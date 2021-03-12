https://ria.ru/20210312/severodvinsk-1600882326.html

Захвативший заложника в Северодвинске объяснил свой поступок

Захвативший заложника в Северодвинске объяснил свой поступок

Мужчина, захвативший заложницу в Северодвинске, заявил, что пытался урезонить коллекторов, требовавших с него 100 тысяч рублей по взятому им 8-тысячному... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-12T10:11

2021-03-12T10:11

2021-03-12T10:35

следственный комитет россии (ск рф)

северодвинск

происшествия

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МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Мужчина, захвативший заложницу в Северодвинске, заявил, что пытался урезонить коллекторов, требовавших с него 100 тысяч рублей по взятому им 8-тысячному кредиту, сообщается на сайте СК РФ.По версии следствия, 11 марта 54-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в офисное помещение микрокредитной организации Северодвинска с обрезом охотничьего ружья. Он заблокировал входную дверь в помещение и пристегнул наручниками 21-летнюю сотрудницу, требуя вызвать руководство организации. Девушке удалось нажать кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие силовики уговорили его сдаться. Возбуждено дело по пункту "г" части 2 статьи 206 УК РФ (захват заложника, совершенный с применением оружия)"."В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что пользовался услугами указанной микрокредитной организации, взяв кредит в размере 8 тысяч рублей. Через непродолжительное время сумма задолженности увеличилась до 20 тысяч", - говорится в релизе.Затем, по словам подозреваемого, долговые обязательства были переданы в коллекторское агентство, "сотрудники которого требовали с него уже 100 тысяч" и в интернете "распространяли порочащие его и его близких сведения". "Он пришел в офис микрокредитной организации с огнестрельным оружием и потребовал связаться с директором. Он полагал, что директор свяжется с коллекторами, а те оставят его в покое", - добавили в СК.В ходе следствия будет дана и правовая оценка действиям коллекторов, если показания мужчины найдут свое подтверждение, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20210311/zalozhniki-1600764629.html

северодвинск

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Допрос подозреваемого в захвате заложника в Северодвинске Следственный комитет завёл уголовное дело на 54-летнего мужчину, взявшего в заложники сотрудницу офиса микрозаймов в Северодвинске. 2021-03-12T10:11 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), северодвинск, происшествия