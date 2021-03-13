https://ria.ru/20210313/moldaviya-1601101016.html
Совбез Молдавии рекомендовал ввести режим ЧП из-за COVID-19
Совбез Молдавии рекомендовал ввести режим ЧП из-за COVID-19
Высший совет безопасности рекомендует властям Молдавии на две недели ввести режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, заявила на брифинге в субботу... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T20:04
2021-03-13T20:04
2021-03-13T20:14
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
майя санду
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости. Высший совет безопасности рекомендует властям Молдавии на две недели ввести режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, заявила на брифинге в субботу президент страны Майя Санду.Санду в субботу созвала Высший совет безопасности Молдавии, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в стране и пути борьбы с пандемией.Президент вместе с Совбезом считает необходимым изменить состав Национальной комиссии по общественному здоровью и ввести в него эпидемиологов и врачей, создать Единый командный центр при Инспекторате по чрезвычайным ситуациям. Совет настаивает, что нужно создать пункты диагностики для пациенток, которые лечатся на дому, а также увеличить количество тестов. При этом президент подчеркивает, что необходимо упростить процесс получения статуса безработного, а также предусмотреть компенсации для тех, кто из-за ограничений может остаться без зарплаты.Она отметила, что в заседании приняли участие в том числе представители всех парламентских фракций, поскольку власти совместно должны найти решения по выходу из эпидемиологического кризиса.Вакцинация от COVID-19 в стране стартовала 2 марта. По плану минздрава, вакцинация будет проходить в три этапа. Первый этам продлится два месяца, за это время вакцины должны получить 70 тысяч медицинских работников и сотрудников социальных служб. Второй этап будет длиться четыре месяца, в этот период должны вакцинировать около 733 тысяч человек – учителей, сотрудников МВД, военных, сотрудников тюрем, а также лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Во время третьего этапа будут вакцинировать оставшиеся группы граждан, он завершится, когда в Молдавии будет сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу.В Молдавии до 15 апреля действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса. В стране закрыты кинотеатры, ночные клубы и дискотеки. Точки общественного питания не могут работать с 22.00 до 7.00 (23.00 – 8.00 мск). Жители страны должны носить маски в закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте. Запрещена работа театров, концертных залов и домов культуры.
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коронавирус covid-19, майя санду, молдавия, в мире
КИШИНЕВ, 13 мар – РИА Новости.
Высший совет безопасности рекомендует властям Молдавии
на две недели ввести режим чрезвычайного положения из-за коронавируса, заявила на брифинге в субботу президент страны Майя Санду
.
Санду в субботу созвала Высший совет безопасности Молдавии, чтобы обсудить эпидемиологическую ситуацию в стране и пути борьбы с пандемией.
"Большинство членов Совбеза рекомендуют ввести режим ЧП на две недели, правительству рекомендовано в течение трех дней разработать список ограничений", - заявила Санду.
Президент вместе с Совбезом считает необходимым изменить состав Национальной комиссии по общественному здоровью и ввести в него эпидемиологов и врачей, создать Единый командный центр при Инспекторате по чрезвычайным ситуациям. Совет настаивает, что нужно создать пункты диагностики для пациенток, которые лечатся на дому, а также увеличить количество тестов. При этом президент подчеркивает, что необходимо упростить процесс получения статуса безработного, а также предусмотреть компенсации для тех, кто из-за ограничений может остаться без зарплаты.
"Необходимо активировать процесс вакцинации и перейти ко второму этапу, нужно создать регистр онлайн-записи граждан для вакцинации. Я прошу правительство в течение трех дней детализировать и представить эти предложения парламенту", - подчеркнула Санду.
Она отметила, что в заседании приняли участие в том числе представители всех парламентских фракций, поскольку власти совместно должны найти решения по выходу из эпидемиологического кризиса.
Вакцинация от COVID-19 в стране стартовала 2 марта. По плану минздрава, вакцинация будет проходить в три этапа. Первый этам продлится два месяца, за это время вакцины должны получить 70 тысяч медицинских работников и сотрудников социальных служб. Второй этап будет длиться четыре месяца, в этот период должны вакцинировать около 733 тысяч человек – учителей, сотрудников МВД, военных, сотрудников тюрем, а также лиц старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями. Во время третьего этапа будут вакцинировать оставшиеся группы граждан, он завершится, когда в Молдавии будет сформирован коллективный иммунитет к коронавирусу.
В Молдавии до 15 апреля действует режим ЧП в области общественного здравоохранения из-за коронавируса. В стране закрыты кинотеатры, ночные клубы и дискотеки. Точки общественного питания не могут работать с 22.00 до 7.00 (23.00 – 8.00 мск). Жители страны должны носить маски в закрытых общественных местах, а также в общественном транспорте. Запрещена работа театров, концертных залов и домов культуры.