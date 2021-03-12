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"Русский краб" включили в Российско-китайский деловой совет
"Русский краб" включили в Российско-китайский деловой совет
Группа компаний "Русский краб" вошла в состав Российско-китайского делового совета (РКДС). В РКДС приветствовали это решение и подчеркнули важность... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T12:40
2021-03-12T12:40
2021-03-12T12:40
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МОСКВА, 12 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Группа компаний "Русский краб" вошла в состав Российско-китайского делового совета (РКДС). В РКДС приветствовали это решение и подчеркнули важность взаимодействия с компаниями, работающими в реальном секторе экономики, сообщает Fishnews.ru.Как сообщили Fishnews в пресс-службе ГК "Русский Краб", компания занимает ведущую позицию среди российских поставщиков живого краба в КНР. Несмотря на влияние пандемии и связанные с этим ограничения, в прошлом году объем поставок крабовой продукции в Китай удалось нарастить до 3,1 тысячи тонн, что вдвое превысило показатель 2019 года."Мы ценим деловые отношения с нашими китайскими партнерами и заинтересованы в их развитии. Наша задача – максимально раскрыть потенциал к расширению взаимодействия с бизнесом КНР", – рассказал генеральный директор ГК "Русский краб" Александр Сапожников.По его словам, одним из приоритетных направлений сотрудничества является создание новых логистических цепочек и центров, которые позволят расширить географию потребления краба в Китае."ГК "Русский Краб" готова представлять интересы российской крабопромысловой отрасли на площадке РКДС. Авторитет Российско-китайского делового совета и его поддержка будут способствовать продвижению продукции российских крабодобытчиков на рынке Китая и поиску решений по проблематике международной торговли", - отметил руководитель компании.
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россия, китай
МОСКВА, 12 мар - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Группа компаний "Русский краб" вошла в состав Российско-китайского делового совета (РКДС). В РКДС приветствовали это решение и подчеркнули важность взаимодействия с компаниями, работающими в реальном секторе экономики, сообщает Fishnews.ru.
"РКДС намерен поддерживать инициативы бизнеса в работе на китайском направлении, укреплять взаимодействие компаний с партнёрами, органами федеральной власти как в Китае, так и в России", – заявил исполнительный директор совета Евгений Маркин.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе ГК "Русский Краб", компания занимает ведущую позицию среди российских поставщиков живого краба в КНР. Несмотря на влияние пандемии и связанные с этим ограничения, в прошлом году объем поставок крабовой продукции в Китай
удалось нарастить до 3,1 тысячи тонн, что вдвое превысило показатель 2019 года.
"Мы ценим деловые отношения с нашими китайскими партнерами и заинтересованы в их развитии. Наша задача – максимально раскрыть потенциал к расширению взаимодействия с бизнесом КНР", – рассказал генеральный директор ГК "Русский краб" Александр Сапожников.
По его словам, одним из приоритетных направлений сотрудничества является создание новых логистических цепочек и центров, которые позволят расширить географию потребления краба в Китае.
"ГК "Русский Краб" готова представлять интересы российской крабопромысловой отрасли на площадке РКДС. Авторитет Российско-китайского делового совета и его поддержка будут способствовать продвижению продукции российских крабодобытчиков на рынке Китая и поиску решений по проблематике международной торговли", - отметил руководитель компании.