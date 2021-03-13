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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210313/knigi-1601068703.html
Патриарх Кирилл призвал читать книги, чтобы справиться с кризисами
Патриарх Кирилл призвал читать книги, чтобы справиться с кризисами
Осмысление опыта других людей, который изложен в книгах, помогает человеку справиться со своей бедой, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл, выступая на... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T13:52
2021-03-13T13:52
религия и мировоззрение
религия
московский патриархат
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Осмысление опыта других людей, который изложен в книгах, помогает человеку справиться со своей бедой, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл, выступая на телеканале "СПАС" с поздравительной речью накануне Дня православной книги, который отмечается в Русской церкви 14 марта."Наша беда, если мы через нее проходим, становится через осмысление этого человеческого опыта не такой уж тяжелой, как мы думаем. И выход всегда можно найти из этой человеческой беды, будучи обогащённым опытом многих других людей. &lt;…&gt; Читая книги, мы должны обогащаться добрым и правильным опытом других людей, ограждать себя от ошибок, через которые прошли другие люди, тяжесть последствий которых запечатлена на страницах книг", - сказал патриарх Кирилл.Он напомнил, как люди "массово придавались чтению" прячась в метро во время бомбежек Москвы в начале Великой Отечественной Войны. "От того, чем мы наполняем себя, свою душу, сердце, зависит и то, как мы проявляем себя в различных жизненных ситуациях: сможем ли мы отозваться на чужую боль или пройдем мимо, отстоять свою личную позицию, или будем постоянно зависимы от чужих мнений", - подчеркнул патриарх.В 2021 году решено было отказаться от традиционного детского праздника с участием патриарха в Храме Христа Спасителя, который проводили ко Дню православной книги, и, как отметил патриарх Кирилл, "в связи с непростой эпидемической обстановкой в стране было принято решение провести интерактивный марафон на телеканале "СПАС".Ранее с Днем православной книги поздравил москвичей мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что книги объединяют людей "в пространстве и времени и даруют чувство бесконечности бытия".День православной книги учрежден в 2009 году Священным Синодом Русской православной церкви и приурочен ко дню издания Иваном Федоровым первой на Руси печатной книги "Апостол" (14 марта 1564 года). Традиционно в этот день в Церкви организуют события в поддержку книжной культуры – открытые уроки, экскурсии, интеллектуальные игры, чтения, конференции и круглые столы. Цель праздника - популяризация православной духовной культуры и отечественной литературы, укрепление нравственных традиций, сообщается на сайте Московского патриархата.
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религия, московский патриархат, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, сергей собянин, москва

Патриарх Кирилл призвал читать книги, чтобы справиться с кризисами

13:52 13.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкНа презентации новых книг серии "Слово к ближним и дальним" патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 14 марта 2018
На презентации новых книг серии Слово к ближним и дальним патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 14 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Осмысление опыта других людей, который изложен в книгах, помогает человеку справиться со своей бедой, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл, выступая на телеканале "СПАС" с поздравительной речью накануне Дня православной книги, который отмечается в Русской церкви 14 марта.
"Наша беда, если мы через нее проходим, становится через осмысление этого человеческого опыта не такой уж тяжелой, как мы думаем. И выход всегда можно найти из этой человеческой беды, будучи обогащённым опытом многих других людей. <…> Читая книги, мы должны обогащаться добрым и правильным опытом других людей, ограждать себя от ошибок, через которые прошли другие люди, тяжесть последствий которых запечатлена на страницах книг", - сказал патриарх Кирилл.
Он напомнил, как люди "массово придавались чтению" прячась в метро во время бомбежек Москвы в начале Великой Отечественной Войны. "От того, чем мы наполняем себя, свою душу, сердце, зависит и то, как мы проявляем себя в различных жизненных ситуациях: сможем ли мы отозваться на чужую боль или пройдем мимо, отстоять свою личную позицию, или будем постоянно зависимы от чужих мнений", - подчеркнул патриарх.
В 2021 году решено было отказаться от традиционного детского праздника с участием патриарха в Храме Христа Спасителя, который проводили ко Дню православной книги, и, как отметил патриарх Кирилл, "в связи с непростой эпидемической обстановкой в стране было принято решение провести интерактивный марафон на телеканале "СПАС".
Ранее с Днем православной книги поздравил москвичей мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что книги объединяют людей "в пространстве и времени и даруют чувство бесконечности бытия".
День православной книги учрежден в 2009 году Священным Синодом Русской православной церкви и приурочен ко дню издания Иваном Федоровым первой на Руси печатной книги "Апостол" (14 марта 1564 года). Традиционно в этот день в Церкви организуют события в поддержку книжной культуры – открытые уроки, экскурсии, интеллектуальные игры, чтения, конференции и круглые столы. Цель праздника - популяризация православной духовной культуры и отечественной литературы, укрепление нравственных традиций, сообщается на сайте Московского патриархата.
Православные книги. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.03.2015
14 марта 2015, 03:03Религия и мировоззрение
День православной книги широко празднуется в России и за рубежомПраздник был установлен решением Священного Синода РПЦ от 25 декабря 2009 года, а его дата связана с тем, что именно 14 марта в 1564 году вышла в свет первая печатная книга "Апостол", изданная диаконом Иваном Федоровым.
 
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