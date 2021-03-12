https://ria.ru/20210312/tomsk-1600873885.html

В Томске мальчика зажало автоматическими воротами

В Томске мальчика зажало автоматическими воротами

Семилетнего мальчика в пятницу в Томске на улице зажало железными автоматическоми воротами, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T09:10

2021-03-12T09:10

2021-03-12T11:08

следственный комитет россии (ск рф)

советский район

томская область

происшествия

томск

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НОВОСИБИРСК, 12 мар – РИА Новости. Семилетнего мальчика в пятницу в Томске на улице зажало железными автоматическоми воротами, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.В свою очередь, областной департамент здравоохранения сообщает, что ребенок находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.В облдепздраве пояснили, что вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в 09.43 (05.43 мск), на место была незамедлительно отправлена реанимационная бригада скорой медицинской помощи, параллельно вызов был адресован на детскую подстанцию, на место также выехала бригада с врачом-педиатром.Сейчас за жизнь мальчика борются врачи томской БСМП №2.Прокуратура и Следственный комитет начали проверки в Томске, где семилетнего мальчика придавило тяжелыми воротами.В ведомстве пояснили, что мальчик оказался зажат воротами, расположенными при въезде на территорию многоквартирного дома №70 по улице Елизаровых. На месте происшествия для координации действий правоохранительных органов работал прокурор Советского района Томска.В свою очередь, представитель следственного управления СК РФ по Томской области сообщила РИА Новости о проведении доследственной проверки по этому инциденту.

https://ria.ru/20210305/padenie-1600162124.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/proisshestvie-1600359185.html

советский район

томская область

томск

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следственный комитет россии (ск рф), советский район, томская область, происшествия, томск