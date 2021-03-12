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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20210312/telemost-1600954535.html
Центр "Моспром" проведет международный телемост "Москва-Африка"
Центр "Моспром" проведет международный телемост "Москва-Африка"
Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" 19 марта проведет телемост "Москва-Африка", посвященный промышленно-технологической кооперации и расширению... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T16:06
2021-03-12T16:06
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (государственный служащий)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
москва
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" 19 марта проведет телемост "Москва-Африка", посвященный промышленно-технологической кооперации и расширению экспорта столицы на африканский континент, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Африканский экспортный рынок обладает высоким потенциалом для столичных компаний. В 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Москвы в Африку составил 2,37 миллиарда долларов, что на 7% больше, чем в 2019 году. В структуре ННЭ на промышленный экспорт пришлось 1,44 миллиарда, на экспорт продукции АПК – 0,93 миллиарда долларов. Среди импортёров столичных товаров 49 стран – подавляющие большинство стран континента", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.В рамках телемоста "Москва-Африка" состоится пленарное заседание, которое будет посвящено возможностям промышленной и инвестиционной кооперации между московскими компаниями и компаниями стран Африки. Следом за ним – три круглых стола: "Фармацевтика и медицинское оборудование", "Агропромышленный комплекс" и "Промышленность".Среди участников телемоста – руководители отраслевых ведомств Москвы и Минпромторга РФ, руководители торгово-промышленных палат Москвы и стран Африки, а также представители бизнеса. Они поделятся опытом и расскажут об особенностях внешнеэкономической деятельности на африканском континенте, ответят на вопросы касательно торговых взаимоотношений России и Африки, а также расскажут о перспективах московских компаний на африканском рынке. В мероприятии примут участие представители Нигерии, Танзании, Руанды, ЮАР, Мозамбика, Кот-д’Ивуара, Чада, Зимбабве, Ганы и других стран.
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владимир ефимов (государственный служащий) , министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва

Центр "Моспром" проведет международный телемост "Москва-Африка"

16:06 12.03.2021
 
© Фото : МоспромСтенд автономной организации "Моспром"
Стенд автономной организации Моспром - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© Фото : Моспром
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Центр поддержки и развития экспорта "Моспром" 19 марта проведет телемост "Москва-Африка", посвященный промышленно-технологической кооперации и расширению экспорта столицы на африканский континент, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Африканский экспортный рынок обладает высоким потенциалом для столичных компаний. В 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ) Москвы в Африку составил 2,37 миллиарда долларов, что на 7% больше, чем в 2019 году. В структуре ННЭ на промышленный экспорт пришлось 1,44 миллиарда, на экспорт продукции АПК – 0,93 миллиарда долларов. Среди импортёров столичных товаров 49 стран – подавляющие большинство стран континента", - рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Дым из труб ТЭЦ возле международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
Вчера, 12:19Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Москва перевыполнила план нацпроекта по экспорту 2020 года
В рамках телемоста "Москва-Африка" состоится пленарное заседание, которое будет посвящено возможностям промышленной и инвестиционной кооперации между московскими компаниями и компаниями стран Африки. Следом за ним – три круглых стола: "Фармацевтика и медицинское оборудование", "Агропромышленный комплекс" и "Промышленность".
"Объемы экспорта в страны Африки регулярно растут. Так, в 2020 году несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в Нигерию вырос на 15%, в Гану на 18%, а в Кот-д’Ивуар - более чем в 3,5 раза. Одним из самых популярных столичных товаров в Кот д’Ивуаре стало мороженое, которое африканская страна импортировала на сумму в 350 тысяч долларов", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Среди участников телемоста – руководители отраслевых ведомств Москвы и Минпромторга РФ, руководители торгово-промышленных палат Москвы и стран Африки, а также представители бизнеса. Они поделятся опытом и расскажут об особенностях внешнеэкономической деятельности на африканском континенте, ответят на вопросы касательно торговых взаимоотношений России и Африки, а также расскажут о перспективах московских компаний на африканском рынке. В мероприятии примут участие представители Нигерии, Танзании, Руанды, ЮАР, Мозамбика, Кот-д’Ивуара, Чада, Зимбабве, Ганы и других стран.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (государственный служащий)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Москва
 
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