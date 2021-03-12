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В Крыму задержали основателя ялтинской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Крыму задержали основателя ялтинской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Основатель ялтинской ячейки "Свидетели Иеговы"* задержан в Крыму, сообщила пресс-служба СУСК по республике. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:34
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россия
свидетели иеговы
следственный комитет россии (ск рф)
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Основатель ялтинской ячейки "Свидетели Иеговы"* задержан в Крыму, сообщила пресс-служба СУСК по республике.Правоохранителями в Ялте проведены 13 обысков по местам проживания сторонников организации, в результате которых изъята незаконная литература, компьютерная техника и электронные носители и иные материалы и данные, представляющие интерес для следствия.Установлено, что задержанный собирал деньги для обеспечения деятельности ячейки иеговистов, добавили в СК.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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россия, свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), ялта, происшествия

В Крыму задержали основателя ялтинской ячейки "Свидетелей Иеговы"*

10:34 12.03.2021 (обновлено: 11:30 12.03.2021)
 
© ФСБ РоссииОперативно-следственные мероприятия по уголовному делу в отношении одного из основателей ялтинской ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы" (Экстремистская организация, запрещенная в России). Кадр видео ФСБ России
Оперативно-следственные мероприятия по уголовному делу в отношении одного из основателей ялтинской ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы (Экстремистская организация, запрещенная в России). Кадр видео ФСБ России - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Основатель ялтинской ячейки "Свидетели Иеговы"* задержан в Крыму, сообщила пресс-служба СУСК по республике.

"Возбуждено уголовное дело в отношении одного из основателей ялтинской ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Он подозревается в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ)… Подозреваемый задержан. С ним и иными лицами проводятся все необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

Правоохранителями в Ялте проведены 13 обысков по местам проживания сторонников организации, в результате которых изъята незаконная литература, компьютерная техника и электронные носители и иные материалы и данные, представляющие интерес для следствия.
Установлено, что задержанный собирал деньги для обеспечения деятельности ячейки иеговистов, добавили в СК.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября 2020, 17:48Религия и мировоззрение
Легойда о "Свидетелях Иеговы"*: надо больше пояснять, почему их запрещают
 
РоссияСвидетели ИеговыСледственный комитет России (СК РФ)ЯлтаПроисшествия
 
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