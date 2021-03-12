Онлайн-конференция в преддверии Всемирного дня поэзии
17 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция в преддверии вручения гран-при премии "Поэт года", которое состоится 20 марта в Концертном зале Правительства Москвы, и Всемирного дня поэзии, отмечаемого ежегодно 21 марта.
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Участники – члены жюри премии:
- профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного института им.
А.М. Горького Игорь ВОЛГИН;
- главный редактор "Литературной газеты", первый заместитель председателя Московской городской организации Союза писателей России, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Максим ЗАМШЕВ;
- поэты Мария ВАТУТИНА, Дмитрий ВОДЕННИКОВ;
- основатель литературных порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру", президент Российского союза писателей, председатель Оргкомитета премий "Поэт года" и "Писатель года" Дмитрий КРАВЧУК.
В числе номинантов – Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Юрий Кублановский, Евгений Рейн, Геннадий Русаков, Юна Мориц. В составе жюри – поэты и литературные деятели.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники – члены жюри премии:
- профессор факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и Литературного института им.
А.М. Горького Игорь ВОЛГИН;
- главный редактор "Литературной газеты", первый заместитель председателя Московской городской организации Союза писателей России, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Максим ЗАМШЕВ;
- поэты Мария ВАТУТИНА, Дмитрий ВОДЕННИКОВ;
- основатель литературных порталов "Стихи.ру" и "Проза.ру", президент Российского союза писателей, председатель Оргкомитета премий "Поэт года" и "Писатель года" Дмитрий КРАВЧУК.
В числе номинантов – Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Юрий Кублановский, Евгений Рейн, Геннадий Русаков, Юна Мориц. В составе жюри – поэты и литературные деятели.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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