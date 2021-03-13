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Онлайн-брифинг Натальи Поклонской к 7-й годовщине Крымской весны
Онлайн-брифинг Натальи Поклонской к 7-й годовщине Крымской весны
16 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Натальи ПОКЛОНСКОЙ, приуроченный к 7-й годовщине Крымской весны.
2021-03-13T12:10
2021-03-13T12:10
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4.7
96
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353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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353
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Онлайн-брифинг Натальи Поклонской к 7-й годовщине Крымской весны

12:10 13.03.2021
 
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16 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-брифинг заместителя председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Натальи ПОКЛОНСКОЙ, приуроченный к 7-й годовщине Крымской весны.
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Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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