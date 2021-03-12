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Онлайн-конференция в преддверии Всемирного дня поэзии

Онлайн-конференция в преддверии Всемирного дня поэзии

17 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в преддверии вручения гран-при премии "Поэт года", которое состоится 20 марта в Концертном зале Правительства Москвы, и Всемирного дня поэзии, отмечаемого ежегодно 21 марта.

2021-03-12T11:53

2021-03-12T11:53

2021-03-12T11:53

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Задать вопросУчастники – члены жюри премии: - профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного института им. А.М. Горького Игорь ВОЛГИН; - главный редактор "Литературной газеты", первый заместитель председателя Московской городской организации Союза писателей России, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Максим ЗАМШЕВ;- поэты Мария ВАТУТИНА, Дмитрий ВОДЕННИКОВ; - основатель литературных порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру", президент Российского союза писателей, председатель Оргкомитета премий "Поэт года" и "Писатель года" Дмитрий КРАВЧУК.В числе номинантов – Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Юрий Кублановский, Евгений Рейн, Геннадий Русаков, Юна Мориц. В составе жюри – поэты и литературные деятели.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы