В Крыму задержали основателя ялтинской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
10:34 12.03.2021 (обновлено: 11:30 12.03.2021)
© ФСБ РоссииОперативно-следственные мероприятия по уголовному делу в отношении одного из основателей ялтинской ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы" (Экстремистская организация, запрещенная в России). Кадр видео ФСБ России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости. Основатель ялтинской ячейки "Свидетели Иеговы"* задержан в Крыму, сообщила пресс-служба СУСК по республике.
"Возбуждено уголовное дело в отношении одного из основателей ялтинской ячейки религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Он подозревается в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ)… Подозреваемый задержан. С ним и иными лицами проводятся все необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.
Правоохранителями в Ялте проведены 13 обысков по местам проживания сторонников организации, в результате которых изъята незаконная литература, компьютерная техника и электронные носители и иные материалы и данные, представляющие интерес для следствия.
Установлено, что задержанный собирал деньги для обеспечения деятельности ячейки иеговистов, добавили в СК.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.