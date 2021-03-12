https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600859324.html

Набиуллина привилась от коронавируса

Набиуллина привилась от коронавируса

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в декабре привилась от коронавируса. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T00:29

2021-03-12T00:29

2021-03-12T00:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

эльвира набиуллина

общество

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в декабре привилась от коронавируса."Я привилась еще в декабре. Всё нормально, так что вы тоже подумайте", - сказала она в интервью газете "Известия".На прошлой неделе президент России Владимир Путин заявил, что около 2 миллионов россиян получили уже две дозы прививки от коронавируса, почти столько же получили пока по одной дозе.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, эльвира набиуллина, общество