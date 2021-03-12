https://ria.ru/20210312/voditel-1600881733.html

В Приморье водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

В Приморье водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Водитель в Находке сбил 14-летнего мальчика на пешеходном переходе, ребенок госпитализирован с переломом и сотрясением, сообщил РИА Новости представитель УМВД... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:08

2021-03-12T10:08

2021-03-12T10:08

находка

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Водитель в Находке сбил 14-летнего мальчика на пешеходном переходе, ребенок госпитализирован с переломом и сотрясением, сообщил РИА Новости представитель УМВД по Приморскому краю.В соцсетях опубликовано видео с камер наблюдения. На нем видно, как ребенок переходит по зебре, ведя рядом с собой велосипед. Машина на второй полосе его пропускает, а автомобиль на первой полосе едет на высокой скорости и сбивает мальчика. Того откидывает на десяток метров на дорогу.По его словам, ДТП произошло в светлое время суток. Водитель был трезв. В 2021 году он трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.На водителя возбуждено административное расследование по статье "Нарушение ПДД, причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Также его привлекли к административной ответственности за отсутствие автомобильной страховки и за управление машиной, не зарегистрированной в установленном порядке.

https://ria.ru/20210308/dtp-1600367026.html

находка

приморский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

находка, приморский край, происшествия