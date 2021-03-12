https://ria.ru/20210312/zdravookhranenie-1600940910.html

Эксперты: рост IT-технологий обеспечит прорыв в системе здравоохранения

Эксперты: рост IT-технологий обеспечит прорыв в системе здравоохранения

Медиацентр ЦСР, 4 марта выступил в качестве площадки для экспертной дискуссии на тему "Уроки пандемии COVID-19. Возможности повышения эффективности и... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T14:39

2021-03-12T14:39

2021-03-12T14:39

пресс-релизы

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МОСКВА, 12 мар - Медиацентр ЦСР. Медиацентр ЦСР, 4 марта выступил в качестве площадки для экспертной дискуссии на тему "Уроки пандемии COVID-19. Возможности повышения эффективности и устойчивости системы здравоохранения" с участием представителей органов власти, научных и общественных организаций.Модератором мероприятия выступила вице-президент, директор центра социально-экономических проектов ЦСР Лора Накорякова. Открывая дискуссию, она отметила, что пандемия коронавирусной инфекции обострила ряд проблем в системе здравоохранения, но одновременно и ускорила ее трансформацию."Несмотря на то, что 2021 год характеризуется стабилизацией ситуации, уровень неопределенности остается высоким. Это приводит к тому, что задач в сфере здравоохранения становится все больше. Они затрагивают и базовые вопросы инфраструктуры, и внедрение технологий и цифровизацию, и регуляторику. Внутри этих вопросов скрываются десятки разноплановых задач, поэтому важно определить, какие действия в здравоохранении необходимо вынести в приоритет, какие есть барьеры и риски, какие есть способы по их минимизации, сколько потребуется ресурсов для повышения эффективности трансформационных процессов, кто должен быть ответственным за реализуемое", — сказала Накорякова.Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский обратил внимание на то, что на решение проблем модернизации и развития первичного звена здравоохранения из федерального бюджета выделено около 550 миллиардов рублей. "Однако выделение бюджетных средств и осуществление мероприятий по улучшению материально-технической базы без модернизации и изменения организационных структур, систем взаимодействия врача и пациента не дадут ожидаемого эффекта. Помимо этого, принцип разделения ответственности, обесценивания роли участкового врача и бессистемности механизма оказания медицинской помощи в первичном звене замедляет процесс модернизации здравоохранения, что приводит к неконтролируемому использованию средств на других этапах оказания медицинской помощи", — считает он.На бурный рост информационных технологий в 2020 году обратил внимание заместитель министра здравоохранения РФ Павел Пугачев. "Этот инструмент должен обеспечить прорыв в первичном звене здравоохранения. При этом необходимо модернизировать первичное звено одновременно с изменением формата взаимодействия врача и пациента. Так, с одной стороны, необходимо создавать сервисы для врача, делать удобной его работу, исключать рутинные операции, которые могут быть либо автоматизированы, либо совершаться дистанционно. Например, выдача справок, выписок, которые могут быть сформированы из истории болезни пациента. С другой стороны, внедрять и создавать инструменты по поддержке принятия врачебных решений и различных образовательных сервисов, которые у него должны быть всегда под рукой и доступны для того, чтобы в современных условиях постоянно повышать свою квалификацию, и в режиме реального времени без отрыва от производства иметь возможность задать вопрос другим специалистам, своим коллегам", —сказал Пугачев.Заместитель председателя комиссии общественной палаты РФ по социальной политике Екатерина Курбангалеева, в свою очередь, рассказала о новом инструменте оказания помощи в условиях пандемии. "Технология стационарзамещения (стационар на дому). По предварительным исследованиям стоимость услуг стационарзамещения по сравнению с госпитализацией будет стоить дешевле на 30-40%", — сказала она.Заместитель директора по реализации федеральных проектов ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина" Тигран Геворкян отметил, что медучреждения в связи с COVID-19 действительно активно применяли телемедицинские и стационарзамещающие технологии. "Прежде чем вливать дополнительные средства в систему здравоохранения, необходимо эффективно использовать то, что у нас уже есть. Так, между субъектами РФ имеются различия в региональном финансировании, достигающие 100-кратной разницы. Не выработаны единые стандарты соответствия, которым необходимо было бы всем следовать. Поэтому требовать одинаковой отдачи при такой колоссальной разнице в настоящее время невозможно. Доступность в онкологии — это не близость к месту жительства, а правильное функционирование. Внедрение стационарзамещающих программ повышает эффективность использования ресурсов без снижения качества", — поделился эксперт.Как отметила Ирина Боровова, президент межрегиональной общественной организации "Ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!", проведенный этой организацией мониторинг оказания всех аспектов медицинской помощи среди онкобольных выявил, что в 82 % случаев, несмотря на возникающие сложности, пациенты получили медицинскую помощь в полном объеме. "Вместе с тем важно предусмотреть в законодательстве возможность возмещения за счет средств ОМС стоимости лекарственной терапии при оказании специализированной помощи по профилю онкология", — добавила она.Генеральный директор "Фонда семьи Тиньковых" Александр Синицин поделился: "Онкогематология — передовой край медицинской науки и технологий. Хорошо, что у нас в стране созданы точки роста, есть центры трансплантологии костного мозга, оснащенные по лучшим мировым стандартам. Количество трансплантаций растёт год от года, особенно много сделано в области детской трансплантологии. С другой стороны, онкогематология это сложная и многосоставная система. На сегодняшний день на каждом этапе ведения пациента есть много открытых вопросов, есть откровенно проблемные места. К примеру, не менее половины трансплантаций костного мозга до сих пор проводится за счёт ввозимого донорского материала", — сказал Синицин."В условиях COVID-ограничений это не могло не сказаться на доступности трансплантации для пациентов, а это — человеческие жизни. Это существенный риск, и просто обидно, что единая система регистров доноров костного мозга до сих пор не заработала в России. Существует потребность в расширении мощностей по трансплантации, диагностике и реабилитации пациентов. Поэтому мы решили начать работу фонда в том числе, и с комплексного исследования, которое помогает нам делать коллеги из ЦСР, ВШЭ и НЭР. Уже летом этого года мы получим практические результаты, которые позволят разработать приоритетные программы фонда", — добавил он.Необходимость корректировки программы лекарственного обеспечения пациентов с БСК и предоставления возможности получать соответствующее обеспечение в течении двух лет, а не одного года сообщил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов. Спикер также указал на необходимость корректировки программы модернизации первичного звена и совершенствование кадровой политики.Ответственный секретарь профильной комиссии экспертного совета в сфере здравоохранения Минздрава России по специальности "Клиническая фармакология" Максим Фролов сообщил, что оценка исходов и выводы по лечению, эффективности и безопасности требуют детального цифрового следа в реальной клинической практике. "Обозначены ключевые барьеры — отсутствие обязательного электронного листа назначений у всех пациентов, интегрированного во все медицинские информационные системы всех медицинских организаций. Электронный лист назначения должен иметь единую структуру, а также возможность выгрузки вместе с деперсонифицированной информацией о конкретном пациенте, которая включает полный диагноз, а не только основной", — считает эксперт.В рамках круглого стола эксперты также обсудили ряд других вопросов, например, проблемы снижения уровня КСГ по ряду высокозатратных позиций, что поставило под угрозу само начало лечения онкологических больных, а также получения таблетированных препаратов. Вместе с тем эксперты сошлись во мнении, что экстренная ситуация, созданная пандемией, обусловила интенсивное освоение инновационных технологий в области здравоохранения. Новые подходы стали активно применяться, меняется и система взаимодействия "врач — пациент" в сторону повышения уровня эффективности. 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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы