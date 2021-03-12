Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600859324.html
Набиуллина привилась от коронавируса
Набиуллина привилась от коронавируса
Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в декабре привилась от коронавируса. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T00:29
2021-03-12T00:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
эльвира набиуллина
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598028711_0:141:3068:1867_1920x0_80_0_0_8f63cf719aa6e38d6304623aded04748.jpg
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в декабре привилась от коронавируса."Я привилась еще в декабре. Всё нормально, так что вы тоже подумайте", - сказала она в интервью газете "Известия".На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что около 2 миллионов россиян получили уже две дозы прививки от коронавируса, почти столько же получили пока по одной дозе.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1598028711_0:144:2348:1905_1920x0_80_0_0_62516d2aab58089780cb8791c3482092.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, эльвира набиуллина, общество

Набиуллина привилась от коронавируса

00:29 12.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в декабре привилась от коронавируса.
"Я привилась еще в декабре. Всё нормально, так что вы тоже подумайте", - сказала она в интервью газете "Известия".
На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что около 2 миллионов россиян получили уже две дозы прививки от коронавируса, почти столько же получили пока по одной дозе.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЭльвира НабиуллинаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:25В ВОЗ рекомендовали продолжить использование вакцины AstraZeneca
13:25Рогозин рассказал о конкуренции с США и Китаем в космосе
13:21"Радио Свобода"* планирует обратиться в ЕСПЧ из-за штрафов
13:20Уралец, убивший отца троих детей за замечание, получил 9,5 года колонии
13:18В Дагестане более 111 тысяч человек остались без электричества
13:10Турция не уступит США по С-400, считает глава ФСВТС
13:06При назначении выплат на детей планируют учитывать имущество и вклады
13:05Болгария приостановила использование вакцины AstraZeneca
13:05Яровая разработала проект о правовом статусе детской онкологии
13:03Ъ: в России нашли более шести тысяч камер наблюдения с уязвимостью
13:01На Камчатке будут судить родителей, моривших голодом двойняшек
12:58В Омске будут судить студентку, убившую пенсионерку табуреткой
12:57В МИД оценили заявление Минобороны Германии о "российской угрозе"
12:57В Ивановской области пьяная мать напала на полицейского в детсаду
12:49В компьютерах Apple Mac найдена серьезная уязвимость для хакерских атак
12:49В Совфеде оценили стратегию Украины по "деоккупации" Крыма
12:43Астрономы нашли экзопланету со второй атмосферой
12:42В ВКС поступили новые истребители МиГ-35С
12:41Инфекционист назвал возможные сроки создания вакцины от птичьего гриппа
12:38МИД осудил действия Литвы в ситуации с россиянином Мелем
Лента новостейМолния