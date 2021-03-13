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Координатора "Объединенных демократов" доставили в ОВД
Координатора "Объединенных демократов" доставили в ОВД
Миляуша Кашапова, координатор проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*), организовавшего форум... РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T15:01
2021-03-13T15:01
марина литвинович
владимир кара-мурза-младший
илья яшин
москва
происшествия
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Миляуша Кашапова, координатор проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*), организовавшего форум муниципальных депутатов, доставлена в ОВД по району Новокосино после задержаний, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Тельнов.Адвокат Дмитрий Захватов, находящийся у ОВД по району Новогиреево, в свою очередь, предположил, что задержанным будет вменяться 20.33 КоАП ("Осуществление деятельности на территории Российской Федерации нежелательной иностранной или международной неправительственной организации"), однако подтверждения этому пока нет, так как защитнику не удалось попасть к задержанным. Он отметил, что в данном ОВД находятся 17 участников форума.Как сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев, выехавший в ОВД "Восточное Измайлово", туда доставили более 30 задержанных, среди которых организатор форума Александр Минюков, активисты Антон Тароянс и муниципальный депутат Кирилл Ишутин.В ОВД "Преображенское" - более 10 задержанных, адвоката к ним не пускают, объясняя это необходимостью проведения следственных действий, сообщила РИА Новости адвокат Анна Полозова.Координатор "Объединенных демократов" Анастасия Буракова ранее рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, организованный этим проектом, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.Член столичной ОНК Марина Литвинович сообщила РИА Новости, что Илья Яшин, Евгений Ройзман и Юлия Галямина задержаны в Москве на форуме муниципальных депутатов. Кроме того, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший написал на своей странице в Facebook, что находится в автозаке. Комментарием полиции РИА Новости пока не располагает. * Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210215/aktsii-1597573861.html
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марина литвинович, владимир кара-мурза-младший, илья яшин, москва, происшествия

Координатора "Объединенных демократов" доставили в ОВД

15:01 13.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Миляуша Кашапова, координатор проекта "Объединенные демократы" (проект межрегиональной общественной организации "Открытый Петербург"*), организовавшего форум муниципальных депутатов, доставлена в ОВД по району Новокосино после задержаний, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Тельнов.

"В ОВД Новокосино находятся 15 задержанных участников форума, среди них Миляуша Кашапова, координатор "Объединенных демократов". Меня пока не пускают в ОВД, говорят, такой приказ", - сказал РИА Новости Тельнов.

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Адвокат Дмитрий Захватов, находящийся у ОВД по району Новогиреево, в свою очередь, предположил, что задержанным будет вменяться 20.33 КоАП ("Осуществление деятельности на территории Российской Федерации нежелательной иностранной или международной неправительственной организации"), однако подтверждения этому пока нет, так как защитнику не удалось попасть к задержанным. Он отметил, что в данном ОВД находятся 17 участников форума.
Как сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев, выехавший в ОВД "Восточное Измайлово", туда доставили более 30 задержанных, среди которых организатор форума Александр Минюков, активисты Антон Тароянс и муниципальный депутат Кирилл Ишутин.
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В ОВД "Преображенское" - более 10 задержанных, адвоката к ним не пускают, объясняя это необходимостью проведения следственных действий, сообщила РИА Новости адвокат Анна Полозова.
Координатор "Объединенных демократов" Анастасия Буракова ранее рассказала РИА Новости, что в субботу в гостинице "Измайлово Дельта" проходил форум, организованный этим проектом, на который приехали муниципальные депутаты из регионов России, чтобы обсудить стратегию на ближайший электоральный цикл и поделиться друг с другом опытом.
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* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
 
Марина ЛитвиновичВладимир Кара-Мурза-младшийИлья ЯшинМоскваПроисшествия
 
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