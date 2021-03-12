Источник в Кремле назвал цель информационной атаки США на "Спутник V"
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V, произведенная в "Карагандинском фармацевтическом комплексе"
© Sputnik / Владислав Воднев
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Цель информационной атаки США и союзников на "Спутник V" - подорвать доверие к российской науке при одновременном продвижении вакцины Pfizer, заявил журналистам высокопоставленный источник в Кремле.
По его словам, действия США и союзников свидетельствуют об их попытках принизить вклад российской науки в борьбу с COVID-19, подорвать доверие мирового сообщества к научным разработкам РФ и воспрепятствовать их сертификации ВОЗ, а также уменьшить зарубежный спрос на вакцину "Спутник V", которая заняла второе место по количеству одобривших ее стран.
"Одновременно сами Соединенные Штаты ведут беспрецедентно агрессивную политику продвижения своей вакцины Pfizer, добиваясь освобождения американской стороны не только от выплат возможных компенсаций гражданам по судебных искам в случае появления побочных эффектов, но и от материальной ответственности за халатность непосредственного производителя, включая фабричный брак и нарушение условий хранения (минус 70 градусов)", - сказал он.
Как отметил источник, согласно расследованию британской организации Bureau of Investigating Journalism, Аргентина, в частности, согласилась на эти условия, но после согласия американская сторона выдвинула новые требования - "дать им суверенные гарантии покрытия издержек путем предоставления в качестве залога государственные активы, включая резервы федерального банка, здания аргентинских диппредставительств и даже военные базы". Подчеркивается, что после этого Буэнос-Айрес отказался подписать соответствующий контракт, назвав тактику США "форменным издевательством" и "шантажом на высоком уровне".