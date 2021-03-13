https://ria.ru/20210313/donbass-1601099867.html

В Госдуме ответили на слова Кравчука о развертывании конфликта в Донбассе

В Госдуме ответили на слова Кравчука о развертывании конфликта в Донбассе

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о развертывании... РИА Новости, 14.03.2021

2021-03-13T19:50

2021-03-13T19:50

2021-03-14T00:03

ситуация в днр и лнр

руслан бальбек

донецкая народная республика

леонид кравчук

оон

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о развертывании широкомасштабного конфликта в регионе, заявил, что все к этому идет.Ранее Кравчук заявил, что не исключает развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе, поэтому выступает за привлечение к переговорам США.Депутат также отметил, что США зарекомендовали себя агрессором. Кроме того, Вашингтон меняет условия соглашения в одностороннем порядке, поэтому "разговаривать с ними никто не станет"."Нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

https://ria.ru/20210312/donbass-1600995405.html

донецкая народная республика

сша

украина

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ситуация в днр и лнр, руслан бальбек, донецкая народная республика, леонид кравчук, оон, сша, украина, в мире