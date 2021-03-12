https://ria.ru/20210312/smirnov-1600931050.html

Мишустин поздравил с юбилеем режиссера Андрея Смирнова

Мишустин поздравил с юбилеем режиссера Андрея Смирнова

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РФ, режиссера и сценариста Андрея Смирнова с 80-летием и отметил мастерство создателя... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T13:52

2021-03-12T13:52

2021-03-12T14:36

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андрей смирнов (режиссер)

михаил мишустин

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РФ, режиссера и сценариста Андрея Смирнова с 80-летием и отметил мастерство создателя "Белорусского вокзала" - одного из лучших фильмов о Великой Отечественной войне, телеграмма премьера опубликована на сайте правительства РФ."Шестьдесят лет длится Ваш увлекательный диалог со зрителями. И все эти годы Вы не перестаёте их восхищать своим мастерством. Благодаря Вам был создан один из лучших фильмов о Великой Отечественной войне. Кинолента "Белорусский вокзал" – это пронзительный рассказ о том, какую страшную трагедию пережили люди, как важно об этом помнить и беречь мир", - говорится в поздравительной телеграмме.Андрей Сергеевич Смирнов родился 12 марта 1941 года в Москве в семье писателя Сергея Смирнова — автора книг о защитниках Брестской крепости. Как режиссер дебютировал военным фильмом "Пядь земли" (1964) по одноименной повести Григория Бакланова. Событием в советском кинематографе стал фильм Смирнова "Белорусский вокзал" (1971), где режиссер сумел воссоздать психологическую атмосферу событий, тесно переплетенных с памятью о прошедшей войне.В 1979 году Смирнов решил оставить кинорежиссуру и стал работать в основном как сценарист и драматург. Помимо этого, Андрей Смирнов в качестве актера снялся в ряде заметных ролей. Среди его работ — главные роли в таких кинолентах, как "Чернов" (1990) Сергея Юрского и "Дневник его жены" (2000) Алексея Учителя.Творчество Андрея Смирнова было отмечено различными наградами. В 2003 году ему было присвоено звание народного артиста РФ. В 1971 году присуждена главная премия на I Фестивале современной кинематографии в рамках МКФ в Карловых Варах за "Белорусский вокзал". Среди его наград — призы МКФ в Карловых Варах (1990), кинофестивалей "Листопад" (2000), "Сталкер" (2000), "Кинотавр" (2011), "Окно в Европу" (2011), премия "Ника" (2000, 2011 — две).

https://ria.ru/20200302/1566974963.html

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ника, кино и сериалы, новости культуры, андрей смирнов (режиссер), михаил мишустин