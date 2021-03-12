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Яровая разработала проект о правовом статусе детской онкологии
Яровая разработала проект о правовом статусе детской онкологии
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что разработала законопроект, в котором определен правовой статус детской онкологии и определен механизм... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T13:05
2021-03-12T13:05
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
госдума рф
ирина яровая
общество
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что разработала законопроект, в котором определен правовой статус детской онкологии и определен механизм использования офф-лейбл препаратов для лечения онкологических заболеваний у детей, уже в пятницу проект будет направлен в профильные ведомства.Изменения предлагается внести в закон об основах охраны здоровья граждан.В проекте определены нормы о применении препаратов "офф-лейбл" в лечении онкобольных детей. "Необходимость установления на уровне закона норм о применении препаратов "офф-лейбл" в лечении онкобольных детей актуализирована детскими онкологами как проблема, требующая незамедлительного решения в интересах маленьких пациентов, как гарантия оказания эффективной квалифицированной медицинской помощи. Специфика успешного лечения детей с такими заболеваниями в мире предопределена своевременной диагностикой и качественным персонализированным лечением детей, в том числе с применением препаратов "офф-лейбл", - отметила Яровая.По ее словам, в проекте устанавливается возможность использования препаратов "офф-лейбл" в лечении детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями в интересах излечения ребенка, если они уже включены в клинические рекомендации. "Препараты "офф-лейбл", не включенные в соответствующие стандарты медицинской помощи или клинические рекомендации, допускаются к использованию по решению врачебной комиссии соответствующей медицинской организации", - пояснила Яровая.Она подчеркнула, что применение лекарственных препаратов офф-лейбл в таком порядке будут вправе осуществлять федеральные и региональные онкоцентры и медучреждения, где есть детское онкологическое или гематологическое отделение.Яровая также уточнила, что в законопроекте впервые появляется механизм формирования федеральными детскими онкоцентрами перечня эффективно применённых лекарственных препаратов "офф-лейбл", направляемых в Минздрав с рекомендациями о включении данных препаратов в клинические рекомендации или стандарт оказания медицинской помощи. Порядок рассмотрения рекомендаций будет устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.Яровая также отметила, что поправки поддержали руководство федерального Центра им. Дмитрия Рогачева, Санкт-Петербургского центра им.Березина, онкоцентра им.Петрова, РДКБ, центра им. Алмазова, НИИ детской онкологии, гематологии и транспортологии Р.М.Горбачевой, онкологи Екатеринбурга, Оренбурга, Камчатки."Мы предлагаем решение еще одной проблемы. До 18 лет ребенком занимаются детские онкологи, после чего, ровно в день своего совершеннолетия пациент должен быть передан в медицинскую организацию для взрослых, независимо от его статуса, состояния и этапа лечения, а также специфики онкологического заболевания", - сказала Яровая в ходе заседания экспертного совета в ГД в пятницу.По ее словам, передача бумаг, поиск учреждения, транспортировка вызывает перерыв в терапии, что создает "существенную угрозу жизни и здоровья пациента"."При этом почти никто из взрослых онкологов не специализируется на лечении опухолей детского возраста. По общему мнению детских врачей-онкологов после достижения совершеннолетия пациента "детский рак" не перестает быть "детским раком" и применяемые протоколы лечения по профилю "детская онкология" не теряют своей актуальности. Учитывая это, предлагаем предусмотреть возможность для детей с онкологическими заболеваниями после достижения ими 18-летнего возраста продолжать наблюдение и лечение в детском стационаре по решению врачебной комиссии медицинской организации", - сказала она.Парламентарий уточнила, что уже в пятницу законопроект будет направлен в министерство здравоохранения РФ, министерство юстиции РФ, а также в Росздравнадзор. "Чтобы уже к 19 марта к заседанию президиума Совета законодателей мы смогли на площадке Государственной думы обсудить законопроект с профильными министрами и со всеми регионами", - заключила парламентарий.
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россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), госдума рф, ирина яровая, общество

