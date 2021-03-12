https://ria.ru/20210312/vymogatelstvo-1600978037.html

В Уфе банда вымогала у ритуальщика деньги за каждого погребенного

В Уфе банда вымогала у ритуальщика деньги за каждого погребенного

Правоохранители задержали четверых уфимцев, которые у морга похитили сотрудника салона ритуальных услуг, затем избив и напугав его, вымогали по одной тысяче... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T17:10

2021-03-12T17:10

2021-03-12T17:31

уфа

происшествия

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УФА, 12 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали четверых уфимцев, которые у морга похитили сотрудника салона ритуальных услуг, затем избив и напугав его, вымогали по одной тысяче рублей за каждого погребенного, сообщили в пятницу в СУСК РФ по Башкирии.В ведомстве уточнили, что фигурантами уголовных дел о "Похищении человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений" и "Вымогательстве, совершенного группой лиц по предварительному сговору" стали четверо жителей Уфы в возрасте от 27 до 33 лет.По данным следствия, в феврале 2020 года один из подозреваемых, находясь около уфимского городского морга, обманным путем похитил ранее знакомого сотрудника салона ритуальных услуг и на своем автомобиле вывез его в безлюдное место, где он и три его сообщника избили его.Отмечается, что сотрудника салона ритуальных услуг согласился на требования подозреваемых, опасаясь за свою жизнь и здоровье. В результате полученных телесных повреждений он лечился в больнице около трех недель, а впоследствии обратился в правоохранительные органы.В ходе проведенных обысков в квартирах задержанных правоохранители обнаружили девять единиц охотничьего и травматического оружия.

https://ria.ru/20210226/prigovor-1599115059.html

https://ria.ru/20201209/vymogatelstvo-1588348747.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уфа, происшествия