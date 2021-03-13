https://ria.ru/20210313/natalya-poklonskaya-1601061189.html

Онлайн-брифинг Натальи Поклонской к 7-й годовщине Крымской весны

Онлайн-брифинг Натальи Поклонской к 7-й годовщине Крымской весны

16 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Натальи ПОКЛОНСКОЙ, приуроченный к 7-й годовщине Крымской весны.

2021-03-13T12:10

2021-03-13T12:10

2021-03-13T12:10

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2021

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