https://ria.ru/20210313/koronavirus-1601059684.html

В Москве за сутки госпитализировали 700 человек с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 700 человек с коронавирусом

Почти 700 человек госпитализированы в Москве с коронавирусом за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T11:54

2021-03-13T11:54

2021-03-13T11:54

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коронавирус в россии

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россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Почти 700 человек госпитализированы в Москве с коронавирусом за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 1469 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 919 278.

https://ria.ru/20210313/zaschita-1601041417.html

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2021

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