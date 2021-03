https://ria.ru/20210313/okonfuzilsya-1601091036.html

Ведущий оконфузился в прямом эфире

Ведущий оконфузился в прямом эфире

Журналист телеканала Fox News Грег Гатфелд по ошибке в прямом эфире заявил, что ему нужно в уборную. Об инциденте сообщила газета The Independent. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T17:54

2021-03-13T17:54

2021-03-13T17:54

сша

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0d/1601090316_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_531163408953e1ea68192205366f22ea.jpg

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Журналист телеканала Fox News Грег Гатфелд по ошибке в прямом эфире заявил, что ему нужно в уборную. Об инциденте сообщила газета The Independent. Как отмечается в статье, ведущий передачи "The Five" не обратил внимания, что шоу вернулось с рекламного перерыва, и в прямом эфире в шутку пропел о необходимости сходить в туалетКоллеги Гатфелда сразу же сообщили ему, что его слышат зрители. Съемочная команда посмеялась над произошедшим, и передача продолжилась по сценарию. Сам Гатфелд после съемок написал в Twitter о случившемся в ироничной форме.

https://ria.ru/20201215/shutka-1589402918.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, происшествия, в мире