Яровая разработала проект о правовом статусе детской онкологии

13:05 12.03.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что разработала законопроект, в котором определен правовой статус детской онкологии и определен механизм использования офф-лейбл препаратов для лечения онкологических заболеваний у детей, уже в пятницу проект будет направлен в профильные ведомства.
"Предлагается, во-первых, правовой статус детской онкологии в законе и выделение отдельной нормы, которая будет касаться особенностей медицинской помощи онкобольным детям", - сказала Яровая на заседании экспертного совета в Госдуме в пятницу.
Изменения предлагается внести в закон об основах охраны здоровья граждан.
В проекте определены нормы о применении препаратов "офф-лейбл" в лечении онкобольных детей. "Необходимость установления на уровне закона норм о применении препаратов "офф-лейбл" в лечении онкобольных детей актуализирована детскими онкологами как проблема, требующая незамедлительного решения в интересах маленьких пациентов, как гарантия оказания эффективной квалифицированной медицинской помощи. Специфика успешного лечения детей с такими заболеваниями в мире предопределена своевременной диагностикой и качественным персонализированным лечением детей, в том числе с применением препаратов "офф-лейбл", - отметила Яровая.
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По ее словам, в проекте устанавливается возможность использования препаратов "офф-лейбл" в лечении детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями в интересах излечения ребенка, если они уже включены в клинические рекомендации. "Препараты "офф-лейбл", не включенные в соответствующие стандарты медицинской помощи или клинические рекомендации, допускаются к использованию по решению врачебной комиссии соответствующей медицинской организации", - пояснила Яровая.
Она подчеркнула, что применение лекарственных препаратов офф-лейбл в таком порядке будут вправе осуществлять федеральные и региональные онкоцентры и медучреждения, где есть детское онкологическое или гематологическое отделение.
Яровая также уточнила, что в законопроекте впервые появляется механизм формирования федеральными детскими онкоцентрами перечня эффективно применённых лекарственных препаратов "офф-лейбл", направляемых в Минздрав с рекомендациями о включении данных препаратов в клинические рекомендации или стандарт оказания медицинской помощи. Порядок рассмотрения рекомендаций будет устанавливаться уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
"Поэтому законопроектом мы снимаем существующие сегодня сложности при оформлении оплаты лечения детей с применением таких препаратов в рамках программы ОМС. По факту, это снятие барьеров в реализации жизненно необходимой квалифицированной медицинской помощи. Таким образом, препараты "офф-лейбл" приобретают правовой статус и для ОМС", - добавила она.
Яровая также отметила, что поправки поддержали руководство федерального Центра им. Дмитрия Рогачева, Санкт-Петербургского центра им.Березина, онкоцентра им.Петрова, РДКБ, центра им. Алмазова, НИИ детской онкологии, гематологии и транспортологии Р.М.Горбачевой, онкологи Екатеринбурга, Оренбурга, Камчатки.
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"Мы предлагаем решение еще одной проблемы. До 18 лет ребенком занимаются детские онкологи, после чего, ровно в день своего совершеннолетия пациент должен быть передан в медицинскую организацию для взрослых, независимо от его статуса, состояния и этапа лечения, а также специфики онкологического заболевания", - сказала Яровая в ходе заседания экспертного совета в ГД в пятницу.
По ее словам, передача бумаг, поиск учреждения, транспортировка вызывает перерыв в терапии, что создает "существенную угрозу жизни и здоровья пациента".
"При этом почти никто из взрослых онкологов не специализируется на лечении опухолей детского возраста. По общему мнению детских врачей-онкологов после достижения совершеннолетия пациента "детский рак" не перестает быть "детским раком" и применяемые протоколы лечения по профилю "детская онкология" не теряют своей актуальности. Учитывая это, предлагаем предусмотреть возможность для детей с онкологическими заболеваниями после достижения ими 18-летнего возраста продолжать наблюдение и лечение в детском стационаре по решению врачебной комиссии медицинской организации", - сказала она.
Парламентарий уточнила, что уже в пятницу законопроект будет направлен в министерство здравоохранения РФ, министерство юстиции РФ, а также в Росздравнадзор. "Чтобы уже к 19 марта к заседанию президиума Совета законодателей мы смогли на площадке Государственной думы обсудить законопроект с профильными министрами и со всеми регионами", - заключила парламентарий.
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РоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Госдума РФИрина ЯроваяОбщество
 
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