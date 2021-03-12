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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600950926.html
Курц обвинил ЕС в неравномерном распределении вакцин от COVID-19
Курц обвинил ЕС в неравномерном распределении вакцин от COVID-19
Дозы вакцин против коронавируса, о поставках которых договорился Евросоюз, неравномерно распределяются между европейскими странами, заявил в пятницу канцлер... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T15:33
2021-03-12T15:33
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
себастьян курц
евросоюз
бельгия
чехия
хорватия
в мире
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ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Дозы вакцин против коронавируса, о поставках которых договорился Евросоюз, неравномерно распределяются между европейскими странами, заявил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц.В частности, по его словам, в расчете на душу населения Мальта к июню должна получить в 3 раза больше доз вакцин, чем Болгария, а Нидерланды из такого расчета получат не только больше Германии, но и в два раза больше Хорватии.Он сообщил, что обсудил этот вопрос и сравнил данные по поставкам с главами правительств Бельгии, Греции, Польши, Словении и Чехии, в результате чего политики пришел к выводу, что поставки осуществляются не из расчета на душу населения, как договаривались в ЕС.По его словам, есть указания на то, что состоялась некая встреча, так называемый "базар", на которых были заключены дополнительные договоры о поставках между рядом европейских стран и фармацевтическими предприятиями - сверх квот ЕС.Он отметил, что при таком положении дел в ближайшие месяцы ситуация усугубится и разница между количеством получаемых странами вакцин станет еще больше, а это непосредственно влияет на скорость вакцинации и перспективу возвращения к нормальности к лету.Он добавил, что в скором времени планирует обсудить возникшую ситуацию и с главами других европейских стран.
https://ria.ru/20210311/slovakiya-1600632908.html
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коронавирус covid-19, себастьян курц, евросоюз, бельгия, чехия, хорватия, в мире

Курц обвинил ЕС в неравномерном распределении вакцин от COVID-19

15:33 12.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе
Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Дозы вакцин против коронавируса, о поставках которых договорился Евросоюз, неравномерно распределяются между европейскими странами, заявил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц.
В частности, по его словам, в расчете на душу населения Мальта к июню должна получить в 3 раза больше доз вакцин, чем Болгария, а Нидерланды из такого расчета получат не только больше Германии, но и в два раза больше Хорватии.
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Он сообщил, что обсудил этот вопрос и сравнил данные по поставкам с главами правительств Бельгии, Греции, Польши, Словении и Чехии, в результате чего политики пришел к выводу, что поставки осуществляются не из расчета на душу населения, как договаривались в ЕС.

"Такие планы поставок ясно противоречат политическим целям Европейского союза, а именно тому, чтобы все страны-члены в равной мере должны получить дозы в расчете на душу населения. И эти идеи поставок не отвечают тому, о чем договорились главы государств и правительств ЕС", - сказал Курц журналистам на пресс-конференции.

По его словам, есть указания на то, что состоялась некая встреча, так называемый "базар", на которых были заключены дополнительные договоры о поставках между рядом европейских стран и фармацевтическими предприятиями - сверх квот ЕС.
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Он отметил, что при таком положении дел в ближайшие месяцы ситуация усугубится и разница между количеством получаемых странами вакцин станет еще больше, а это непосредственно влияет на скорость вакцинации и перспективу возвращения к нормальности к лету.

"Австрия пока не понесла ущерб из-за этого, но ясно, что некоторые страны получили очень мало, а другие гораздо больше. Если продолжится, то некоторые страны ЕС в мае проведут вакцинацию населения, а другим государствам, как Болгария или Латвия, потребуется больше времени, возможно, до осени. Я убежден, что это нужно предотвратить", - добавил австрийский канцлер.

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Он добавил, что в скором времени планирует обсудить возникшую ситуацию и с главами других европейских стран.

"На мой взгляд, сейчас срочно требуется полная прозрачность в том, что касается этих договоров, в управляющем совете с фармацевтическими предприятиями. На национальном уровне я полностью согласен с вице-канцлером (Вернером – ред.) Коглером, что необходимо выяснить, кто эти договоры подписал и почему произошло отклонение от цели равного распределения в ЕС. Но крайне важно на европейском уровне найти решение, которое отвечало бы цели ЕС, а именно - равномерному распределению вакцин в Европе в расчете на душу населения", - заключил Курц.

 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Себастьян КурцЕвросоюзБельгияЧехияХорватияВ мире
 
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