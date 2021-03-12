https://ria.ru/20210312/zaderzhanie-1600887116.html

В Крыму задержали основателя ялтинской ячейки "Свидетелей Иеговы"*

В Крыму задержали основателя ялтинской ячейки "Свидетелей Иеговы"*

Основатель ялтинской ячейки "Свидетели Иеговы"* задержан в Крыму, сообщила пресс-служба СУСК по республике. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:34

2021-03-12T10:34

2021-03-12T11:30

россия

свидетели иеговы

следственный комитет россии (ск рф)

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Основатель ялтинской ячейки "Свидетели Иеговы"* задержан в Крыму, сообщила пресс-служба СУСК по республике.Правоохранителями в Ялте проведены 13 обысков по местам проживания сторонников организации, в результате которых изъята незаконная литература, компьютерная техника и электронные носители и иные материалы и данные, представляющие интерес для следствия.Установлено, что задержанный собирал деньги для обеспечения деятельности ячейки иеговистов, добавили в СК.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201015/legoyda-1579986551.html

россия

ялта

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, свидетели иеговы, следственный комитет россии (ск рф), ялта, происшествия