вплоть до тюремного заключения.Указанные издания связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня", при этом пишущие для них латвийские журналисты не являются сотрудниками, а выступают как внештатные авторы.Действия властей Латвии российский МИД назвал карательной акцией и нарушением свободы СМИ. В ведомстве напомнили, что персональные санкции ЕС относятся лично к гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
https://ria.ru/20210308/zhurnalisty-1600378394.html
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sputnik латвия, мария бутина, маргарита симоньян, латвия, рига, в мире

Прокуратура Латвии отказалась закрыть дело русскоязычных журналистов

17:48 13.03.2021 (обновлено: 19:08 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМария Бутина в одиночном пикете против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике у посольства Латвии в Москве
Мария Бутина в одиночном пикете против травли работников российских СМИ в Латвии и Прибалтике у посольства Латвии в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РИГА, 13 мар — РИА Новости. Рижская прокуратура отказалась закрыть дело против латвийских журналистов, сотрудничавших с порталами Baltnews и Sputnik Латвия.
Об этом сообщила журналист Алла Березовская на организованной Русским союзом Латвии конференции в защиту представителей СМИ, которых задерживала Служба госбезопасности страны.

"Поводом для этой конференции, пожалуй, стало решение надзирающей прокуратуры Рижского судебного округа, куда мы обратились с просьбой, чтобы прекратили уголовное дело в отношении журналистов — в частности, это и меня касается. Прокуратура отказала нам, и это была первая инстанция", — сказала она, уточнив, что решение обжаловали в Генпрокуратуре.

В конференции приняли участие русскоязычные журналисты из Латвии, России, Литвы, Эстонии, Германии и Бельгии, а также представители правозащитных организаций. Они обсудили ситуацию с давлением на русскоязычные СМИ.
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В декабре у некоторых латвийских авторов, пишущих для Baltnews и Sputnik Латвия, прошли обыски, им предъявили обвинения по 84-й статье Уголовного закона страны о нарушении санкционного режима ЕС. С журналистов взяли подписки о невыезде, им может грозить наказание вплоть до тюремного заключения.
Указанные издания связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня", при этом пишущие для них латвийские журналисты не являются сотрудниками, а выступают как внештатные авторы.
Действия властей Латвии российский МИД назвал карательной акцией и нарушением свободы СМИ. В ведомстве напомнили, что персональные санкции ЕС относятся лично к гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
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