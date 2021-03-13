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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T11:03
2021-03-13T11:03
2021-03-13T11:03
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
республика тыва
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Туве - 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,03%, 2. Магаданская область 0,04%, 3. Еврейская автономная область 0,05%", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, республика тыва