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https://ria.ru/20210312/vystavka-1600788478.html
Выставка вымышленного художника открылась в Новой Третьяковке
Выставка вымышленного художника открылась в Новой Третьяковке
Выставочный проект художника Николая Кошелева "The Moon Pool. Архив", рассказывающий о нереализованном театральном проекте вымышленного художника Александра... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T07:41
2021-03-12T13:01
культура
новости культуры
новая третьяковская галерея
выставки
музеи
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Выставочный проект художника Николая Кошелева "The Moon Pool. Архив", рассказывающий о нереализованном театральном проекте вымышленного художника Александра Зильверхофа, открылся в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве, передает корреспондент РИА Новости."Проект делался 6 лет, за это время он постоянно чистился, от него что-то отсекалось, отваливалось. У проекта есть логическое окончание, и мы действительно хотим на этом материале сделать балетную постановку", — сказал журналистам Кошелев.Выставка-мистификация рассказывает о нереализованном театральном проекте вымышленного художника начала ХХ века Александра Зильверхофа. По замыслу создателей выставки, постановка должна была быть показана в рамках "Русских сезонов" Сергея Дягилева. Для выставки создатели придумали биографию художника, его историю.По словам куратора выставки Софии Ковалевой, проект является попыткой переосмыслить задачи современной живописи. "Продолжение методов и эстетики серебряного века в современном искусстве нам кажется не просто актуальным, но очень подходящим для такого музея, как Третьяковская галерея", — отметила Ковалева, добавив, что автор проекта не претендует на звание продолжателя эстетики искусства серебряного века.Экспозиция начинается с макета театральной сцены, продолжается набросками и эскизами постановки. Основная работа выставки, представленная во втором зале, — фоновый занавес второго действия. Далее в экспозиции можно увидеть керамические изделия: вымышленный автор, как и настоящий, активно занимался керамикой, она могла бы быть использована и в постановке.Выставка продлится до 18 апреля, рассказали в пресс-службе Третьяковской галереи. Автор проекта, художник Николай Кошелев родился в 1987 году в Москве, окончил Московскую государственную художественно-промышленную академию имени Строганова, затем обучался в Нью-Йоркской академии искусств.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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новости культуры, новая третьяковская галерея, выставки, музеи

Выставка вымышленного художника открылась в Новой Третьяковке

07:41 12.03.2021 (обновлено: 13:01 12.03.2021)
 
© Галерея "Триумф"Николай Кошелев. Эскиз декорации. Начало второго действия. 2018
Николай Кошелев. Эскиз декорации. Начало второго действия. 2018 - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Галерея "Триумф"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Выставочный проект художника Николая Кошелева "The Moon Pool. Архив", рассказывающий о нереализованном театральном проекте вымышленного художника Александра Зильверхофа, открылся в Новой Третьяковке на Крымском Валу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Проект делался 6 лет, за это время он постоянно чистился, от него что-то отсекалось, отваливалось. У проекта есть логическое окончание, и мы действительно хотим на этом материале сделать балетную постановку", — сказал журналистам Кошелев.
Выставка-мистификация рассказывает о нереализованном театральном проекте вымышленного художника начала ХХ века Александра Зильверхофа. По замыслу создателей выставки, постановка должна была быть показана в рамках "Русских сезонов" Сергея Дягилева. Для выставки создатели придумали биографию художника, его историю.
По словам куратора выставки Софии Ковалевой, проект является попыткой переосмыслить задачи современной живописи. "Продолжение методов и эстетики серебряного века в современном искусстве нам кажется не просто актуальным, но очень подходящим для такого музея, как Третьяковская галерея", — отметила Ковалева, добавив, что автор проекта не претендует на звание продолжателя эстетики искусства серебряного века.
© Фото : Галерея "Триумф"Действие I. Тень. 2020
Действие I. Тень. 2020
1 из 2
Действие I. Тень. 2020
© Фото : Галерея "Триумф"
© Фото : Галерея "Триумф"Николай Кошелев. Без названия. Майолика
Николай Кошелев. Без названия. Майолика
2 из 2
Николай Кошелев. Без названия. Майолика
© Фото : Галерея "Триумф"
1 из 2
Действие I. Тень. 2020
© Фото : Галерея "Триумф"
2 из 2
Николай Кошелев. Без названия. Майолика
© Фото : Галерея "Триумф"
Экспозиция начинается с макета театральной сцены, продолжается набросками и эскизами постановки. Основная работа выставки, представленная во втором зале, — фоновый занавес второго действия. Далее в экспозиции можно увидеть керамические изделия: вымышленный автор, как и настоящий, активно занимался керамикой, она могла бы быть использована и в постановке.
Выставка продлится до 18 апреля, рассказали в пресс-службе Третьяковской галереи. Автор проекта, художник Николай Кошелев родился в 1987 году в Москве, окончил Московскую государственную художественно-промышленную академию имени Строганова, затем обучался в Нью-Йоркской академии искусств.
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