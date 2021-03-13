https://ria.ru/20210313/koronavirus-1601059684.html
В Москве за сутки госпитализировали 700 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 700 человек с коронавирусом
Почти 700 человек госпитализированы в Москве с коронавирусом за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T11:54
2021-03-13T11:54
2021-03-13T11:54
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Почти 700 человек госпитализированы в Москве с коронавирусом за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 1469 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 919 278.
https://ria.ru/20210313/zaschita-1601041417.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва