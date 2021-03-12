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Набиуллина привилась от коронавируса
Набиуллина привилась от коронавируса
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в декабре привилась от коронавируса. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T00:29
2021-03-12T00:29
2021-03-12T00:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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общество
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в декабре привилась от коронавируса."Я привилась еще в декабре. Всё нормально, так что вы тоже подумайте", - сказала она в интервью газете "Известия".На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что около 2 миллионов россиян получили уже две дозы прививки от коронавируса, почти столько же получили пока по одной дозе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, эльвира набиуллина, общество