https://ria.ru/20210313/golosovanie-1601042638.html

Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР

Россия воздержалась при голосовании за резолюцию ООН по ЦАР

Россия была единственной страной, воздержавшейся при голосовании по резолюции об увеличении контингента ООН в ЦАР, следует из заявления российской стороны по... РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T06:46

2021-03-13T06:46

2021-03-13T06:46

россия

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ООН, 13 мар - РИА Новости. Россия была единственной страной, воздержавшейся при голосовании по резолюции об увеличении контингента ООН в ЦАР, следует из заявления российской стороны по мотивам голосования.Ранее СБ ООН принял резолюцию об увеличении контингента в ЦАР более чем на 3,6 тысячи человек. За документ проголосовали 14 членов Совбеза, один воздержался.В нем отмечается, что Москва не приемлет взятую западными коллегами линию на изъятие из ооновских документов ссылок на руководящие принципы ООН по гумпомощи и размывание строгости параметров гуманитарного содействия. "Это чревато подрывом принципа уважения национального суверенитета государств-членов. Россия привержена существующим "правилам игры" на гуманитарном треке", - заявляет российская сторона.Москва продолжает считать необходимым тесно координироваться с правительствами стран-реципиентов в вопросах доставки на их территорию гумпомощи."Также твердо исходим из того, что при подборе контингентов в состав МООНСЦАР в рамках наращивания численности миротворцев секретариат ООН должен плотно координироваться с Банги и прислушиваться к мнению центральноафриканцев, в том числе относительно национального состава командируемых военнослужащих и полицейских", - сказано в заявлении.Согласно принятой в пятницу резолюции, СБ ООН принимает решение увеличить численность военного компонента МООНСЦАР на 2750 человек и увеличить численность полицейского компонента миссии на 940 человек.До сих пор состав миссии предусматривал военный персонал численностью до 11 650 человек и полицейских сотрудников численностью до 2080 человек.Конституционный суд ЦАР 18 января огласил окончательные итоги состоявшихся в стране 27 декабря 2020 года президентских выборов. Победу одержал действующий глава государства Фостен Арканж Туадера, набравший в первом туре 53,16% голосов избирателей. Его ближайшему сопернику – лидеру партии "Союз за центральноафриканское возрождение" Анисе Жорж Дологеле – оказали поддержку 21,9% граждан ЦАР. Оппозиция и вооруженные группировки повстанцев в ЦАР не признали итоги выборов. Ранее правительство сообщило о попытках повстанцев атаковать Банги.

https://ria.ru/20210308/krushenie-1600322438.html

https://ria.ru/20210216/posol-1597711366.html

россия

москва

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цар

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россия, совет безопасности оон, москва, банги, цар, оон, в мире, политика