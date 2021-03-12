https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600950926.html

Курц обвинил ЕС в неравномерном распределении вакцин от COVID-19

Курц обвинил ЕС в неравномерном распределении вакцин от COVID-19

Дозы вакцин против коронавируса, о поставках которых договорился Евросоюз, неравномерно распределяются между европейскими странами, заявил в пятницу канцлер... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T15:33

2021-03-12T15:33

2021-03-12T15:33

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

себастьян курц

евросоюз

бельгия

чехия

хорватия

в мире

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ВЕНА, 12 мар - РИА Новости. Дозы вакцин против коронавируса, о поставках которых договорился Евросоюз, неравномерно распределяются между европейскими странами, заявил в пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц.В частности, по его словам, в расчете на душу населения Мальта к июню должна получить в 3 раза больше доз вакцин, чем Болгария, а Нидерланды из такого расчета получат не только больше Германии, но и в два раза больше Хорватии.Он сообщил, что обсудил этот вопрос и сравнил данные по поставкам с главами правительств Бельгии, Греции, Польши, Словении и Чехии, в результате чего политики пришел к выводу, что поставки осуществляются не из расчета на душу населения, как договаривались в ЕС.По его словам, есть указания на то, что состоялась некая встреча, так называемый "базар", на которых были заключены дополнительные договоры о поставках между рядом европейских стран и фармацевтическими предприятиями - сверх квот ЕС.Он отметил, что при таком положении дел в ближайшие месяцы ситуация усугубится и разница между количеством получаемых странами вакцин станет еще больше, а это непосредственно влияет на скорость вакцинации и перспективу возвращения к нормальности к лету.Он добавил, что в скором времени планирует обсудить возникшую ситуацию и с главами других европейских стран.

https://ria.ru/20210311/slovakiya-1600632908.html

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600481383.html

https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600841813.html

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коронавирус covid-19, себастьян курц, евросоюз, бельгия, чехия, хорватия, в мире