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"Русский уголь" в 2020 году поставил сибирский уголь в 57 регионов России
"Русский уголь" в 2020 году поставил сибирский уголь в 57 регионов России
Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) поставила в 2020 году каменный энергетический уголь марок "Д", "Г" и "ДГ" с разрезов... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T14:43
2021-03-12T14:43
2021-03-12T14:43
сафмар
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) поставила в 2020 году каменный энергетический уголь марок "Д", "Г" и "ДГ" с разрезов Красноярского края и Хакасии в 57 регионов РФ, в том числе, в 17 районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, сообщает компания. "В 2020 году с разрезов компании, расположенных в СФО, было отгружено потребителям на 16% больше каменного угля, чем годом ранее. Отгрузка этого вида топлива выросла с 5,22 до 6,07 миллиона тонн. В числе потребителей сибирского каменного угля - 6 федеральных структур, а также 8 электростанций", - говорится в сообщении.В 2021 году "Русский уголь" планирует увеличить производственные мощности угледобывающих предприятий в Красноярском крае и Хакасии, а также увеличить объем отгрузок угля в связи со стабильно высоким спросом на внутреннем и международном рынках.
https://realty.ria.ru/20201207/kovorkingi-1588013103.html
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сафмар, новости компаний - экономика
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости
. Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар
" Михаила Гуцериева) поставила в 2020 году каменный энергетический уголь марок "Д", "Г" и "ДГ" с разрезов Красноярского края и Хакасии в 57 регионов РФ, в том числе, в 17 районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, сообщает компания.
"В 2020 году с разрезов компании, расположенных в СФО, было отгружено потребителям на 16% больше каменного угля, чем годом ранее. Отгрузка этого вида топлива выросла с 5,22 до 6,07 миллиона тонн. В числе потребителей сибирского каменного угля - 6 федеральных структур, а также 8 электростанций", - говорится в сообщении.
В 2021 году "Русский уголь" планирует увеличить производственные мощности угледобывающих предприятий в Красноярском крае и Хакасии, а также увеличить объем отгрузок угля в связи со стабильно высоким спросом на внутреннем и международном рынках.