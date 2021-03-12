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В Приморье водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
В Приморье водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
Водитель в Находке сбил 14-летнего мальчика на пешеходном переходе, ребенок госпитализирован с переломом и сотрясением, сообщил РИА Новости представитель УМВД... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:08
2021-03-12T10:08
находка
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Водитель в Находке сбил 14-летнего мальчика на пешеходном переходе, ребенок госпитализирован с переломом и сотрясением, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.В соцсетях опубликовано видео с камер наблюдения. На нем видно, как ребенок переходит по зебре, ведя рядом с собой велосипед. Машина на второй полосе его пропускает, а автомобиль на первой полосе едет на высокой скорости и сбивает мальчика. Того откидывает на десяток метров на дорогу.По его словам, ДТП произошло в светлое время суток. Водитель был трезв. В 2021 году он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.На водителя возбуждено административное расследование по статье "Нарушение ПДД, причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Также его привлекли к административной ответственности за отсутствие автомобильной страховки и за управление машиной, не зарегистрированной в установленном порядке.
https://ria.ru/20210308/dtp-1600367026.html
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находка, приморский край, происшествия

В Приморье водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

10:08 12.03.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Водитель в Находке сбил 14-летнего мальчика на пешеходном переходе, ребенок госпитализирован с переломом и сотрясением, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.
В соцсетях опубликовано видео с камер наблюдения. На нем видно, как ребенок переходит по зебре, ведя рядом с собой велосипед. Машина на второй полосе его пропускает, а автомобиль на первой полосе едет на высокой скорости и сбивает мальчика. Того откидывает на десяток метров на дорогу.
Инспектор дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 17:48
Женщина и ребенок погибли в ДТП в Татарстане
"В зоне действия пешеходного перехода был совершен наезд на 14-летнего мальчика. За рулем автомобиля находился 30-летний мужчина со стажем вождения более 5 лет. В результате наезда несовершеннолетний получил закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом трети правой голени со смещением. Мальчик госпитализирован", - сказал собеседник.
По его словам, ДТП произошло в светлое время суток. Водитель был трезв. В 2021 году он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
На водителя возбуждено административное расследование по статье "Нарушение ПДД, причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Также его привлекли к административной ответственности за отсутствие автомобильной страховки и за управление машиной, не зарегистрированной в установленном порядке.
 
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