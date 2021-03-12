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В Томске мальчика зажало автоматическими воротами
В Томске мальчика зажало автоматическими воротами
Семилетнего мальчика в пятницу в Томске на улице зажало железными автоматическоми воротами, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T09:10
2021-03-12T11:08
следственный комитет россии (ск рф)
советский район
томская область
происшествия
томск
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НОВОСИБИРСК, 12 мар – РИА Новости. Семилетнего мальчика в пятницу в Томске на улице зажало железными автоматическоми воротами, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.В свою очередь, областной департамент здравоохранения сообщает, что ребенок находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.В облдепздраве пояснили, что вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в 09.43 (05.43 мск), на место была незамедлительно отправлена реанимационная бригада скорой медицинской помощи, параллельно вызов был адресован на детскую подстанцию, на место также выехала бригада с врачом-педиатром.Сейчас за жизнь мальчика борются врачи томской БСМП №2.Прокуратура и Следственный комитет начали проверки в Томске, где семилетнего мальчика придавило тяжелыми воротами.В ведомстве пояснили, что мальчик оказался зажат воротами, расположенными при въезде на территорию многоквартирного дома №70 по улице Елизаровых. На месте происшествия для координации действий правоохранительных органов работал прокурор Советского района Томска.В свою очередь, представитель следственного управления СК РФ по Томской области сообщила РИА Новости о проведении доследственной проверки по этому инциденту.
https://ria.ru/20210305/padenie-1600162124.html
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советский район
томская область
томск
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следственный комитет россии (ск рф), советский район, томская область, происшествия, томск

В Томске мальчика зажало автоматическими воротами

09:10 12.03.2021 (обновлено: 11:08 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль "скорой помощи"
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 12 мар – РИА Новости. Семилетнего мальчика в пятницу в Томске на улице зажало железными автоматическоми воротами, он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
"Поступил сигнал о том, что на улице Елизаровых воротами зажало мальчика семи лет. Мальчика вытащили до приезда спасателей, спасатели совместно со скорой проводили реанимационные действия. Далее мальчика с травмами доставили в БСМП-2", - сообщает на своей странице "ВКонтакте" томская областная поисково-спасательная служба.
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В свою очередь, областной департамент здравоохранения сообщает, что ребенок находится в реанимационном отделении в крайне тяжелом состоянии, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
В облдепздраве пояснили, что вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил в 09.43 (05.43 мск), на место была незамедлительно отправлена реанимационная бригада скорой медицинской помощи, параллельно вызов был адресован на детскую подстанцию, на место также выехала бригада с врачом-педиатром.
"Ребенок находился в состоянии клинической смерти, ему был проведен весь комплекс реанимационных мероприятий, включая непрямой массаж сердца, искусственную вентиляцию легких. После восстановления сердечного ритма, он был экстренно доставлен в детскую больницу скорой медицинской помощи", - приводятся в сообщении слова главврача станции скорой медицинской помощи Николая Родионова.
Сейчас за жизнь мальчика борются врачи томской БСМП №2.
Прокуратура и Следственный комитет начали проверки в Томске, где семилетнего мальчика придавило тяжелыми воротами.
"Прокуратура приступила к проведению проверки, в ходе которой будет дана оценка соблюдения законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, в том числе образовательным учреждением, а также соблюдению федерального законодательства при обслуживании и эксплуатации придомовой территории многоквартирного дома", - сообщает прокуратура Томской области.
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В свою очередь, представитель следственного управления СК РФ по Томской области сообщила РИА Новости о проведении доследственной проверки по этому инциденту.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Советский районТомская областьПроисшествияТомск
 
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