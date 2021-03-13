https://ria.ru/20210313/alferova-1600777633.html

Биография Ирины Алферовой

Биография Ирины Алферовой

Актриса театра и кино Ирина Ивановна Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. РИА Новости, 13.03.2021

2021-03-13T03:01

2021-03-13T03:01

2021-03-13T03:01

ирина алферова

школа современной пьесы

гитис

ленком

справки

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Актриса театра и кино Ирина Ивановна Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске.Играла в самодеятельном театре в новосибирском Академгородке. В 1972 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (ныне – Российский институт театрального искусства – ГИТИС).В 1976 году Ирину Алферову пригласили в Московский государственный театр имени Ленинского комсомола ("Ленком"), в штате которого она состояла до 2001 года. В "Ленкоме" Алферова играла Асю в спектакле "Сержант, мой выстрел первый!" Эдуарда Володарского, Валю в постановке "В списках не значился" Бориса Васильева, "Девушку, похожую на ангела" в "Жестоких играх" Алексея Арбузова, Глорию Гулок в "Дорогой Памелле" по Джону Патрику, Юлию в "Ромуле Великом" Фридриха Дюрренматта, Инну в "Доме с колокольчиком" по Анатолию Сергееву и другие роли. С 1989 года Ирина Алферова играет в театре "Школа современной пьесы". Одной из самых известных ее работ на этой сцене стала роль в спектакле "Пришел мужчина к женщине" (1989), где партнером актрисы был Альберт Филозов. Зрители записывались на спектакль за несколько месяцев вперед – пьеса Семена Злотникова в постановке художественного руководителя театра Иосифа Райхельгауза выдержала 500 представлений. Алферова играла здесь в спектаклях "Все будет хорошо, как вы хотели" (1990) по Семену Злотникову, "Другой человек" (1998) по Петру Гладилину, "Антон Чехов. Чайка" (1998), в пьесах "Чайка. Настоящая оперетка" (2004) Вадима Жука, "Своими словами" (2006) Иосифа Райхельгауза, "Медведь" (2011) Дмитрия Быкова, https://neglinka29.ru/team/irina-alferova/ в специально написанной для актрисы драматургом Натальей Савицкой пьесе "Ночь с незнакомцем" (2011) и еще одной интерпретации Чехова – спектакле "Борис Акунин. Чайка" (2016). В настоящее время с участием Ирины Алферовой в "Школе современной пьесы" идут спектакли "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное" по сюжетам Евгения Гришковца и Иосифа Райхельгауза, "Толстого нет" Ольги Погодиной-Кузминой, "На трубе" Иосифа Райхельгауза, "Веселый вечер" Вадима Жука и Сергея Плотова, сценическая трактовка гоголевской повести "Шинель/Пальто" (автор Вадим Жук).На счету Алферовой – несколько антрепризных спектаклей: "Самая, самая" с Игорем Бочкиным, "Чего же хотят мужчины" с Иваром Калныньшем, "Пижама для шестерых" и "За закрытой дверью" с Андреем Соколовым, "Все проходит" с Александром Абдуловым, "Русский медведь" с Александром Пашутиным, Анной Тереховой, Анатолием Журавлевым. В кино Ирина Алферова дебютировала будучи студенткой. Свои первые роли она сыграла в фильмах "Алексеич" (1970), "Учитель пения" (1972). После окончания ГИТИСа, получив предложения от нескольких театров, Алферова отложила начало сценической карьеры ради съемок в телеэпопее Василия Ордынского "Хождение по мукам" (1974), где она сыграла одну из главных ролей – Дашу Булавину. Эта работа сделала ее знаменитой. Следующей большой ролью Ирины Алферовой в кино стала Констанция Бонасье в приключенческом фильме "Д’Артаньян и три мушкетера" (1979).Совместно с Александром Абдуловым актриса снялась в мелодрамах "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Суббота и воскресенье" (1982), "Предчувствие любви" (1982), "Поцелуй" (1983) и сериале "Капкан" (2007).Она сыграла также роли в сказке "Василий Буслаев" (1982), политическом детективе "ТАСС уполномочен заявить" (1984), комедии "Ночные забавы" (1991), детективе "Звезда шерифа" (1991), сериале "Ермак" (1996) и других.В последние годы актриса снималась в сериалах "Долг" (2007), "Старики" (2010), "Распутин" (2011), "Последний из Магикян" (2014), киноальманахах "Елки-2" (2011) и "Елки-5" (2016), "Счастье – это… (2019), драмах "Последнее испытание" (2018), "Водоворот" (2020). В 2006-2013 годах Алферова была президентом фестиваля "В кругу семьи". Ирина Алферова – народная артистка РФ (2007). В 2011 году за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства, многолетнюю творческую деятельность она была награждена орденом Дружбы, а в 2017 году – орденом Почета. За вклад в развитие духовных и культурных связей между Россией и Болгарией в 2016 году Ирина Алферова была награждена болгарским "Самарским крестом".Актриса замужем третьим браком за актером Сергеем Мартыновым, с которым познакомилась на съемках фильма "Звезда шерифа" (1991). Ее первым мужем был сын болгарского дипломата Бойко Гюров. В этом браке 24 мая 1974 года родилась дочь Ксения, ставшая актрисой. В 1978-1990 годах супругом Ирины Алферовой был актер Александр Абдулов (1953-2008).Актриса воспитала троих приемных детей: Анастасию и Сергея – детей Сергея Мартынова и Александра – сына своей сестры Татьяны, умершей в 1997 году. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина алферова, школа современной пьесы, гитис, ленком, справки