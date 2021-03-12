Россиянка-долгожительница сделала вторую прививку от COVID-19
17:00 12.03.2021 (обновлено: 17:08 12.03.2021)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Жительница Псковской области, которой в мае исполнится 102 года, прошла второй этап вакцинации от COVID-19, сообщает оперштаб региона.
В феврале сообщалось, что одна из старейших жительниц Псковской области Эмилия Осиповна Волтухова сделала прививку от коронавируса.
"Двенадцатого марта 101-летняя жительница Стругокрасненского района Эмилия Волтухова сделала вторую прививку против COVID-19. После первого этапа вакцинации пенсионерка чувствовала себя хорошо и ни на что не жаловалась", - говорится в сообщении.
В пятницу ее навестил главный врач межрайонной больницы. Волтухова показала ему свой альбом и рассказала про родственников.
По данным благотворительного фонда "Вознеси сердце", Волтухова с 2011 года живет в Новосельском доме-интернате для престарелых и инвалидов Струго-Красненского района Псковской области. На свой 101-й день рождения она получила многофункциональную кровать, поскольку после перелома шейки бедра не может ходить.