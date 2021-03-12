https://ria.ru/20210312/vymogatelstvo-1600978037.html
В Уфе банда вымогала у ритуальщика деньги за каждого погребенного
В Уфе банда вымогала у ритуальщика деньги за каждого погребенного
Правоохранители задержали четверых уфимцев, которые у морга похитили сотрудника салона ритуальных услуг, затем избив и напугав его, вымогали по одной тысяче... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T17:10
2021-03-12T17:10
2021-03-12T17:31
уфа
происшествия
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УФА, 12 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали четверых уфимцев, которые у морга похитили сотрудника салона ритуальных услуг, затем избив и напугав его, вымогали по одной тысяче рублей за каждого погребенного, сообщили в пятницу в СУСК РФ по Башкирии.В ведомстве уточнили, что фигурантами уголовных дел о "Похищении человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений" и "Вымогательстве, совершенного группой лиц по предварительному сговору" стали четверо жителей Уфы в возрасте от 27 до 33 лет.По данным следствия, в феврале 2020 года один из подозреваемых, находясь около уфимского городского морга, обманным путем похитил ранее знакомого сотрудника салона ритуальных услуг и на своем автомобиле вывез его в безлюдное место, где он и три его сообщника избили его.Отмечается, что сотрудника салона ритуальных услуг согласился на требования подозреваемых, опасаясь за свою жизнь и здоровье. В результате полученных телесных повреждений он лечился в больнице около трех недель, а впоследствии обратился в правоохранительные органы.В ходе проведенных обысков в квартирах задержанных правоохранители обнаружили девять единиц охотничьего и травматического оружия.
https://ria.ru/20210226/prigovor-1599115059.html
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уфа, происшествия
УФА, 12 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали четверых уфимцев, которые у морга похитили сотрудника салона ритуальных услуг, затем избив и напугав его, вымогали по одной тысяче рублей за каждого погребенного, сообщили в пятницу в СУСК РФ по Башкирии.
В ведомстве уточнили, что фигурантами уголовных дел о "Похищении человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений" и "Вымогательстве, совершенного группой лиц по предварительному сговору" стали четверо жителей Уфы
в возрасте от 27 до 33 лет.
По данным следствия, в феврале 2020 года один из подозреваемых, находясь около уфимского городского морга, обманным путем похитил ранее знакомого сотрудника салона ритуальных услуг и на своем автомобиле вывез его в безлюдное место, где он и три его сообщника избили его.
"После этого потребовали передавать им по одной тысяче рублей за каждый заключенный договор об оказании погребальных услуг, то есть около 100 тысяч рублей в месяц", - сообщает пресс-служба СКР по региону.
Отмечается, что сотрудника салона ритуальных услуг согласился на требования подозреваемых, опасаясь за свою жизнь и здоровье. В результате полученных телесных повреждений он лечился в больнице около трех недель, а впоследствии обратился в правоохранительные органы.
"Благодаря успешно проведенным совместным следственно-оперативным мероприятиям следователями регионального управления СК России и сотрудниками управления ФСБ России по региону личности всех подозреваемых были установлены. Они задержаны, суд арестовал их", - говорится в сообщении.
В ходе проведенных обысков в квартирах задержанных правоохранители обнаружили девять единиц охотничьего и травматического оружия.