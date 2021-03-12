https://ria.ru/20210312/vaktsinatsiya-1600975723.html

Россиянка-долгожительница сделала вторую прививку от COVID-19

Россиянка-долгожительница сделала вторую прививку от COVID-19

Жительница Псковской области, которой в мае исполнится 102 года, прошла второй этап вакцинации от COVID-19, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T17:00

2021-03-12T17:00

2021-03-12T17:08

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

псковская область

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Жительница Псковской области, которой в мае исполнится 102 года, прошла второй этап вакцинации от COVID-19, сообщает оперштаб региона.В феврале сообщалось, что одна из старейших жительниц Псковской области Эмилия Осиповна Волтухова сделала прививку от коронавируса.В пятницу ее навестил главный врач межрайонной больницы. Волтухова показала ему свой альбом и рассказала про родственников.По данным благотворительного фонда "Вознеси сердце", Волтухова с 2011 года живет в Новосельском доме-интернате для престарелых и инвалидов Струго-Красненского района Псковской области. На свой 101-й день рождения она получила многофункциональную кровать, поскольку после перелома шейки бедра не может ходить.

https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600702232.html

псковская область

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2021

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