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Мишустин поздравил с юбилеем режиссера Андрея Смирнова
Мишустин поздравил с юбилеем режиссера Андрея Смирнова
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РФ, режиссера и сценариста Андрея Смирнова с 80-летием и отметил мастерство создателя... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T13:52
2021-03-12T14:36
культура
ника
кино и сериалы
новости культуры
андрей смирнов (режиссер)
михаил мишустин
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РФ, режиссера и сценариста Андрея Смирнова с 80-летием и отметил мастерство создателя "Белорусского вокзала" - одного из лучших фильмов о Великой Отечественной войне, телеграмма премьера опубликована на сайте правительства РФ."Шестьдесят лет длится Ваш увлекательный диалог со зрителями. И все эти годы Вы не перестаёте их восхищать своим мастерством. Благодаря Вам был создан один из лучших фильмов о Великой Отечественной войне. Кинолента "Белорусский вокзал" – это пронзительный рассказ о том, какую страшную трагедию пережили люди, как важно об этом помнить и беречь мир", - говорится в поздравительной телеграмме.Андрей Сергеевич Смирнов родился 12 марта 1941 года в Москве в семье писателя Сергея Смирнова — автора книг о защитниках Брестской крепости. Как режиссер дебютировал военным фильмом "Пядь земли" (1964) по одноименной повести Григория Бакланова. Событием в советском кинематографе стал фильм Смирнова "Белорусский вокзал" (1971), где режиссер сумел воссоздать психологическую атмосферу событий, тесно переплетенных с памятью о прошедшей войне.В 1979 году Смирнов решил оставить кинорежиссуру и стал работать в основном как сценарист и драматург. Помимо этого, Андрей Смирнов в качестве актера снялся в ряде заметных ролей. Среди его работ — главные роли в таких кинолентах, как "Чернов" (1990) Сергея Юрского и "Дневник его жены" (2000) Алексея Учителя.Творчество Андрея Смирнова было отмечено различными наградами. В 2003 году ему было присвоено звание народного артиста РФ. В 1971 году присуждена главная премия на I Фестивале современной кинематографии в рамках МКФ в Карловых Варах за "Белорусский вокзал". Среди его наград — призы МКФ в Карловых Варах (1990), кинофестивалей "Листопад" (2000), "Сталкер" (2000), "Кинотавр" (2011), "Окно в Европу" (2011), премия "Ника" (2000, 2011 — две).
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ника, кино и сериалы, новости культуры, андрей смирнов (режиссер), михаил мишустин

Мишустин поздравил с юбилеем режиссера Андрея Смирнова

13:52 12.03.2021 (обновлено: 14:36 12.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер и актер Андрей Смирнов на церемонии открытия XXV Российского кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи
Режиссер и актер Андрей Смирнов на церемонии открытия XXV Российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил народного артиста РФ, режиссера и сценариста Андрея Смирнова с 80-летием и отметил мастерство создателя "Белорусского вокзала" - одного из лучших фильмов о Великой Отечественной войне, телеграмма премьера опубликована на сайте правительства РФ.
"Шестьдесят лет длится Ваш увлекательный диалог со зрителями. И все эти годы Вы не перестаёте их восхищать своим мастерством. Благодаря Вам был создан один из лучших фильмов о Великой Отечественной войне. Кинолента "Белорусский вокзал" – это пронзительный рассказ о том, какую страшную трагедию пережили люди, как важно об этом помнить и беречь мир", - говорится в поздравительной телеграмме.
Андрей Сергеевич Смирнов родился 12 марта 1941 года в Москве в семье писателя Сергея Смирнова — автора книг о защитниках Брестской крепости. Как режиссер дебютировал военным фильмом "Пядь земли" (1964) по одноименной повести Григория Бакланова. Событием в советском кинематографе стал фильм Смирнова "Белорусский вокзал" (1971), где режиссер сумел воссоздать психологическую атмосферу событий, тесно переплетенных с памятью о прошедшей войне.
В 1979 году Смирнов решил оставить кинорежиссуру и стал работать в основном как сценарист и драматург. Помимо этого, Андрей Смирнов в качестве актера снялся в ряде заметных ролей. Среди его работ — главные роли в таких кинолентах, как "Чернов" (1990) Сергея Юрского и "Дневник его жены" (2000) Алексея Учителя.
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Кадр из фильма "Белорусский вокзал" (режиссер Андрей Смирнов, киностудия "Мосфильм"). Слева направо: актеры Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант и Всеволод Сафонов.

