https://ria.ru/20210312/zhirinovskiy-1601031508.html

Интервью Меган Маркл напомнило Жириновскому об СССР

Интервью Меган Маркл напомнило Жириновскому об СССР

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил ситуацию на Западе относительно расового восприятия с советским периодом, когда "ничего нельзя было сказать, что может... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T22:41

2021-03-12T22:41

2021-03-12T22:41

меган маркл

елизавета ii

лдпр

владимир жириновский

великобритания

в мире

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил ситуацию на Западе относительно расового восприятия с советским периодом, когда "ничего нельзя было сказать, что может быть квалифицировано как антисоветское высказывание".Такое мнение политик выразил в эфире радиостанции "Комсомольская правда", комментируя ситуацию вокруг принца Гарри и Меган Маркл."Чего вы лезете в семью? Это королева спросила или кто-то из семьи, спросили у нее: "А у ребенка кожа тоже будет темная?" Ну элементарный вопрос. Если у матери кожа темнее, чем у мужа, естественно, у ребенка тоже может быть кожа темнее, светлее - какое это имеет отношение к мировым проблемам? Там уже пошли журналисты - в отставку, расизм, то-се… Ну накрутили… Это вот перекос, понимаете? То негров линчуют, то нельзя произнести "темный". Ах, тебе не нравится, что кожа темная? Ах ты такой-сякой! Ну куда мы идем? Это маразм называется политический. Они переживают советский период, когда ничего нельзя было сказать, что может быть квалифицировано как антисоветское высказывание. Понимаете, что мы делаем? Так было при советской власти", - сказал Жириновский.Ранее в интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности расовую, частным образом.

https://ria.ru/20210308/intervyu-1600385618.html

https://ria.ru/20210311/rasizm-1600786459.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

меган маркл, елизавета ii, лдпр, владимир жириновский, великобритания, в мире