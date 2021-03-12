https://ria.ru/20210312/yakutsk-1600940405.html

СК проверяет данные об отравлении детей парами хлора в сауне в Якутске

СК проверяет данные об отравлении детей парами хлора в сауне в Якутске

Следователи в Якутске начали проверку информации об отравлении детей парами хлора в сауне, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T14:32

2021-03-12T14:32

2021-03-12T14:32

якутск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598290340_105:441:2962:2048_1920x0_80_0_0_1816f188382f9a0b6b1e248ef6d759e1.jpg

ЯКУТСК, 12 мар – РИА Новости. Следователи в Якутске начали проверку информации об отравлении детей парами хлора в сауне, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по республике Надежда Дворецкая.В соцсетях ранее появилась информация, что 8 марта компания взрослых с детьми посетила одну из саун Якутска, после чего дети почувствовали недомогание, врачи констатировали у них отравление парами хлора.Следователи установят достоверность информации, а также проверят услуги, предоставляемые в сауне, на наличие либо отсутствие угрозы для жизни и здоровья горожан.

https://ria.ru/20210312/dom-1600871086.html

якутск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якутск, происшествия