https://ria.ru/20210312/syabitova-1600795905.html
Роза Сябитова объяснила, почему после 35 лет многие не могут выйти замуж
Роза Сябитова объяснила, почему после 35 лет многие не могут выйти замуж
Сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова разместила в Instagram пост, в котором попыталась объяснить, почему после 35 лет... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T02:50
2021-03-12T02:50
2021-03-12T02:50
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МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова разместила в Instagram пост, в котором попыталась объяснить, почему после 35 лет многие женщины не могут выйти замуж.Сябитова отметила, что когда на программу "Давай поженимся!" приходит невеста от 35 лет и старше, утверждая, что она финансово успешная и самодостаточная, но при этом одна и без детей, то женихи "не спешат ее выбирать". По мнению ведущей, причина может быть связана с "родовой памятью" российских мужчин."Дело в том, что на Руси, если девушку после 20 лет не взяли замуж, значит, у нее должны быть дефекты, и что-то в ней не так. Таких женщин называли "вековухами" и "пустоцветами". С ней не хотели знаться ни замужние женщины, да и молодым юношам и девушкам они тоже были не интересны. Вот и получается, что время вроде бы поменялось, и женщина хоть на пенсии может считать себя девочкой̆, но мужчины не хотят брать ее замуж, и женского счастья ей не видать", — пояснила сваха.В комментариях не все подписчицы согласились со словами телеведущий, заявив, что "незачем вспоминать те времена" и "помимо замужества, есть много других интересных занятий".На негативные высказывания Сябитова кратко ответила: "Дорогие женщины! Я вас понимаю, но это реальность. Что будем делать?"
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отношения, шоу-бизнес, знаменитости, роза сябитова, звезды
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Сваха и ведущая программы Первого канала "Давай поженимся!" Роза Сябитова разместила в Instagram пост, в котором попыталась объяснить, почему после 35 лет многие женщины не могут выйти замуж.
Сябитова отметила, что когда на программу "Давай поженимся!" приходит невеста от 35 лет и старше, утверждая, что она финансово успешная и самодостаточная, но при этом одна и без детей, то женихи "не спешат ее выбирать".
По мнению ведущей, причина может быть связана с "родовой памятью" российских мужчин.
"Дело в том, что на Руси, если девушку после 20 лет не взяли замуж, значит, у нее должны быть дефекты, и что-то в ней не так. Таких женщин называли "вековухами" и "пустоцветами". С ней не хотели знаться ни замужние женщины, да и молодым юношам и девушкам они тоже были не интересны. Вот и получается, что время вроде бы поменялось, и женщина хоть на пенсии может считать себя девочкой̆, но мужчины не хотят брать ее замуж, и женского счастья ей не видать", — пояснила сваха.
В комментариях не все подписчицы согласились со словами телеведущий, заявив, что "незачем вспоминать те времена" и "помимо замужества, есть много других интересных занятий".
На негативные высказывания Сябитова кратко ответила: "Дорогие женщины! Я вас понимаю, но это реальность. Что будем делать?"