Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
© AP Photo / Angela Weiss
ООН, 13 мар - РИА Новости. Россия была единственной страной, воздержавшейся при голосовании по резолюции об увеличении контингента ООН в ЦАР, следует из заявления российской стороны по мотивам голосования.
Ранее СБ ООН принял резолюцию об увеличении контингента в ЦАР более чем на 3,6 тысячи человек. За документ проголосовали 14 членов Совбеза, один воздержался.
"В Москве с разочарованием восприняли тот факт, что авторы проекта приняли решение не упоминать в тексте руководящие принципы ООН по оказанию гуманитарной помощи... Обеспечение условий доставки гумсодействия – это немаловажная часть мандата МООНСЦАР (Многопрофильная миссия ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике – ред.)", - говорится в заявлении.
В нем отмечается, что Москва не приемлет взятую западными коллегами линию на изъятие из ооновских документов ссылок на руководящие принципы ООН по гумпомощи и размывание строгости параметров гуманитарного содействия. "Это чревато подрывом принципа уважения национального суверенитета государств-членов. Россия привержена существующим "правилам игры" на гуманитарном треке", - заявляет российская сторона.
Москва продолжает считать необходимым тесно координироваться с правительствами стран-реципиентов в вопросах доставки на их территорию гумпомощи.
"Также твердо исходим из того, что при подборе контингентов в состав МООНСЦАР в рамках наращивания численности миротворцев секретариат ООН должен плотно координироваться с Банги и прислушиваться к мнению центральноафриканцев, в том числе относительно национального состава командируемых военнослужащих и полицейских", - сказано в заявлении.
Согласно принятой в пятницу резолюции, СБ ООН принимает решение увеличить численность военного компонента МООНСЦАР на 2750 человек и увеличить численность полицейского компонента миссии на 940 человек.
До сих пор состав миссии предусматривал военный персонал численностью до 11 650 человек и полицейских сотрудников численностью до 2080 человек.
Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги состоявшихся в стране 27 декабря 2020 года президентских выборов. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший в первом туре 53,16% голосов избирателей. Его ближайшему сопернику – лидеру партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жорж Дологеле – оказали поддержку 21,9% граждан ЦАР. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев в ЦАР не признали итоги выборов. Ранее правительство сообщило о попытках повстанцев атаковать Банги.