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Россиянка-долгожительница сделала вторую прививку от COVID-19
Россиянка-долгожительница сделала вторую прививку от COVID-19
Жительница Псковской области, которой в мае исполнится 102 года, прошла второй этап вакцинации от COVID-19, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T17:00
2021-03-12T17:08
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Жительница Псковской области, которой в мае исполнится 102 года, прошла второй этап вакцинации от COVID-19, сообщает оперштаб региона.В феврале сообщалось, что одна из старейших жительниц Псковской области Эмилия Осиповна Волтухова сделала прививку от коронавируса.В пятницу ее навестил главный врач межрайонной больницы. Волтухова показала ему свой альбом и рассказала про родственников.По данным благотворительного фонда "Вознеси сердце", Волтухова с 2011 года живет в Новосельском доме-интернате для престарелых и инвалидов Струго-Красненского района Псковской области. На свой 101-й день рождения она получила многофункциональную кровать, поскольку после перелома шейки бедра не может ходить.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, псковская область, общество

Россиянка-долгожительница сделала вторую прививку от COVID-19

17:00 12.03.2021 (обновлено: 17:08 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Жительница Псковской области, которой в мае исполнится 102 года, прошла второй этап вакцинации от COVID-19, сообщает оперштаб региона.
В феврале сообщалось, что одна из старейших жительниц Псковской области Эмилия Осиповна Волтухова сделала прививку от коронавируса.

"Двенадцатого марта 101-летняя жительница Стругокрасненского района Эмилия Волтухова сделала вторую прививку против COVID-19. После первого этапа вакцинации пенсионерка чувствовала себя хорошо и ни на что не жаловалась", - говорится в сообщении.

В пятницу ее навестил главный врач межрайонной больницы. Волтухова показала ему свой альбом и рассказала про родственников.
По данным благотворительного фонда "Вознеси сердце", Волтухова с 2011 года живет в Новосельском доме-интернате для престарелых и инвалидов Струго-Красненского района Псковской области. На свой 101-й день рождения она получила многофункциональную кровать, поскольку после перелома шейки бедра не может ходить.
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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