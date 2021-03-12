https://ria.ru/20210312/sportkompleks-1601030210.html
В Рязанской области открыли спорткомплекс, построенный по просьбе жителей
В Рязанской области открыли спорткомплекс, построенный по просьбе жителей
Физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный по просьбе жителей, начал работу в Старожиловском районе Рязанской области, сообщает в пятницу правительство... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T22:12
2021-03-12T22:12
2021-03-12T22:12
рязанская область
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скопинский район
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общество
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РЯЗАНЬ, 12 мар - РИА Новости. Физкультурно-оздоровительный комплекс, построенный по просьбе жителей, начал работу в Старожиловском районе Рязанской области, сообщает в пятницу правительство региона.Губернатор Рязанской области Николай Любимов посетил в пятницу физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) "Адмирал" в рабочем поселке Старожилово. Комплекс начал работу в 2021 году. На его строительство было направлено свыше 140 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. В комплексе есть бассейн, боксерский ринг, сделанный по олимпийским стандартам, спортивный, тренажерный и хореографический залы, восстановительный центр для спортсменов и ряд других помещений. Современное оснащение ФОКа позволяет проводить соревнования не только муниципального, но и регионального уровня.Глава региона отметил, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса велось по просьбе жителей муниципального образования.По словам Любимова, укрепление спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях региона будет продолжено. В том числе строительство современных ФОКов и стадионов в районных центрах. В этом году, в частности, планируется начать строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Скопинском районе региона.
https://ria.ru/20210310/dvory-1600664849.html
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россия, николай любимов, скопинский район, рязанская область, общество