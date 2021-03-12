https://ria.ru/20210312/syabitova-1600795905.html

Роза Сябитова объяснила, почему после 35 лет многие не могут выйти замуж

Роза Сябитова объяснила, почему после 35 лет многие не могут выйти замуж

Сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова разместила в Instagram пост, в котором попыталась объяснить, почему после 35 лет... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T02:50

2021-03-12T02:50

2021-03-12T02:50

отношения

шоубиз

шоу-бизнес

знаменитости

роза сябитова

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576947944_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_b3c5e044e05389d95f2d3602e9c6d213.jpg

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова разместила в Instagram пост, в котором попыталась объяснить, почему после 35 лет многие женщины не могут выйти замуж.Сябитова отметила, что когда на программу "Давай поженимся!" приходит невеста от 35 лет и старше, утверждая, что она финансово успешная и самодостаточная, но при этом одна и без детей, то женихи "не спешат ее выбирать". По мнению ведущей, причина может быть связана с "родовой памятью" российских мужчин."Дело в том, что на Руси, если девушку после 20 лет не взяли замуж, значит, у нее должны быть дефекты, и что-то в ней не так. Таких женщин называли "вековухами" и "пустоцветами". С ней не хотели знаться ни замужние женщины, да и молодым юношам и девушкам они тоже были не интересны. Вот и получается, что время вроде бы поменялось, и женщина хоть на пенсии может считать себя девочкой̆, но мужчины не хотят брать ее замуж, и женского счастья ей не видать", — пояснила сваха.В комментариях не все подписчицы согласились со словами телеведущий, заявив, что "незачем вспоминать те времена" и "помимо замужества, есть много других интересных занятий".На негативные высказывания Сябитова кратко ответила: "Дорогие женщины! Я вас понимаю, но это реальность. Что будем делать?"

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/syabitova-1597891462.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отношения, шоу-бизнес, знаменитости, роза сябитова, звезды