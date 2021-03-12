https://ria.ru/20210312/snegosplavpunkty-1601262831.html

Горслужбы Москвы завершают вывоз снега на снегосплавные пункты

Горслужбы Москвы завершают вывоз снега на снегосплавные пункты

Городские службы Москвы завершают вывоз снега на снегосплавные пункты из мест временного складирования, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса... РИА Новости, 15.03.2021

2021-03-12T12:44

2021-03-12T12:44

2021-03-15T13:44

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Городские службы Москвы завершают вывоз снега на снегосплавные пункты из мест временного складирования, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы завершают вывоз снега на снегосплавные пункты из мест временного складирования. В течение всего светового дня ведутся работы по очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов, свесов и воронок водостоков", - говорится в сообщении.Отмечается, что также повсеместно организованы проверки технического состояния скатных металлических кровель жилых и нежилых зданий для выявления возможных дефектов и их оперативного устранения.

https://ria.ru/20190122/1549736943.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва