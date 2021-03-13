Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210313/blokirovka-1601053642.html
МИД прокомментировал блокировку IT-компаниями США российского контента
МИД прокомментировал блокировку IT-компаниями США российского контента
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала блокировку американскими IT-компаниями контента из России. РИА Новости, 13.03.2021
2021-03-13T10:50
2021-03-13T12:41
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598068118_0:0:2982:1678_1920x0_80_0_0_56e8f4c5ef35921144c6c5da25fc2326.jpg
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала блокировку американскими IT-компаниями контента из России.По ее словам, американские цифровые платформы решили по-своему отметить очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией: сначала Google произвольно ввел возрастное ограничение на размещенный на YouTube документальный фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" из-за якобы содержащихся в нем "сцен насилия", затем Instagram лишил телеканал "Крым 24" возможности публиковать тексты, помимо фотографий. Таким образом, "платформы пошли вразнос", считает Захарова."Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских IT-компаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее", — написала она в Facebook, пояснив, что компании в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой."Это смысловой и технологический тупик", — уверена представитель МИД.Она считает, что цифровой контент произвольно цензурируют некие модераторы без решения суда или компетентного органа власти, а платформы при этом "продолжают смешить мир призывами к сохранению свободы в интернете".Захарова подчеркнула, что эти рестриктивные меры носят экстерриториальный характер и идут вразрез с международными обязательствами Вашингтона в области обеспечения свободы слова, в частности нарушают право на свободный поиск, получение и распространение информации, которое зафиксировано в Международном пакте о политических и гражданских правах, подписанном в том числе и США.В последнее время российские СМИ часто сталкиваются с цензурой на западных интернет-платформах, в том числе на YouTube. Например, видеохостинг блокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, удалил страницу "Крым 24". По данным открытых источников, всего за несколько лет администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.Накануне Роскомнадзор потребовал от компании Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с фильма "Крым. Путь на Родину". Подобные действия ведомство считает актом цензуры.
https://ria.ru/20210312/roskomnadzor-1601020560.html
https://ria.ru/20210312/kompanii-1600947439.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598068118_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_d8b2ab26392e879f16b5f06c6d7ddbd3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, технологии

МИД прокомментировал блокировку IT-компаниями США российского контента

10:50 13.03.2021 (обновлено: 12:41 13.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей МайшевЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала блокировку американскими IT-компаниями контента из России.
По ее словам, американские цифровые платформы решили по-своему отметить очередную годовщину воссоединения Крыма с Россией: сначала Google произвольно ввел возрастное ограничение на размещенный на YouTube документальный фильм Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" из-за якобы содержащихся в нем "сцен насилия", затем Instagram лишил телеканал "Крым 24" возможности публиковать тексты, помимо фотографий.
Таким образом, "платформы пошли вразнос", считает Захарова.
"Речь уже даже не о политическом подтексте действий американских IT-компаний, которые идут в русле установок Вашингтона. Ситуация сложнее", — написала она в Facebook, пояснив, что компании в принципе не обладают едиными стандартами по управлению самими собой.
Фильм Крым. Путь на Родину на странице канала Россия 24 на YouTube с пометкой об ограничении - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 20:30
РКН потребовал от Google снять ограничения с фильма о Крыме на YouTube
"Это смысловой и технологический тупик", — уверена представитель МИД.
Она считает, что цифровой контент произвольно цензурируют некие модераторы без решения суда или компетентного органа власти, а платформы при этом "продолжают смешить мир призывами к сохранению свободы в интернете".

"Чем больше будут изыматься "модераторами" из интернет-оборота и подвергаться цензуре неудобные с политической точки зрения материалы, тем быстрее и жестче будут вводиться регулятивные ограничения на действия платформ по всему миру. И виноваты в этой тягостной тенденции исключительно интернет-монополии", — уверена дипломат.

Захарова подчеркнула, что эти рестриктивные меры носят экстерриториальный характер и идут вразрез с международными обязательствами Вашингтона в области обеспечения свободы слова, в частности нарушают право на свободный поиск, получение и распространение информации, которое зафиксировано в Международном пакте о политических и гражданских правах, подписанном в том числе и США.

"Цель Вашингтона очевидна — использование информационно-технологических возможностей для нечестной конкуренции во всех сферах", — заключила Захарова. По ее мнению, средства достижения этой явно неблагородной цели тоже неблагородны.

В последнее время российские СМИ часто сталкиваются с цензурой на западных интернет-платформах, в том числе на YouTube. Например, видеохостинг блокировал аккаунты канала "Царьград", информационных агентств Anna News и News Front, удалил страницу "Крым 24". По данным открытых источников, всего за несколько лет администрация сервиса внесла в черный список около 200 русскоязычных каналов.
Накануне Роскомнадзор потребовал от компании Google в максимально короткие сроки снять все ограничения с фильма "Крым. Путь на Родину". Подобные действия ведомство считает актом цензуры.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 15:12
Иностранные IT-компании обяжут открыть представительства в России
 
Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАТехнологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:56Шатунов рассказал об убийстве участника "Ласкового мая" на его глазах
04:41CNN: США не могут установить контакт с КНДР
03:56В Краснодаре потушили пожар в многоквартирном жилом доме
03:54Захарова ответила на сообщения о болгарском журналисте, приехавшем к МИД
03:49В ЛНР заявили об уничтожении украинского беспилотника
03:41В Краснодаре горит многоквартирный жилой дом
03:35Названы опасные ошибки при зарядке смартфона
03:06Европа предпочла запустить спутники Galileo на "Союзе", сообщил источник
03:01Российские туристы рассказали, что для них важно в путешествиях
02:52"Плохие новости": Forbes сообщил о задержке внедрения технологии в iPhone
02:43Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа
02:13Аналитик назвал основные риски для ваших финансов
02:11Правило 5 секунд: можно ли есть еду, упавшую на пол
02:05Солистка Little Big рассказала о домогательствах
01:25Православные христиане встречают прощеное воскресенье
01:24Врач Карабиненко рассказал, кому нельзя поститься
01:15В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки в 20-градусный мороз
01:14Пушков назвал условие для широкомасштабного конфликта в Донбассе
01:12Специалист дал совет не болтать с голосовым помощником
01:04Ветераны ФСБ рассказали о человеке, который помог сохранить оружие России
Лента новостейМолния