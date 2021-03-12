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Онлайн-конференция в преддверии Всемирного дня поэзии
Онлайн-конференция в преддверии Всемирного дня поэзии
17 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в преддверии вручения гран-при премии "Поэт года", которое состоится 20 марта в Концертном зале Правительства Москвы, и Всемирного дня поэзии, отмечаемого ежегодно 21 марта.
2021-03-12T11:53
2021-03-12T11:53
анонсы
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Задать вопросУчастники – члены жюри премии: - профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного института им. А.М. Горького Игорь ВОЛГИН; - главный редактор "Литературной газеты", первый заместитель председателя Московской городской организации Союза писателей России, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Максим ЗАМШЕВ;- поэты Мария ВАТУТИНА, Дмитрий ВОДЕННИКОВ; - основатель литературных порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру", президент Российского союза писателей, председатель Оргкомитета премий "Поэт года" и "Писатель года" Дмитрий КРАВЧУК.В числе номинантов – Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Юрий Кублановский, Евгений Рейн, Геннадий Русаков, Юна Мориц. В составе жюри – поэты и литературные деятели.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция в преддверии Всемирного дня поэзии

11:53 12.03.2021
 
Читать ria.ru в
17 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в преддверии вручения гран-при премии "Поэт года", которое состоится 20 марта в Концертном зале Правительства Москвы, и Всемирного дня поэзии, отмечаемого ежегодно 21 марта.
Задать вопрос

Участники – члены жюри премии:
- профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного института им.
А.М. Горького Игорь ВОЛГИН;
- главный редактор "Литературной газеты", первый заместитель председателя Московской городской организации Союза писателей России, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Максим ЗАМШЕВ;
- поэты Мария ВАТУТИНА, Дмитрий ВОДЕННИКОВ;
- основатель литературных порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру", президент Российского союза писателей, председатель Оргкомитета премий "Поэт года" и "Писатель года" Дмитрий КРАВЧУК.

В числе номинантов – Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Юрий Кублановский, Евгений Рейн, Геннадий Русаков, Юна Мориц. В составе жюри – поэты и литературные деятели.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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