https://ria.ru/20210313/blokirovka-1601053642.html

МИД прокомментировал блокировку IT-компаниями США российского контента

МИД прокомментировал блокировку IT-компаниями США российского контента

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала блокировку американскими IT-компаниями контента из России. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T10:50

2021-03-13T10:50

2021-03-13T12:41

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

технологии

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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала блокировку американскими IT-компаниями контента из России.По ее словам, американские цифровые платформы решили по-своему отметить очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией: сначала Google произвольно ввел возрастное ограничение на размещенный на YouTube документальный фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" из-за якобы содержащихся в нем "сцен насилия", затем Instagram лишил телеканал "Крым 24" возможности публиковать тексты, помимо фотографий. Таким образом, "платформы пошли вразнос", считает Захарова."Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских IT-компаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее", — написала она в Facebook, пояснив, что компании в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой."Это смысловой и технологический тупик", — уверена представитель МИД.Она считает, что цифровой контент произвольно цензурируют некие модераторы без решения суда или компетентного органа власти, а платформы при этом "продолжают смешить мир призывами к сохранению свободы в интернете".Захарова подчеркнула, что эти рестриктивные меры носят экстерриториальный характер и идут вразрез с международными обязательствами Вашингтона в области обеспечения свободы слова, в частности нарушают право на свободный поиск, получение и распространение информации, которое зафиксировано в Международном пакте о политических и гражданских правах, подписанном в том числе и США.В последнее время российские СМИ часто сталкиваются с цензурой на западных интернет-платформах, в том числе на YouTube. Например, видеохостинг блокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, удалил страницу "Крым 24". По данным открытых источников, всего за несколько лет администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.Накануне Роскомнадзор потребовал от компании Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с фильма "Крым. Путь на Родину". Подобные действия ведомство считает актом цензуры.

https://ria.ru/20210312/roskomnadzor-1601020560.html

https://ria.ru/20210312/kompanii-1600947439.html

сша

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, технологии