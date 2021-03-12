https://ria.ru/20210312/voditel-1600881733.html
В Приморье водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
В Приморье водитель сбил ребенка на пешеходном переходе
Водитель в Находке сбил 14-летнего мальчика на пешеходном переходе, ребенок госпитализирован с переломом и сотрясением, сообщил РИА Новости представитель УМВД... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:08
2021-03-12T10:08
2021-03-12T10:08
находка
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_3b369bc90c9bc76d59e2b02cecd9b5ac.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Водитель в Находке сбил 14-летнего мальчика на пешеходном переходе, ребенок госпитализирован с переломом и сотрясением, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.В соцсетях опубликовано видео с камер наблюдения. На нем видно, как ребенок переходит по зебре, ведя рядом с собой велосипед. Машина на второй полосе его пропускает, а автомобиль на первой полосе едет на высокой скорости и сбивает мальчика. Того откидывает на десяток метров на дорогу.По его словам, ДТП произошло в светлое время суток. Водитель был трезв. В 2021 году он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.На водителя возбуждено административное расследование по статье "Нарушение ПДД, причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Также его привлекли к административной ответственности за отсутствие автомобильной страховки и за управление машиной, не зарегистрированной в установленном порядке.
https://ria.ru/20210308/dtp-1600367026.html
находка
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578127093_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e21e70f8062b4ca615a2786e83d6675d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
находка, приморский край, происшествия
ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости.
Водитель в Находке
сбил 14-летнего мальчика на пешеходном переходе, ребенок госпитализирован с переломом и сотрясением, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю
.
В соцсетях опубликовано видео с камер наблюдения. На нем видно, как ребенок переходит по зебре, ведя рядом с собой велосипед. Машина на второй полосе его пропускает, а автомобиль на первой полосе едет на высокой скорости и сбивает мальчика. Того откидывает на десяток метров на дорогу.
"В зоне действия пешеходного перехода был совершен наезд на 14-летнего мальчика. За рулем автомобиля находился 30-летний мужчина со стажем вождения более 5 лет. В результате наезда несовершеннолетний получил закрытую черепно-мозговую травму и закрытый перелом трети правой голени со смещением. Мальчик госпитализирован", - сказал собеседник.
По его словам, ДТП произошло в светлое время суток. Водитель был трезв. В 2021 году он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.
На водителя возбуждено административное расследование по статье "Нарушение ПДД, причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Также его привлекли к административной ответственности за отсутствие автомобильной страховки и за управление машиной, не зарегистрированной в установленном порядке.