https://ria.ru/20210313/otkaz-1601090760.html
Прокуратура Латвии отказалась закрыть дело русскоязычных журналистов
Прокуратура Латвии отказалась закрыть дело русскоязычных журналистов
Рижская прокуратура отказалась закрыть дело против латвийских журналистов, сотрудничавших с порталами Baltnews и Sputnik Латвия. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T17:48
2021-03-13T17:48
2021-03-13T19:08
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РИГА, 13 мар — РИА Новости. Рижская прокуратура отказалась закрыть дело против латвийских журналистов, сотрудничавших с порталами Baltnews и Sputnik Латвия.Об этом сообщила журналист Алла Березовская на организованной Русским союзом Латвии конференции в защиту представителей СМИ, которых задерживала Служба госбезопасности страны.В конференции приняли участие русскоязычные журналисты из Латвии, России, Литвы, Эстонии, Германии и Бельгии, а также представители правозащитных организаций. Они обсудили ситуацию с давлением на русскоязычные СМИ.В декабре у некоторых латвийских авторов, пишущих для Baltnews и Sputnik Латвия, прошли обыски, им предъявили обвинения по 84-й статье Уголовного закона страны о нарушении санкционного режима ЕС. С журналистов взяли подписки о невыезде, им может грозить наказание вплоть до тюремного заключения.Указанные издания связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня", при этом пишущие для них латвийские журналисты не являются сотрудниками, а выступают как внештатные авторы.Действия властей Латвии российский МИД назвал карательной акцией и нарушением свободы СМИ. В ведомстве напомнили, что персональные санкции ЕС относятся лично к гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.
https://ria.ru/20210308/zhurnalisty-1600378394.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sputnik латвия, мария бутина, маргарита симоньян, латвия, рига, в мире
РИГА, 13 мар — РИА Новости.
Рижская прокуратура отказалась закрыть дело против латвийских журналистов, сотрудничавших с порталами Baltnews и Sputnik Латвия
.
Об этом сообщила журналист Алла Березовская на организованной Русским союзом Латвии
конференции в защиту представителей СМИ, которых задерживала Служба госбезопасности страны.
"Поводом для этой конференции, пожалуй, стало решение надзирающей прокуратуры Рижского судебного округа, куда мы обратились с просьбой, чтобы прекратили уголовное дело в отношении журналистов — в частности, это и меня касается. Прокуратура отказала нам, и это была первая инстанция", — сказала она, уточнив, что решение обжаловали в Генпрокуратуре.
В конференции приняли участие русскоязычные журналисты из Латвии, России, Литвы
, Эстонии
, Германии
и Бельгии
, а также представители правозащитных организаций. Они обсудили ситуацию с давлением на русскоязычные СМИ.
В декабре у некоторых латвийских авторов, пишущих для Baltnews и Sputnik Латвия, прошли обыски, им предъявили обвинения по 84-й статье Уголовного закона страны о нарушении санкционного режима ЕС. С журналистов взяли подписки о невыезде, им может грозить наказание вплоть до тюремного заключения.
Указанные издания связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня", при этом пишущие для них латвийские журналисты не являются сотрудниками, а выступают как внештатные авторы.
Действия властей Латвии российский МИД назвал карательной акцией и нарушением свободы СМИ. В ведомстве напомнили, что персональные санкции ЕС относятся лично к гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.