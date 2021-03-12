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Захвативший заложника в Северодвинске объяснил свой поступок
Захвативший заложника в Северодвинске объяснил свой поступок
Мужчина, захвативший заложницу в Северодвинске, заявил, что пытался урезонить коллекторов, требовавших с него 100 тысяч рублей по взятому им 8-тысячному... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-12T10:11
2021-03-12T10:35
следственный комитет россии (ск рф)
северодвинск
происшествия
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мужчина, захвативший заложницу в Северодвинске, заявил, что пытался урезонить коллекторов, требовавших с него 100 тысяч рублей по взятому им 8-тысячному кредиту, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, 11 марта 54-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в офисное помещение микрокредитной организации Северодвинска с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал входную дверь в помещение и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу, требуя вызвать руководство организации. Девушке удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие силовики уговорили его сдаться. Возбуждено дело по пункту "г" части 2 статьи 206 УК РФ (захват заложника, совершенный с применением оружия)"."В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что пользовался услугами указанной микрокредитной организации, взяв кредит в размере 8 тысяч рублей. Через непродолжительное время сумма задолженности увеличилась до 20 тысяч", - говорится в релизе.Затем, по словам подозреваемого, долговые обязательства были переданы в коллекторское агентство, "сотрудники которого требовали с него уже 100 тысяч" и в интернете "распространяли порочащие его и его близких сведения". "Он пришел в офис микрокредитной организации с огнестрельным оружием и потребовал связаться с директором. Он полагал, что директор свяжется с коллекторами, а те оставят его в покое", - добавили в СК.В ходе следствия будет дана и правовая оценка действиям коллекторов, если показания мужчины найдут свое подтверждение, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20210311/zalozhniki-1600764629.html
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Новости
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Допрос подозреваемого в захвате заложника в Северодвинске
Следственный комитет завёл уголовное дело на 54-летнего мужчину, взявшего в заложники сотрудницу офиса микрозаймов в Северодвинске.
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следственный комитет россии (ск рф), северодвинск, происшествия

Захвативший заложника в Северодвинске объяснил свой поступок

10:11 12.03.2021 (обновлено: 10:35 12.03.2021)
 
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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мужчина, захвативший заложницу в Северодвинске, заявил, что пытался урезонить коллекторов, требовавших с него 100 тысяч рублей по взятому им 8-тысячному кредиту, сообщается на сайте СК РФ.
По версии следствия, 11 марта 54-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в офисное помещение микрокредитной организации Северодвинска с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал входную дверь в помещение и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу, требуя вызвать руководство организации. Девушке удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие силовики уговорили его сдаться. Возбуждено дело по пункту "г" части 2 статьи 206 УК РФ (захват заложника, совершенный с применением оружия)".
"В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что пользовался услугами указанной микрокредитной организации, взяв кредит в размере 8 тысяч рублей. Через непродолжительное время сумма задолженности увеличилась до 20 тысяч", - говорится в релизе.
Затем, по словам подозреваемого, долговые обязательства были переданы в коллекторское агентство, "сотрудники которого требовали с него уже 100 тысяч" и в интернете "распространяли порочащие его и его близких сведения". "Он пришел в офис микрокредитной организации с огнестрельным оружием и потребовал связаться с директором. Он полагал, что директор свяжется с коллекторами, а те оставят его в покое", - добавили в СК.
В ходе следствия будет дана и правовая оценка действиям коллекторов, если показания мужчины найдут свое подтверждение, заключили в ведомстве.
Кадры с улицы в Северодвинске, где мужчина взял в заложники человека - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
Вчера, 13:43
Опубликовано видео с места захвата заложников в Северодвинске
 
Следственный комитет России (СК РФ)СеверодвинскПроисшествия
 
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