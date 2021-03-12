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СК проверяет данные об отравлении детей парами хлора в сауне в Якутске
СК проверяет данные об отравлении детей парами хлора в сауне в Якутске
Следователи в Якутске начали проверку информации об отравлении детей парами хлора в сауне, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T14:32
2021-03-12T14:32
якутск
происшествия
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ЯКУТСК, 12 мар – РИА Новости. Следователи в Якутске начали проверку информации об отравлении детей парами хлора в сауне, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.В соцсетях ранее появилась информация, что 8 марта компания взрослых с детьми посетила одну из саун Якутска, после чего дети почувствовали недомогание, врачи констатировали у них отравление парами хлора.Следователи установят достоверность информации, а также проверят услуги, предоставляемые в сауне, на наличие либо отсутствие угрозы для жизни и здоровья горожан.
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якутск, происшествия

СК проверяет данные об отравлении детей парами хлора в сауне в Якутске

14:32 12.03.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 12 мар – РИА Новости. Следователи в Якутске начали проверку информации об отравлении детей парами хлора в сауне, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.
В соцсетях ранее появилась информация, что 8 марта компания взрослых с детьми посетила одну из саун Якутска, после чего дети почувствовали недомогание, врачи констатировали у них отравление парами хлора.
Столовая - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Вчера, 08:28
Прокуратура назвала причину массового отравления в школах Красноярска
"По данному факту следственным отделом по городу Якутску СУСК России по республике Саха (Якутия) организовано проведение процессуальной проверки", - рассказала Дворецкая.
Следователи установят достоверность информации, а также проверят услуги, предоставляемые в сауне, на наличие либо отсутствие угрозы для жизни и здоровья горожан.
 
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