Кадр из фильма Белорусский вокзал
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Кадр из фильма "Белорусский вокзал" (режиссер Андрей Смирнов, киностудия "Мосфильм"). Слева направо: актеры Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант и Всеволод Сафонов.

© РИА Новости / РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости

Кадр из художественного фильма "Пядь земли". Киностудия Мосфильм, 1964 г. Режиссеры - Андрей Смирнов и Борис Яшин. В главных ролях - Александр Збруев и Эллия Суханова.

Кадр из художественного фильма Пядь земли. Киностудия Мосфильм, 1964 г. Режиссеры - Андрей Смирнов и Борис Яшин. В главных ролях - актеры Александр Збруев и Эллия Суханова.
2 из 5

Кадр из художественного фильма "Пядь земли". Киностудия Мосфильм, 1964 г. Режиссеры - Андрей Смирнов и Борис Яшин. В главных ролях - Александр Збруев и Эллия Суханова.

© РИА Новости / РИА Новости
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "2morrow/Завтра"Кадр из фильма Андрея Смирнова "Ангел" 1967 год
Кадр из фильма Андрея Смирнова Ангел 1967 год
3 из 5
Кадр из фильма Андрея Смирнова "Ангел" 1967 год
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "2morrow/Завтра"
© РИА Новости / РИА Новости

Александр Калягин и постановщик фильма «Верой и правдой» Андрей Смирнов во время съемок, 1979 год.

Александр Калягин (слева) и постановщик фильма Верой и правдой Андрей Смирнов (справа) во время съемок.
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Александр Калягин и постановщик фильма «Верой и правдой» Андрей Смирнов во время съемок, 1979 год.

© РИА Новости / РИА Новости
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Продюсер и режиссер фильма "Француз" Андрей Смирнов, артистка балета Евгения Образцова и актер Антон Риваль во время премьеры фильма "Француз" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.

Продюсер и режиссер фильма Француз Андрей Смирнов, артистка балета Евгения Образцова и актер Антон Риваль (слева направо) во время премьеры фильма Француз в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве.
5 из 5

Продюсер и режиссер фильма "Француз" Андрей Смирнов, артистка балета Евгения Образцова и актер Антон Риваль во время премьеры фильма "Француз" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
1 из 5

Кадр из фильма "Белорусский вокзал" (режиссер Андрей Смирнов, киностудия "Мосфильм"). Слева направо: актеры Анатолий Папанов, Евгений Леонов, Алексей Глазырин, Нина Ургант и Всеволод Сафонов.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 5

Кадр из художественного фильма "Пядь земли". Киностудия Мосфильм, 1964 г. Режиссеры - Андрей Смирнов и Борис Яшин. В главных ролях - Александр Збруев и Эллия Суханова.

© РИА Новости / РИА Новости
3 из 5
Кадр из фильма Андрея Смирнова "Ангел" 1967 год
© Фото : предоставлено организаторами фестиваля "2morrow/Завтра"
4 из 5

Александр Калягин и постановщик фильма «Верой и правдой» Андрей Смирнов во время съемок, 1979 год.

© РИА Новости / РИА Новости
5 из 5

Продюсер и режиссер фильма "Француз" Андрей Смирнов, артистка балета Евгения Образцова и актер Антон Риваль во время премьеры фильма "Француз" в кинотеатре "КАРО 11 Октябрь" в Москве.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Творчество Андрея Смирнова было отмечено различными наградами. В 2003 году ему было присвоено звание народного артиста РФ. В 1971 году присуждена главная премия на I Фестивале современной кинематографии в рамках МКФ в Карловых Варах за "Белорусский вокзал". Среди его наград — призы МКФ в Карловых Варах (1990), кинофестивалей "Листопад" (2000), "Сталкер" (2000), "Кинотавр" (2011), "Окно в Европу" (2011), премия "Ника" (2000, 2011 — две).
На церемонии вручения Национальной кинематографической премии НИКА - РИА Новости, 1920, 02.03.2020
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В Москве объявили номинантов на премию "Ника"
 
КультураНИКАКино и сериалыНовости культурыАндрей Смирнов (режиссер)Михаил Мишустин
 
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