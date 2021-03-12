https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600953234.html

Источник в Кремле назвал цель информационной атаки США на "Спутник V"

Источник в Кремле назвал цель информационной атаки США на "Спутник V"

Цель информационной атаки США и союзников на "Спутник V" - подорвать доверие к российской науке при одновременном продвижении вакцины Pfizer, заявил журналистам РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:42

2021-03-12T15:42

2021-03-12T15:42

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

сша

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Цель информационной атаки США и союзников на "Спутник V" - подорвать доверие к российской науке при одновременном продвижении вакцины Pfizer, заявил журналистам высокопоставленный источник в Кремле.По его словам, действия США и союзников свидетельствуют об их попытках принизить вклад российской науки в борьбу с COVID-19, подорвать доверие мирового сообщества к научным разработкам РФ и воспрепятствовать их сертификации ВОЗ, а также уменьшить зарубежный спрос на вакцину "Спутник V", которая заняла второе место по количеству одобривших ее стран.Как отметил источник, согласно расследованию британской организации Bureau of Investigating Journalism, Аргентина, в частности, согласилась на эти условия, но после согласия американская сторона выдвинула новые требования - "дать им суверенные гарантии покрытия издержек путем предоставления в качестве залога государственные активы, включая резервы федерального банка, здания аргентинских диппредставительств и даже военные базы". Подчеркивается, что после этого Буэнос-Айрес отказался подписать соответствующий контракт, назвав тактику США "форменным издевательством" и "шантажом на высоком уровне".

https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600456202.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, сша, в мире